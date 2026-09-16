বাংলার প্রান্তে শৈবক্ষেত্র মলুটীর 'গুপ্ত কাশী', ফুল-পাথর ও টেরাকোটার নিদর্শনের ইতিহাস
Birbhum Border Gupta Kashi Maluti History: তারাপীঠ থেকে মাত্র 15-16 কিমি দূরে শৈবক্ষেত্র 'গুপ্ত কাশী' ৷ অভিষেক দত্ত রায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 16, 2026 at 8:17 PM IST
মলুটী (ঝাড়খণ্ড), 16 সেপ্টেম্বর: পাতলা ইট গেঁথে একসময় তৈরি হয়েছিল 108টি শিব মন্দির ৷ মন্দিরের গাত্রে রাম-রাবণের যুদ্ধ থেকে মহাবীর হনুমানের কাহিনি কোথাও টেরোকোটা শিল্পে চিত্রিত হয়েছে ৷ মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা আছে সামাজিক গল্পও ৷ ইটের গাঁথনি, মন্দিরের স্থাপত্য় দেখে বোঝাই যায় এই মন্দিরগুলি প্রাচীন ৷ ইতিহাসের সাক্ষী এই শিব মন্দিরের স্থানটি 'গুপ্ত কাশী' নামে পরিচিত ৷ সিদ্ধপীঠ তারাপীঠের অদূরেই এই শৈবক্ষেত্র ৷
বীরভূম জেলার সঙ্গে প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের সীমানায় গ্রাম মলুটী ৷ আনুমানিক পনেরোশো শতকে সারা গ্রামে 108 টি শিব মন্দির তৈরি হয়েছিল ৷ এখন 70-72টি মন্দির রয়েছে ৷ শিব যেখানে, সেখানে তো শক্তি থাকবেনই ৷
এই 108টি শিব মন্দিরের সঙ্গে রয়েছেন দেবী মৌলীক্ষার মন্দির ৷ মলুটীর অধিকাংশ মন্দিরের গায়ে ফুল পাথর ও পোড়ামাটি (টেরাকোটা) দিয়ে অপূর্ব সব কারুকার্য করা হয়েছে ৷ রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মন্দিরের দেওয়ালে ৷ আজ এই একবিংশ শতকে এআই যুগেও যা দেখে অবাক হতেই হয় ৷ প্রাচীন ইতিহাস বহন করে চলা এই মন্দিরগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ ৷ কীভাবে ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার সুলুক সন্ধান রইল ইটিভি ভারতের এই প্রতিবেদনে ৷
মলুটী গ্রামে যাওয়ার রুট
পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডের সীমানায় দুমকা জেলার শিকারিপাড়া ব্লকে অবস্থিত মলুটী গ্রাম ৷ এক সময় এই গ্রাম মল্লভূম নামে পরিচিত ছিল ৷ দুমকা শহর থেকে এর দূরত্ব 55 কিলোমিটার ৷ এই মলুটী গ্রামের সীমানায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা৷ যে কোনও গাড়ি বা বাসে যাওয়া যায় ৷
বহু আগে এই মলুটী বীরভূমেরই অংশ ছিল ৷ রাজ্য ঝাড়খণ্ড হলেও সীমানায় অবস্থিত এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা 'বাংলা' ৷ সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দির থেকে মাত্র 15-16 কিলোমিটার দূরে 'শৈবক্ষেত্র' মলুটীর অবস্থান ৷ রামপুরহাট জংশনে নেমে গাড়ি বা বাসে চেপে অতি সহজে মলুটী পৌঁছে যাওয়া যায় ৷
বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তথা বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ শ্রীলা বসু ইটিভি ভারতকে জানান- এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ৷ বেগমের প্রিয় বাজ পাখি হারিয়ে যায় ৷ তখন কাটিগ্রামের বাসিন্দা এক রাখাল বসন্ত রায় বাজ পাখিটি ধরে সুলতানকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ৷ খুশি হয়ে সুলতান বসন্ত রায়কে করমুক্ত জমি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, যাতে বসন্ত জমিদারি করতে পারেন ৷
এরপর বসন্ত পরিচিত হয়েছিলেন 'বাজ বসন্ত' নামে ৷ তিনিই নানকর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ এই রাজ্যের রাজধানী ছিল দামরা ৷ পরে রাজধানী হয়েছিল মলুটী ৷ যদিও বাজপাখির কাহিনি প্রচলিত বা লোককথা ৷ এই কাহিনি নিয়ে দ্বিমতও রয়েছে।
এই রাজ পরিবার অত্যন্ত ধার্মিক ছিল ৷ আনুমানিক পনেরোশো শতকে প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দেবী মৌলীক্ষার মন্দিরের ৷ ত্রিনয়নী, লাল বর্ণা দেবীর পাথরের বিগ্রহ পূজিত হয় আজও ৷ বলা হয় দেবী মৌলীক্ষা হল দেবী দুর্গার একটি রূপ ৷ মৌলী শব্দের অর্থ মস্তক বা শিরোভাগ আর ইক্ষা শব্দের অর্থ দর্শনের ইচ্ছে ৷ দেবী মৌলীক্ষা হলেন বাজ বসন্তের পরিবারের কুলদেবী ৷ এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি প্রাচীন শিব মন্দির, যা মৌলীক্ষা মন্দিরের পরপরই স্থাপন করা হয়েছিল ৷ তবে এই মৌলীক্ষার মন্দিরে বেশ কিছুটা বৌদ্ধিক শিল্প প্রকাশ পেয়েছে ৷
এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কারণ
পরবর্তীতে রাজা বাজ বসন্তের প্রপৌত্র (নাতি) রাজা রাজচন্দ্র দামরার যুদ্ধে বীরভূমের রাজনগরের রাজার খাজা কামাল খাঁ-এর কাছে পরাজিত ও নিহত হন ৷ এরপর তাঁর চার ছেলে প্রাণ বাঁচাতে রাজধানী দামরা থেকে পালিয়ে 1680 সাল নাগাদ মল্লহাটি বা আজকের মলুটী গ্রামে চলে আসেন ৷ সেখানে পৃথকভাবে বসবাস শুরু করেন তাঁরা । এই চার ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন রাজা রাখর চন্দ্র ৷ তাঁর প্রয়াণের পর রাজ পরিবার চার ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ৷ আর প্রত্যেকে ধর্মীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য মলুটী গ্রামজুড়ে মন্দির স্থাপন শুরু করেছিলেন ৷ এক কথায় বিভক্ত রাজ পরিবারের প্রতিযোগিতার কারণে গ্রামজুড়ে এত মন্দির প্রতিষ্ঠা ৷
শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব
মলুটী গ্রামজুড়ে 108 টি শিব মন্দির তৈরি হয়েছিল ৷ একসঙ্গে একই সময়ে এই মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল, এমনটা নয় ৷ একটা দীর্ঘ সময় ধরে তৈরি হয়েছিল সেগুলি ৷ যদিও, বর্তমানে 70-72 টি মন্দির অবশিষ্ট রয়েছে ৷ রক্ষণাবেক্ষণ, অযত্ন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বাকি মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷
এই মন্দিরগুলির অধিকাংশের গায়ে নিপুণ সব শিল্প কর্ম খোদাই করা আছে ৷ এই অঞ্চলে এক ধরনের নরম পাথর পাওয়া যায়, যার নাম ফুল পাথর ৷ এই ফুল পাথর খোদাই করে বেশিরভাগ মন্দিরের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রাম-রাবণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহ পৌরাণিক নানা কাহিনি ৷ এছাড়া রয়েছে পোড়ামাটি (টেরাকোটা) দিয়ে তৈরি কারুকার্য ৷
সব মন্দিরের দেওয়ালে যে টেরাকোটার নকশা রয়েছে, তা নয় ৷ আর এই নকসা তৈরিতে বিষ্ণুপুরের কারিগরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ৷ প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখলে সেই সময়ের আর্থসামাজিক, ধর্মীয়, সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাস সহজ বোঝা যায় ৷
মলুটী গ্রামের সঙ্গে কাশীর সুমেরু মঠের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে ৷ তাই 108 শিব মন্দিরে জন্য মলুটী 'গুপ্ত কাশী' বা 'শৈবক্ষেত্র' নামেও পরিচিত ৷ বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তথা বাংলার টেরাকোটা মন্দির বিশেষজ্ঞ শ্রীলা বসু বলেন, "সাঁওতাল বিদ্রোহের আগে, অর্থাৎ সাঁওতাল পরগনা হওয়ার আগে এই মলুটী বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল ৷ এক জায়গায় এত ফুল পাথর ও টেরাকোটার কারুকার্য করা মন্দির আর কোথাও নেই ৷ বাংলায় সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশ শতক থেকে বাংলায় যা মন্দির তৈরি হচ্ছে সেখানে কৃষ্ণ কথা, রাম কথার একটা বড় গুরুত্ব আছে ৷ তাই মলুটীর মন্দিরের গায়ে রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনি বর্ণিত আছে দেখা যায় ৷ স্থানীয়রা মলুটীকে গুপ্ত কাশী বলে থাকে ৷ কাশীর সঙ্গে তুলনা করে শৈবক্ষেত্রও বলা হয় ৷ নানকর রাজারা প্রথম মৌলীক্ষার মন্দির নির্মাণ করেছেন, পাশাপাশি তাঁরা শিবের উপাসক ছিলেন ৷"
মলুটী ও সাধক বামা ক্ষ্যাপা
সালটা আনুমানিক 1857 ৷ সাধক বামা ক্ষ্যাপা এই মলুটী গ্রামে প্রায় 18 মাস বাস করেছিলেন ৷ দেবী মৌলীক্ষার মন্দিরে তিনি সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ৷ তাঁর ব্যবহৃত ত্রিশূল আজও মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে ৷ পরে সাধক বামা ক্ষ্যাপা তারাপীঠে চলে গিয়েছিলেন ৷ বীরভূমের এই সাধকের সূত্র ধরে দেবী মৌলীক্ষা ও মা তারার সম্পর্কের ডোর গাঁথা হয়েছিল ৷
বাংলার সীমানায় ঝাড়খণ্ড সরকারের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র মন্দির বেষ্টিত এই মলুটী গ্রাম ৷ স্থানীয় বাসিন্দা সমীর কুমার সাহা বলেন, "মলুটীর ইতিহাস বিশাল ৷ রাজ পরিবারের প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে মন্দিরগুলির নির্মাণ পর্ব শুরু হয়েছিল ৷ 108টি মন্দিরে গিয়ে থেমেছিল ৷ কাশীতেও 108 শিব মন্দির আছে ৷ তাই মলুটীকে অনেকে 'গুপ্ত কাশী' বলে ৷ মন্দিরের গায়ে কলাচিত্র গুলি দেখার মতো বিষয় ৷ অনেক মন্দিরই এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ মূল মন্দির দেবী মৌলীক্ষার মন্দির ৷ জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে মন্দিরটি গড়ে তোলা হয়েছিল ৷"
তাই বাংলার কাছেই, বাংলার এক প্রান্তেই রয়েছে এই তীর্থক্ষেত্র ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পংক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিষের উপরে, একটি শিশিরবিন্দু ৷'