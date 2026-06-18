প্রকাশিত হল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল, প্রথম সল্টলেকের শাশ্বত
এবছর পরীক্ষা দিয়েছে 94, 901 জন অর্থাৎ 78.52 শতাংশ । উত্তীর্ণ হয়েছে 92.753 জন অর্থাৎ পাশের হার 97.74 শতাংশ ।
Published : June 18, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: প্রকাশিত হল চলতি বছরের জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার ফলাফল । এবছর পরীক্ষা দিয়েছে 94, 901 জন অর্থাৎ 78.52 শতাংশ । উত্তীর্ণ হয়েছে 92.753 জন অর্থাৎ পাশের হার 97.74 শতাংশ । তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থী 73,665 জন । 19,088 জন বাইরের রাজ্যে থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে । প্রথম হয়েছে সল্টলেকের শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় । দ্বিতীয় দক্ষিণ 24 পরগনার সৌরিধ মণ্ডল এবং তৃতীয় হয়েছে উমাং ভাট ৷ সে রানিগঞ্জের বাসিন্দা ।
এবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়েছিল 24 মে । পরীক্ষার 25 দিনের মাথায় প্রকাশিত হল ফলাফল । ফল প্রকাশ করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম পাল এবং রেজিস্ট্রার দিব্যেন্দু কর । পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের দু’টি ওয়েবসাইটে দেখা যাবে ফল । সেই দু’টি ওয়েবসাইট হল, www.wbjeeb.in এবং www.wbjeeb.nic.in ৷ এই দুই ওয়েবসাইটে গেলেই বিকেল চারটে থেকে ব়্যাংক কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা । চলতি বছর মোট 1 লক্ষ 20 হাজার 856 জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভূক্ত করেছিলেন । মোট 267টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে ।
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