শৌচালয়হীন গুদামে রোগীদের ঠাসাঠাসি, নেই অগ্নিনিরাপত্তা ! শিলিগুড়িতে একাধিক নার্সিংহোমকে শো-কজ

শৌচালয়হীন গুদামে রোগীদের ঠাসাঠাসি, নেই অগ্নিনিরাপত্তা ! শিলিগুড়িতে একাধিক নার্সিংহোমকে শো-কজ
WB Health Commission Raid in Siliguri: পরিদর্শনের সময় একাধিক অনিয়ম চোখে পড়ায় কড়া নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷
Published : September 20, 2026 at 10:44 AM IST
শিলিগুড়ি, 20 সেপ্টেম্বর: বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে রোগীদের ন্যূনতম পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে শিলিগুড়িতে শনিবার অভিযান চালায় রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন । অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে গঠিত এই বিশেষ প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, পুলিশ প্রশাসন, পুরনিগম ও দমকল বিভাগের আধিকারিকরা । পরিদর্শনে গিয়ে একের পর এক নার্সিংহোমে চরম অনিয়ম, বেনিয়ম ও পরিকাঠামোগত ঘাটতির চিত্র দেখে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ।
পরিদর্শনকালে দেখা যায়, একাধিক নার্সিংহোমে গুদামঘর বা বেসমেন্টের মতো জায়গায় ঠাসাঠাসি করে রোগীদের বসিয়ে রাখা হয়েছে । সেখানে পর্যাপ্ত জায়গা তো দূরের কথা, পানীয় জল বা শৌচালয়ের মতো ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও ছিল না । উপরন্তু, রোগীদের বসার জায়গার ঠিক পাশেই বিপজ্জনকভাবে রাখা ছিল বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি । বহুতলগুলির পার্কিংয়ের জায়গা বেআইনিভাবে দখল করে বাণিজ্যিক নির্মাণ চালানোর অভিযোগও সামনে এসেছে । অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ ভবনে কীভাবে এতগুলি বেড নিয়ে নার্সিংহোম পরিচালিত হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঘটনাস্থলেই পুরনিগম ও দমকলের আধিকারিকদের ডেকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ।
শুধু পরিকাঠামোই নয়, চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের নথিপত্র নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে । পরিদর্শনের সময় এক চিকিৎসকের কাছে নথি দেখতে চাওয়া হলে তিনি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেখাতে ব্যর্থ হন । এছাড়া, একাধিক চেম্বার ও সাইনবোর্ডে চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ না থাকার বিষয়টিও কমিশনের নজরে আসে ।
অভিযান শেষে অনিয়ম করে চলা একাধিক নার্সিংহোমকে শোকজ করেছে স্বাস্থ্য কমিশন । অনিয়ম অবিলম্বে শুধরে না নিলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু কড়া ভাষায় বলেন, "রোগীদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতেই হবে । আইনে যা উল্লেখ রয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে । আমি স্পষ্ট জানিয়ে গেলাম-পরিস্থিতির উন্নতি করতেই হবে । অনিয়ম অবিলম্বে সংশোধন না হলে নার্সিংহোম বন্ধ করে দেওয়া হবে ।"
কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিকাঠামোগত ত্রুটি দূর করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে । শীঘ্রই কমিশন শিলিগুড়িতে এসে পুনরায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে ।