ইউজিসি-র নিয়মেই পিএইচডি-তে ভর্তি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ উচ্চশিক্ষা দফতরের

ইউজিসি-র নিয়মেই পিএইচডি-তে ভর্তি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ উচ্চশিক্ষা দফতরের
ইতিমধ্যেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের কাছে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর। সেখানে জানানো হয়েছে, গবেষণায় ভর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউজিসি-স্বীকৃত সর্বভারতীয় যোগ্যতা নির্ধারণকারী পরীক্ষার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রী নিতে হবে।
Published : August 4, 2026 at 10:17 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পিএইচডি-তে ভর্তি প্রক্রিয়ায় একরকম অভিন্ন নীতি কার্যকর করতে উদ্যোগী হল উচ্চশিক্ষা দফতর। গবেষণার মান বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র বিধি মেনে পিএইচডি-তে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকার-পোষিত এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে।
ইতিমধ্যেই এই মর্মে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের কাছে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে দফতর। সেখানে জানানো হয়েছে, গবেষণায় ভর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউজিসি স্বীকৃত সর্বভারতীয় যোগ্যতা নির্ধারণকারী পরীক্ষার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করতে হবে। ফলে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় আর নিজস্ব উদ্যোগে আলাদা করে পিএইচডি-র প্রবেশিকা পরীক্ষা নিতে পারবে না।
উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট), গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (গেট)-সহ ইউজিসি অনুমোদিত যে সমস্ত সর্বভারতীয় পরীক্ষা রয়েছে, সেগুলিতেই উত্তীর্ণ হতে হবে গবেষণায় ভর্তির জন্য। অর্থাৎ, এতদিন যে সব বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের প্রশ্নপত্র ও নিয়মে গবেষণার প্রবেশিকা পরীক্ষা নিত, তাদের সেই প্রথায় ইতি টানতে হবে। সরকারের বক্তব্য, সারা দেশে গবেষণায় ভর্তির ক্ষেত্রে এক অভিন্ন মানদণ্ড বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে। শিক্ষামহলের একাংশের মতে, বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন নয়।
ইউজিসি 2022 সালের পিএইচডি সংক্রান্ত বিধিতেই স্পষ্ট করে জানিয়েছিল, গবেষণায় ভর্তির ক্ষেত্রে ইউজিসি-স্বীকৃত যোগ্যতা নির্ধারণকারী পরীক্ষাকেই ভিত্তি করতে হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই নির্দেশ সর্বত্র কার্যকর হয়নি। কোথাও কেন্দ্রীয় পরীক্ষার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মাধ্যমেই গবেষক নির্বাচন করা হয়েছে। নতুন নির্দেশের ফলে সেই ভিন্নতা দূর হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
তবে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন একাধিক আন্তঃবিভাগীয় ও বিশেষায়িত বিষয় রয়েছে, যেগুলির জন্য কোনও সর্বভারতীয় যোগ্যতা নির্ধারণকারী পরীক্ষা নেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জুটা-র সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের বক্তব্য, ‘ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’-র মতো আন্তঃবিভাগীয় বিষয়ে নেট বা গেটের মতো কোনও নির্দিষ্ট পরীক্ষা নেই। একইভাবে ‘পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং’ কিংবা ‘ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর মতো কয়েকটি বিষয়েও সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা হয় না। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব পরীক্ষা নিয়েই গবেষক নির্বাচন করত। এখন সেই সুযোগ না থাকলে ওই বিভাগগুলিতে গবেষণায় ভর্তি কীভাবে হবে, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।
শুধু তাই নয়, নতুন নির্দেশিকায় স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট (সেট)-এর কোনও উল্লেখ না থাকায় আরও একটি জটিলতা তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বহু গবেষক ও কলেজ শিক্ষকের জন্য সেট একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা নির্ধারণকারী পরীক্ষা। কিন্তু উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্দেশিকায় সেটের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় গবেষণায় ভর্তির ক্ষেত্রে সেট গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "গবেষণার মান বজায় রাখতেই ইউজিসি-র নির্দেশ অনুযায়ী প্রবেশিকা পরীক্ষা নিতে হবে।" তাঁর বক্তব্য, গবেষণার ক্ষেত্রে মানোন্নয়নই সরকারের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই কারণেই ইউজিসি-র নির্ধারিত নিয়ম মেনেই এগোনো হবে।
অন্যদিকে, যেসব বিষয়ে কোনও সর্বভারতীয় যোগ্যতা নির্ধারণকারী পরীক্ষা নেই, সেসব ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরও আলোচনা চালাবে বলে সূত্রের খবর। দফতরের এক কর্তা জানান, ইউজিসি 2022 সালেই এই নিয়ম চালু করেছিল। তবে আন্তঃবিভাগীয় বিষয়গুলির সমস্যা এবং সেট-এর অবস্থান নিয়ে ইউজিসি-র সঙ্গে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি অন্য রাজ্যগুলি কীভাবে এই বিষয়গুলির সমাধান করছে, তাও খতিয়ে দেখা হবে। তবে যত দিন না ইউজিসি নতুন কোনও নির্দেশ দিচ্ছে, তত দিন তাদের বর্তমান বিধিই মেনে চলতে হবে বলে স্পষ্ট করেছে উচ্চশিক্ষা দফতর।
নতুন নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর গবেষণায় ভর্তির প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও একরূপতা বাড়বে বলে প্রশাসনের দাবি। তবে বিশেষায়িত ও আন্তঃবিভাগীয় বিষয়গুলিতে গবেষণার ভবিষ্যৎ এবং সেট-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তৈরি হওয়া ধোঁয়াশা কাটাতে দ্রুত স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রকাশের দাবি উঠেছে শিক্ষা মহলে।