হাসপাতালের আইসিইউ বেডের খতিয়ান থাকবে প্রকাশ্যে, নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের

হাসপাতালের আইসিইউ বেডের খতিয়ান থাকবে প্রকাশ্যে, নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের
ICU Bed Availability: সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও শয্যার তথ্য প্রকাশ করতে হবে ৷ সবার চোখে পড়ে এমনভাবে সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে বোর্ড টাঙাতে হবে ৷
Published : October 20, 2026 at 7:47 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: হাসপাতালে আইসিইউ বেড খালি রয়েছে কি না জানতে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না রোগীর পরিজনদের ! কোন হাসপাতালে কতগুলি আইসিইউ বেড রয়েছে, কতগুলিতে রোগী ভর্তি এবং কতগুলি ফাঁকা, এবার সেই তথ্য প্রকাশ্যে রাখতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে । হাসপাতাল চত্বরে সকলের চোখে পড়ে, এমন জায়গায় তথ্য-সহ বোর্ড টাঙানোর নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷
সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও ৷ নির্দেশিকা না-মানলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ৷ আইসিইউ বেড সংক্রান্ত একটি মামলায় গত মে মাসে এই রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই রায়ের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর ৷
নির্দেশ অনুযায়ী, হাসপাতাল চত্বরে চালু করতে হবে ‘স্ট্যান্ডার্ড ডিসপ্লে সিস্টেম’ । সেখানে আইসিইউ বেডের সংখ্যা এবং তার মধ্যে কতগুলিতে রোগী রয়েছেন, কতগুলি খালি রয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে ৷ পাশাপাশি, ভেন্টিলেটর-সহ আইসিইউ বেড কতগুলি এবং ভেন্টিলেটর ছাড়া বেডের সংখ্যা কত, সেই তথ্যও জানাতে হবে ৷
অর্থাৎ, শুধু বেড ফাঁকা থাকার হিসাব নয়, আইসিইউ পরিষেবার ধরন সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের ৷ একই সঙ্গে হাসপাতালগুলির আইসিইউ পরিষেবার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷ পরিকাঠামোয় কোনও ঘাটতি থাকলে তা দ্রুত মেরামত করতে হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকেই এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে ৷
জরুরি পরিস্থিতিতে আইসিইউ বেডের অভাব অনেক সময় রোগীর চিকিৎসা শুরু করতে দেরি করায় ৷ চিকিৎসক আইসিইউতে ভর্তির পরামর্শ দিলেও বেড না থাকায় এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটতে হয় রোগীর পরিবারকে ৷ কোন হাসপাতালে বেড পাওয়া যেতে পারে, তা জানতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের ৷ বিশেষত সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ বেডের অপ্রতুলতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে ৷ ফলে বাধ্য হয়ে অনেককে বেসরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে হয় ৷ কিন্তু সেখানে চিকিৎসার খরচ বহন করা বহু পরিবারের পক্ষেই কঠিন হয়ে ওঠে ৷
এই পরিস্থিতিতে হাসপাতাল চত্বরেই আইসিইউ বেডের বর্তমান পরিস্থিতি জানার ব্যবস্থা চালু হলে রোগীর পরিজনদের হয়রানি কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কোন হাসপাতালে কতগুলি বেড খালি রয়েছে, ভেন্টিলেটর-সহ বেডের সুযোগ মিলবে কি না, তা আগে থেকে জানা গেলে সঙ্কটজনক রোগীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে পরিবারের ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বচ্ছতা বাড়ানোর পাশাপাশি জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সময় বাঁচাতেও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷