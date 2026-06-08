পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর আয়ুষ্মান ভারত, পরিষেবা পাবে 1.24 কোটি পরিবার; দাবি মুখ্যমন্ত্রীর
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ রাজ্যে এবি পিএম-জেএওয়াই বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে।
By ANI
Published : June 8, 2026 at 9:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 জুন: স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন এবং প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিরবচ্ছিন্ন অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে সোমবার আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি পিএম-জেএওয়াই) বাস্তবায়ন হল ৷ একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দেশের এই প্রধান স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প গ্রহণের চূড়ান্ত পর্যায়ে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ রাজ্যে এবি পিএম-জেএওয়াই বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে এই মউ স্বাক্ষর হয় এদিন ৷
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্য সলিলা শ্রীবাস্তব, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সরকারি ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান আধিকারিক সুনীল কুমার বার্নওয়াল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের মুখ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এই মউ স্বাক্ষর করেন।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এই অনুষ্ঠানটিকে শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্যই নয়, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে দেশের যাত্রার জন্যও একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন। এবি পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পে যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে জেপি নাড্ডা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে 2018 সালের সেপ্টেম্বরে আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছিল ৷ তারপর থেকে এটি বিশ্বের বৃহত্তম সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি হিসেবে উঠে এসেছে।"
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীরা 1.82 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের 12 কোটিরও বেশি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন ৷ যা দরিদ্র ও অসহায় পরিবারগুলিকে যথেষ্ট আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। জেপি নাড্ডা উল্লেখ করেন যে, সরকারের প্রচেষ্টার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফল হল স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত খরচের হ্রাস, যা 2018 সালের আগে 64.6 শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে 43.4 শতাংশে দাঁড়িয়েছে ৷ এই প্রকল্পের প্রভাবের উপর জোর দিয়ে নাড্ডা বলেন, "এবি পিএম-জেএওয়াই একটি নগদবিহীন, কাগজবিহীন এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সময়মতো উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "এই প্রকল্পের অধীনে যোগ্য ক্যান্সার রোগীদের প্রায় 90 শতাংশ 30 দিনের মধ্যে চিকিৎসা পেয়েছেন, যা সময়মতো স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি উন্নত করার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির ভূমিকা প্রমাণ করে। পিএম-জেএওয়াই-এর পোর্টেবিলিটি বৈশিষ্ট্যটি পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। অন্যান্য রাজ্যে কর্মরত বা বসবাসকারী সুবিধাভোগীরা দেশজুড়ে নিকটবর্তী তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে ক্যাশলেস চিকিৎসা নিতে পারবেন, যার ফলে তারা যেখানেই থাকুন না কেন স্বাস্থ্যসেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে।"
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 14 বছরের কিশোরীদের জন্য এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি চালু করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশংসাও করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এই উদ্যোগটি জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৷ সেই সঙ্গে জানান যে, লক্ষ্যমাত্রা 7.65 লক্ষ সুবিধাভোগীর মধ্যে এই কর্মসূচির অধীনে ইতোমধ্যে 33,000-এরও বেশি কিশোরীকে টিকা দেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অব্যাহত সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে ভারত সরকার সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গকে 527 কোটি টাকা প্রদান করেছে, যা রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং পরিষেবা প্রদানে আরও সহায়তা করবে।
মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে এবি পিএম-জেএওয়াই (AB PM-JAY) প্রকল্প বাস্তবায়নকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, "রাজ্যের প্রায় 1.24 কোটি যোগ্য পরিবার এখন এই প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবে, যা তাদের বৃহত্তর আর্থিক সুরক্ষা এবং উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করবে।" প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারের কথাও তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, "পূর্ববর্তী সরকারের আমলে 7.5 লক্ষেরও বেশি এইচপিভি (HPV) টিকার ডোজ বরাদ্দ করা হলেও, বর্তমান সরকার কিশোরী মেয়েদের জরায়ুমুখের ক্যান্সার থেকে রক্ষা করার জন্য এই টিকাদান কর্মসূচি চালু করেছে।"