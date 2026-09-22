64টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি উধাও, এফআইআর দায়েরের নির্দেশ; বেতন থেকে টাকা কাটার নোটিশ জারি

64টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি উধাও, এফআইআর দায়েরের নির্দেশ; বেতন থেকে টাকা কাটার নোটিশ জারি
WB Govt on Stolen or Misplaced items from Health Facilities: বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চুরি বা উধাও হওয়া যন্ত্র-যন্ত্রাংশ, মেশিন উদ্ধারে কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দফতরের ৷
Published : September 22, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে স্বাস্থ্য অনুদানের আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারি যন্ত্রপাতি ও মেশিন সরবরাহ করা হয়েছিল ৷ সেইসব উধাও হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ! এই ঘটনায় এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দফতর ৷ এই মর্মে 16 সেপ্টেম্বর জারি হওয়া নির্দেশিকা প্রকাশ্যে এসেছে মঙ্গলবার ৷
এখনও পর্যন্ত 64টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ব্যাটারি, তারের বাক্স-সহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও সামগ্রীর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর পেয়েছে দফতর ৷ এর মধ্যে রয়েছে 50টি সাব-সেন্টার, 13টি ব্লক জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৷ কোথাও সামগ্রী চুরি হয়েছে, কোথাও আবার যন্ত্রের অংশ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ফলে বেশ কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরবরাহ করা যন্ত্রপাতি ইনস্টল করে পরিষেবা চালু করার কাজ থমকে রয়েছে ৷
FIR দায়েরের নির্দেশ
এই পরিস্থিতিতে সরকারি যন্ত্রপাতি চুরি বা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আর গাফিলতি বরদাস্ত না-করার বার্তা দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷ কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যন্ত্রপাতি বা তার কোনও অংশ উধাও হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করতে হবে ৷ চুরি বা উধাও হয়ে যাওয়া যন্ত্র-যন্ত্রাংশ-মেশিনের বিবরণ-সহ বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে রিপোর্ট পাঠাতে হবে স্বাস্থ্য দফতরে ৷ অর্থাৎ, সামগ্রী নিখোঁজ হওয়ার পর বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে রাখা বা শুধু অভ্যন্তরীণভাবে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার সুযোগ থাকছে না ৷
নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও যন্ত্রপাতি বা তার অংশ চুরি, নিখোঁজ কিংবা ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে বলে জানা গেলে বিলম্ব না করে স্থানীয় থানায় এফআইআর করতে হবে ৷ এফআইআরের কপি এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা স্বাস্থ্য জেলা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠাতে হবে ৷ ঘটনার রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রেও একাধিক তথ্য উল্লেখ করতে হবে ৷
রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম, কোন সামগ্রী নিখোঁজ হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ, সেটি কবে সরবরাহ করা হয়েছিল বা কবে গ্রহণ করা হয়েছিল, কখন সামগ্রীটি নিখোঁজ হয়েছে এবং সেই সময় সেটির দায়িত্বে কে ছিলেন—এই সমস্ত তথ্য দিতে হবে ৷ সংশ্লিষ্ট কাস্টডিয়ানের নামও রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে ৷ এর ফলে কোন যন্ত্রপাতি কখন কোথায় পৌঁছেছিল এবং তারপর থেকে সেটির দায়িত্ব কার হাতে ছিল, তা খতিয়ে দেখা সম্ভব হবে ৷
তবে স্বাস্থ্য দফতর শুধু পুলিশে অভিযোগ দায়েরের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না ৷ যন্ত্রপাতি উধাও হওয়ার ঘটনায় তদন্তের মাধ্যমে দায়িত্ব নির্ধারণের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। কোনও তদন্তে যদি দেখা যায়, সরকারি যন্ত্রপাতি বা মেশিনপত্র নিরাপদে সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা বা গাফিলতি ছিল, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নিয়মে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে ৷
হেফাজতের দায়িত্ব
স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় যন্ত্রপাতির নিরাপদ হেফাজতের দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা (ডব্লিউবিএমসিএসএল)-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যন্ত্রপাতি পৌঁছনোর পর প্রাপ্তির স্বীকৃতির ভিত্তিতে সেগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় ৷ ফলে সামগ্রী গ্রহণের পর তার নিরাপদ সংরক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ৷ যন্ত্রপাতি কোথায় রাখা হয়েছে, সেগুলি নিরাপদে রয়েছে কি না এবং প্রয়োজনে ইনস্টলেশন ও ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থায় রয়েছে কি না—সেগুলিও নিশ্চিত করতে হবে ৷
দফতরের বক্তব্য, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের স্বাস্থ্য অনুদানে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও মেশিনপত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য করা ৷ কিন্তু সরবরাহের পর কোনও কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যন্ত্রপাতি বা তার অংশ উধাও হয়ে যাওয়ায় সেই পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷ সরকারি অর্থে কেনা সামগ্রী হারিয়ে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না ৷
গাফলতি প্রমাণিত হলে বেতন থেকে টাকা আদায়
এখানেই শেষ নয়, নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব নির্দিষ্ট হওয়ার পর এবং সার্ভিস রুল অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য হলে, চুরি বা হারিয়ে যাওয়া সরকারি সামগ্রীর আর্থিক মূল্য তাঁর বেতন বা পারিশ্রমিক থেকে আদায়ের বিষয়টিও বিবেচনা করা হতে পারে ৷ অর্থাৎ সরকারি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির গাফিলতি প্রমাণিত হলে আর্থিক দায়ও তাঁর উপর বর্তাতে পারে ৷
স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এই নির্দেশিকা সমস্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, কমিউনিটি স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রধান এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্তরে যন্ত্রপাতি গ্রহণ থেকে শুরু করে হেফাজত, স্থানান্তর এবং ইনস্টলেশন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের নথি সঠিকভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ, কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোন যন্ত্র এল, কবে এল, কার কাছে হস্তান্তর করা হল, কোথায় রাখা হল এবং কবে সেটি ইনস্টল করা হল— এই সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ ভবিষ্যতে কোনও সামগ্রী উধাও হলে তার গতিবিধি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রেও এই নথি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ৷ স্বাস্থ্য দফতর পুরো বিষয়টিকে জরুরি হিসেবে দেখছে ৷