উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হারে টেক্কা ছাত্রীদের, শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর
এবার প্রথম মার্কশিটে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ছবি, কিউআর কোড ও পার্সেন্টাইল থাকছে ৷
Published : May 14, 2026 at 12:30 PM IST
সল্টলেক, 14 মে: প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ৷ এবারও উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হারে ছাত্রদের টেক্কা দিয়েছে ছাত্রীরা ৷ উচ্চমাধ্যমিকে এবারে মোট পাশের হার 91.23 শতাংশ ৷ তার মধ্যে ছাত্রীদের পাশের হার 92.47 শতাংশ ৷ আর ছাত্রদের পাশের হার 89.71 শতাংশ ৷ মেধাতালিকায় রয়েছেন 64 জন ৷ তার মধ্যে ছাত্র 56 জন ৷ ছাত্রী আটজন ৷
পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় 76তম দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবন থেকে এদিন সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার । তাঁর সঙ্গে ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক ।
এবারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 6 লক্ষ 26 হাজার 258 জন ৷ তার মধ্যে পাশ করেছেন 5 লক্ষ 71 হাজার 355 জন ৷ তৃতীয় লিঙ্গের একজন পরীক্ষায় বসেছিলেন তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷ পাশের হারে জেলার ভিত্তিতে শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর ৷ সেখানে এবারে পাশের হার 94.19 শতাংশ ৷ এরপর তালিকায় রয়েছে হাওড়া, 93. 84 শতাংশ ৷ উত্তর 24 পরগনা, 93.71 শতাংশ ৷ হুগলি, 93.41 শতাংশ ৷ উত্তর 24 পরগনা, 93.11 শতাংশ ৷
তারপর রয়েছে নদিয়া 92.68 শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুর 91.96 শতাংশ , কলকাতা 91.88 শতাংশ , পুরুলিয়া 91. 56 শতাংশ , দার্জিলিং 90.66 শতাংশ, ঝাড়গ্রাম 90.66 শতাংশ , বীরভূম 90.19 শতাংশ, মুর্শিদাবাদ 89.94 শতাংশ , কালিম্পং 89.51 শতাংশ , উত্তর দিনাজপুর 89.29 শতাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুর 89.24 শতাংশ , পূর্ব বর্ধমান 88.87 শতাংশ , মালদা 88.70 শতাংশ, কোচবিহার 88.48 শতাংশ , বাঁকুড়া 87.91 শতাংশ , আলিপুরদুয়ার 87.65 শতাংশ , পশ্চিম বর্ধমান 87.28 শতাংশ , জলপাইগুড়ি 86. 72 শতাংশ ৷
পরীক্ষার্থীরা এদিনই সকাল 11টা থেকে অনলাইনে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবেন । https://result.wb.gov.in/ এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা ফলাফল দেখতে পাবেন । এছাড়া https://play.google.com/store/apps/details?id=wbchse.results.shiksha অ্যাপ থেকেও পরীক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল দেখতে পাবেন । এমনকি এদিনই পরীক্ষার্থীরা স্কুল থেকে রেজাল্ট সংগ্রহ করতে পারবেন ।
এবার প্রথম মার্কশিটে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ছবি, কিউআর কোড ও পার্সেন্টাইল থাকছে ৷ যদি কোনও পরীক্ষার্থীর পাশ করেও মনে হয় রেজাল্ট ভালো করার জন্য আবার পরীক্ষা দিতে চান, সেই সুযোগও থাকছে এই বছর থেকে ৷ অনলাইন মাধ্যমে ফের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে ৷
এবছরের দ্বাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল 12 ফেব্রুয়ারি । পরীক্ষা শেষ হয়েছিল 27 ফেব্রুয়ারি । পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই সংসদের সভাপতি পদে বদল ঘটে । চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের বদলে সভাপতি পদে আসেন পার্থ কর্মকার ।