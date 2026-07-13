রাজ্যের গুন্ডা দমন আইনে স্থগিতাদেশের আবেদন, জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে
মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী, বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।
Published : July 13, 2026 at 12:55 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: রাজ্যের গুন্ডা দমন আইন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। গুন্ডা দমন আইনের (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act) স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে ৷ মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।
এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারীদের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, এই আইন নিপীড়নমূলক এবং সংবিধান বিরোধী। তাই এই আইনের উপরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। আবেদনের পর এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী।
আদালত সূত্রের খবর, এর পরেই মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি নয়। এই মামলা দায়ের হলে তালিকা অনুযায়ী শুনানি গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে আজ থেকেই গুন্ডা দমন আইন কার্যকর করা হয়েছে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, সংগঠিত অপরাধ ও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য রুখতে রাজ্যজুড়ে কার্যকর হয়েছে কঠোর 'গুন্ডা দমন আইন' (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act)। এই আইনের বলে কোনও ব্যক্তিকে জননিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক মনে হলে পুলিশ ও প্রশাসন তাঁকে বিনা বিচারে 1 বছর পর্যন্ত আটক (Preventive Detention) রাখতে পারবে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কোনও জেলা বা অঞ্চল থেকে এক বছর পর্যন্ত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বেআইনি সম্পত্তি অর্জন করলে তা বাজেয়াপ্ত করার কড়া নিদান রাখা হয়েছে এই আইনে। রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রাজ্য সরকার গুন্ডা দমন বিল পাশ করিয়েছে।
তবে এই বিলকে ঘিরে শুরু থেকেই বিরোধী দলগুলি তীব্র আপত্তি জানিয়ে এর সম্ভাব্য অপব্যবহার নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। নতুন আইনের কড়া সমালোচনা করে বিরোধীদের দাবি, এই আইন ভবিষ্যতে রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ দমনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।