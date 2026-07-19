পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন নিয়ে স্কুলে প্রবেশে কড়াকড়ি, নির্দেশিকা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের

পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন নিয়ে স্কুলে প্রবেশে কড়াকড়ি, নির্দেশিকা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের
ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক ৷ অভিভাবকদেরও সচেতন করার নির্দেশ ৷
Published : July 19, 2026 at 9:31 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: স্কুলে পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে আরও কড়া অবস্থান নিল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ এ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের স্বীকৃত সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ সম্প্রতি প্রকাশিত সেই নির্দেশিকায় শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষাকেন্দ্র, প্রার্থনাসভা-সহ স্কুল চলাকালীন সমস্ত শিক্ষামূলক কার্যক্রমে পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে বলা হয়েছে ৷ শিক্ষা দফতরের প্রশাসনিক শাখার একটি স্মারকের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷
নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের স্কুলে মোবাইল ফোন না-আনার জন্য পরামর্শ দেবে ৷ বিশেষ করে ক্লাস চলাকালীন, পরীক্ষা কেন্দ্রে, প্রার্থনাসভা কিংবা অন্য কোনও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে ৷ তবে, কোনও বিশেষ বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আগাম অনুমতি থাকলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে ৷
একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, দূর থেকে স্কুলে আসা, চিকিৎসাজনিত প্রয়োজন বা অন্য কোনও প্রকৃত জরুরি কারণ থাকলে পড়ুয়ারা মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখতে পারবে ৷ তবে, সেই ক্ষেত্রেও মোবাইল ফোন অবশ্যই বন্ধ অথবা সাইলেন্ট মোডে রাখতে হবে এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া স্কুল চলাকালীন তা ব্যবহার করা যাবে না ৷
বিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল ফোন নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেও পরামর্শ দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ কোথাও প্রয়োজনে ফোন জমা রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত না-হয় এবং একই সঙ্গে পড়ুয়াদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যায় ৷
শুধু নিষেধাজ্ঞা জারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই নির্দেশিকা ৷ শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইসের দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, অভিভাবকদেরও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে ৷ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সন্তানদের মোবাইল ফোন নিয়ে স্কুলে না-পাঠানোর আবেদন জানানো হয়েছে অভিভাবকদের ৷ কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে, অভিভাবকরা সরাসরি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ৷
এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়কে নিয়মিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে ৷ সেখানে ডিজিটাল সুস্থতা, সাইবার নিরাপত্তা, প্রযুক্তির সঠিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং মনোযোগী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্ব নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সচেতন করতে পরামর্শ দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷