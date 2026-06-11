লন্ডন-প্যারিসেও হকার আছে, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ নয় ! মিছিল মহানগরে
বিক্ষোভকারীদের কটাক্ষ, আদানি-আম্বানি গোষ্ঠীর কাছে সব বিক্রি করে দিতে চায় বিজেপি সরকার ৷
Published : June 11, 2026 at 3:51 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে এবার পথে নামল পশ্চিমবঙ্গ INTUC সেবাদল এবং মধ্য কলকাতা মহিলা কংগ্রেস । লেডি ডাফরিন কলেজের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে তা যায় বৌবাজার মোড় পর্যন্ত ।
আধুনিক শহরের উদাহরণ দিয়ে উন্নয়নের বার্তা দিয়েছিল বিগত সরকার । কলকাতাকে লন্ডন বানানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিল । কিন্তু, বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি । আর সেই সরকারের বদল ঘটিয়ে নতুন সরকার আসতেই রাজ্যজুড়ে চলছে বেআইনি হকার উচ্ছেদ । যা নিয়ে সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা । এদিনও শহরে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল হয়েছে ৷
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, লন্ডন, প্যারিস, রোম, নিউইয়র্ক শহরেও হকার আছে । আর কলকাতা-সহ বঙ্গের রেল অঞ্চলে হকার উচ্ছেদ করছে বিজেপি সরকার । বিক্ষোভকারীদের কটাক্ষ, আদানি-আম্বানি গোষ্ঠীর কাছে সব বিক্রি করে দিতে চায় বিজেপি সরকার ৷
এদিন পশ্চিমবঙ্গ INTUC সেবাদল এবং মধ্য কলকাতা মহিলা কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা 'পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ নয়' স্লোগান তুলে রাজ্য প্রশাসনের কাছে হকারদের স্বার্থ সুরক্ষার দাবি জানান । তাঁদের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন এলাকায় হকার উচ্ছেদের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাঁদের বিকল্প পুনর্বাসনের বিষয়ে স্পষ্ট কোনও পরিকল্পনা নেই । এর ফলে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবারের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে । তাই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত না-করে কোনও হকারকে উচ্ছেদ করা যাবে না বলে সওয়াল করেন বিক্ষোভকারীরা ৷ তাঁদের দাবি, হকাররা শহরের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তাঁদের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব ।
পশ্চিমবঙ্গ INTUC সেবাদলের সভাপতি প্রমোদ পাণ্ডে বলেন, "হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আজকে রাস্তায় নেমেছি । উচ্ছেদ করা চলবে না । যবে থেকে এই সরকার এসেছে সেদিন থেকেই বুলডোজার চলছে । এই লক্ষ লক্ষ হকারের পেটে লাথি মারা হল পুনর্বাসন না-দিয়ে । ওদের আগেই পেটে লাথি মেরেছে । চাকরি নেই, কাজ নেই । তার কোনও পরিকল্পনা নেই । 2014 সালে আইন মেনে আপনি হকার উচ্ছেদ করুন না ! কে বারণ করেছে ? আপনি নোটিশ দিন । জায়গা পুনর্বাসন করতে হবে তার জন্যে । এইজন্যে আমরা চলে গেছি আইনের পদ্ধতিতে, আমরা আইনের সাহায্য নিয়ে 17 তারিখ পর্যন্ত স্টে আদেশ নিয়ে এসেছি । যাদবপুরে অনেক জায়গায় শ্রমিক সংগঠন, আমরা আস্তে আস্তে আইনের সাহায্য নিচ্ছি । এখানে আমাদের জয় হচ্ছে । মোদির আচ্ছে দিনটা কোথায় গেল ? কোটি কোটি কোথায় চাকরি ? আপনি যে লন্ডন, প্যারিস বলছেন, কিন্তু ওইখানেও তো হকার আছে, বেঁচে আছে । সরকার ওদের সাহায্য করছে । কিন্তু এইখানে উনি লন্ডন, প্যারিসের চক্করে কাকে নিয়ে আসবেন ? আদানি আর আম্বানিকে ৷ ওদের ছাড়া কাউকে না ।"
দক্ষিণ 24 পরগনা মহিলা কংগ্রেস সভাপতি পিয়ালী সরকার বলেন, "দিনের পর দিন গ্যাসের দাম বাড়ছে । বলেছিল যে, গ্যাসের দাম 450 টাকা করে দেবে । আজকে কী হয়েছে ? এখনও পর্যন্ত কী করতে পেরেছে তারা ? আর সেই চাকরি কোথায় গেল ? হকার উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে । এই গরিব হকাররা এখন কোথায় যাবেন ? এদের যে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, তার কোনও মানে হয় না । আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, রাস্তায় হকাররা বসে রয়েছেন । আজকে দুম করে সরকারে এসে আপনি ওদেরকে তুলে দেবেন ! ওরা কোথায় যাবে ? ওদের কি বউ-বাচ্চা নেই ? তাদের কি বাচ্চারা পড়াশোনা করে না ? তাদের পেটটা চলবে কী করে ? চাকরি কি এখনো পর্যন্ত করতে পেরেছে ? শিল্প কি আনতে পেরেছে ? এখনও পর্যন্ত তারা বুলডোজার চালিয়েই যাচ্ছে, চালিয়েই যাচ্ছে ।"
এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ INTUC সেবাদলের সভাপতি প্রমোদ পাণ্ডে এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি পিয়ালী সরকার-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ।