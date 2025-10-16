সরকারি হাসপাতালে ওষুধ বণ্টনের আগে মান যাচাই বাধ্যতামূলক
নতুন নিয়মে যেসব বেসরকারি সংস্থা রাজ্য সরকারকে ওষুধ সরবরাহ করে, তাদের সরবরাহের সময়ই প্রতিটি ব্যাচের মান পরখের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে সেন্ট্রাল মেডিসিন স্টোরে।
Published : October 16, 2025 at 3:22 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের কফ সিরাপ বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে সরকারি হাসপাতালে ওষুধ পাঠানোর আগেই প্রতিটি ব্যাচের মান পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নবান্ন থেকে জানানো হয়েছে, ওষুধ বণ্টনের আগে গুণমান যাচাই ছাড়া কোনও ব্যাচই আর সরকারি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ নিয়ে। সেই প্রেক্ষিতেই স্বাস্থ্য ভবনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন তিনি। এরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেন। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এতদিন জেলা ও কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে ওষুধ পৌঁছানোর পরে সেগুলির ব্যাচ টেস্ট করা হত। এখন থেকে এই পদ্ধতি আর চলবে না।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেসব বেসরকারি সংস্থা রাজ্য সরকারকে ওষুধ সরবরাহ করে, তাদের সরবরাহের সময়ই প্রতিটি ব্যাচের মান পরখের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে সেন্ট্রাল মেডিসিন স্টোরে। ওই সার্টিফিকেট অবশ্যই এনএবিএল (ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর ল্যাবরেটরিজ়) স্বীকৃত পরীক্ষাগার থেকে প্রাপ্ত হতে হবে ৷ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার পরেই সেই ওষুধের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম (SMIS) পোর্টালে। কেবল তখনই অনুমোদন মিলবে সরকারি পর্যায়ে ওষুধ বণ্টনের।
স্বাস্থ্যভবন ইতিমধ্যেই সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে, তাদের মজুত ওষুধের এক্সপায়ারি ডেট উল্লেখ করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে বৃহস্পতিবারের মধ্যে। স্বাস্থ্যসচিব চিঠি পাঠিয়েছেন সব মেডিক্যাল কলেজের সুপার ও উপাধ্যক্ষদের, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, মেয়াদের মধ্যে থাকা ওষুধ ব্যবহারের পাশাপাশি মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধের তালিকা তৈরি করে তা বাতিলের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং 16 অক্টোবরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠাতে হবে স্বাস্থ্য ভবনে।
নবান্নের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, “সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে একের পর এক ভেজাল ওষুধের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাই আগেভাগেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।”
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (CDSCO) সব রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলারদের নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত কফ সিরাপ ও তরল ওষুধে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে। সেই নির্দেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গের ড্রাগ কন্ট্রোলারও রাজ্যের সব সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আরও একধাপ এগিয়ে এই নির্দেশ কার্যকর করল রাজ্য সরকার।
এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিম্নমানের বা ভেজাল ওষুধ পৌঁছানোর আশঙ্কা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে । রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের আশা, এর ফলে জনগণের মধ্যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও বাড়বে।