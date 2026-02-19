উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্ন, বড় ঘোষণা সংসদের

উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্ন, বড় ঘোষণা সংসদের
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের জানিয়েছে, 3টি প্রশ্ন সিলেবাসের বাইরে এসেছে ৷ পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে ইতিমধ্যেই বড় ঘোষণা করেছে সংসদ ৷
Published : February 19, 2026 at 5:57 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার ছিল চতুর্থ সেমেস্টারের অঙ্ক পরীক্ষা ৷ ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, প্রশ্নপত্রে অন্তত 3টি প্রশ্ন সিলেবাসের বাইরে থেকে এসেছে ৷ পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত শিক্ষা সংসদের ৷
শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, 2026 সালের উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের গণিত পরীক্ষায় মোট 3টি প্রশ্ন পাঠ্যসূচির বাইরে ছিল ৷ গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে 2B, 11B এবং 11C নম্বর প্রশ্ন সিলেবাস-বহির্ভূত ছিল । এই তিনটি প্রশ্নের নম্বর যথাক্রমে 2, 4 এবং 4 অর্থাৎ মোট 10 নম্বর। বিষয়টি সামনে আসার পর সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেসব পরীক্ষার্থী ওই প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জন্য পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে ৷ ফলে কোনও পরীক্ষার্থী নম্বরের দিক থেকে বঞ্চিত হবেন না বলেই মনে করছে সংসদ ৷
শিক্ষা সংসদের তরফে আরও জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়াই তাদের প্রধান লক্ষ্য ৷ সেই কারণেই এই ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজরদারি রাখা হবে, যাতে কোনও পরীক্ষার্থী তাঁর প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত না হন।
পাশাপাশি, আরও কয়েকটি প্রশ্ন নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে পরীক্ষার্থীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, কিছু প্রশ্ন তুলনামূলক কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সবগুলির উত্তর সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি । এ কারণে অতিরিক্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল বলেও মত পরীক্ষার্থীদের ।
অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্ন থাকার অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছেন শিক্ষকরাও। নারায়ণ দাস বাঙুর মাল্টিপারপাস স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেলের দাবি, অবকল সমীকরণ (ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন) অংশ থেকে যে প্রশ্নটি দেওয়া হয়েছে, তা নির্ধারিত পাঠ্যসূচির মধ্যে পড়ে না। তাঁর বক্তব্য, "বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন রেফারেন্স বইতেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে ওই ধরনের প্রশ্ন বর্তমান সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়।" তিনি বলেন, "প্রশ্নপত্রের 5(এ) নম্বরে থাকা ওই প্রশ্নটির পূর্ণমান 2। এর পাশাপাশি 11(বি) এবং 11(সি) নম্বরের দু'টি প্রশ্ন নিয়েও আপত্তি তুলেছেন শিক্ষকরা।"
অভিযোগ, এই দু'টি প্রশ্নও পাঠ্যক্রমের বাইরে থেকে এসেছে । প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান 4 করে। সেই হিসাবে মোট 10 নম্বরের প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত বলে দাবি শিক্ষকমহলের একাংশের। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শিক্ষকদের মতে, পাঠ্যসূচির বাইরে প্রশ্ন আসায় বহু পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়েছেন, যা তাদের সামগ্রিক ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, "উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্কের প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট অভিযোগ আসছে। এমনিতেই এবারে পড়াশোনার এবং ক্লাসের সময় খুব কম পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। তার উপর অভিযোগ, সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্নের । এমনকী বেশকিছু প্রশ্ন সমাধান করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।
উল্লেখ্য, গত 3 মার্ট থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ৷ এই বছর পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন 5 লাখ 8 হাজার 413 জন পরীক্ষার্থী। সকাল 10টা থেকে শুরু পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হচ্ছে বেলা 1টা 15 নাগাদ। তবে সকাল ন'টা থেকে সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সংসদের তরফে।