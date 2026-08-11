যাত্রী সাথী'তে এবার এসি শাটল বাস পরিষেবা, ভাড়া কত
ট্যাক্সি-বাইকের পাশাপাশি এবার যাত্রী সাথী অ্যাপে মিলবে এসি বাস পরিষেবা । কোন রুটে পাবেন এই পরিষেবা, ভাড়া কি সাধ্য়ের মধ্যে; জানুন বিস্তারিত ৷
Published : August 11, 2026 at 10:41 AM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: অনলাইন ক্যাব-বুকিং প্ল্যাটফর্ম 'যাত্রী সাথী' এবার কলকাতায় নিয়ে এল এসি শাটল বাস পরিষেবা ৷ যাত্রীরা আরামে এবং স্বল্প খরচে যাতায়াত করতে পারবেন বলে আশা পরিবহণ দফতরের ৷ এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সল্টলেক এবং নিউটাউনের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলির সংযোগকারী কয়েকটি রুটে সম্প্রতি পরিষেবা চালু হয়েছে ৷ অফিস যাত্রী বিশেষ করে IT কর্মীদের কথা মাথায় রেখে এই সমস্ত রুটের বিন্যাস করা হয়েছে ।
আধিকারিকদের মতে, এসি শাটল বাসগুলি সেক্টর ফাইভ থেকে বালি, ব্যারাকপুর এবং শ্রীরামপুর পর্যান্ত চলাচল করবে । সোনারপুর থেকে নিউটাউন যাওয়ার বাসও থাকবে। প্রথম ট্রিপের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে 39 টাকা, আর পরবর্তী নিয়মিত যাত্রার জন্য এসি বাসে সর্বোচ্চ ভাড়া হবে 69 টাকা ।
নিরাপদ, আরামদায়ক এবং কম খরচে যাতে অফিস যাত্রী ও অন্যরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে যাত্রা করতে পারেন তাই এই পরিষেবা চালু হয়েছে । বিভিন্ন জায়গা থেকে যাঁরা সল্টলেক এবং নিউটাউনে রোজ যাতায়াত করেন তাঁদের বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। মহিলাদের জন্য নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজরও দেওয়া হয়েছে ৷ জুলাই মাসে দুটি রুটে পরীক্ষামূলকভাবে পরিষেবা চালু হয় । পরবর্তী পর্যায়ে বেহালা এবং গড়িয়ার মতো এলাকায় এসি শাটল পরিষেবা বাড়ানোর কথাও বিবেচনা করছে বলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন ।
অফিসই হোক বা অন্য কোনও কাজ, যাঁদের প্রতিদিন শহরের অন্য প্রান্ত থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ বা নিউটাউনে যাতায়াত করতে হয় তাঁরা যদি সময়মতো পরিবহণ না পান তা যে কতটা ঝক্কির তা আর বলার নয় ৷ যদিও প্রতিদিন ওই রুটে বহু সরকারি ও বেসরকারি বাস চলাচল করে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেইসব বাসের ছাড়ার সময়ের ঠিক থাকে না । এই সমস্যা সমাধানে উবেরও শাটল বাস পরিষেবা শুরু করেছে । এবার যাত্রী সাথী অ্যাপে নয়া সংযোজন স্বল্প খরচে এসিতে যাতায়াতের সুযোগ ৷ এর ফলে যাত্রীদের যে অনেকটা সুরাহা হবে সেটা বলাই বাহুল্য ।
প্রাথমিকভাবে মাত্র কয়েকটি রুটে পরীক্ষামূলকভাবে এসি বাস পরিষেবা চালু হলেও যাত্রীদের ব্যাপক সাড়া মেলায় এই পরিষেবার পরিধি আরও প্রসারিত করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে । কম খরচে অন্য যে কোনও এই বাসের স্বাচ্ছন্দ্য দিতেই টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য 39 টাকা করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ভাড়া রাখা হয়েছে 69 টাকা । পিক আওয়ার বা দিনের ব্যস্ত সময় বেসরকারি ক্যাব বা অতিরিক্ত বাস ভাড়ার হাত থেকে নিত্যযাত্রীদের মুক্তি দিতেই এই উদ্যোগ ।
আপাতত কলকাতা ও শহরতলির মধ্যে বর্তমানে চারটি রুটে বাস চলাচল করবে বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সেগুলি হল - বালি থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, ব্যারাকপুর থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, শ্রীরামপুর থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং সোনারপুর থেকে নিউটাউন ৷ এছাড়াও গড়িয়া থেকে সায়েন্স সিটি পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে । অন্যদিকে, হাওড়া স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত শাটল বাস পাওয়া যাবে । সূত্রের খবর, আগামিদিনে বেহালা ও গড়িয়ার রুটগুলিতেও পরিষেবা চালু হতে পারে । সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মোট 12 ঘণ্টা শাটল বাসের পরিষেবা পাওয়া যাবে ।
বাসগুলিতে যাত্রী নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । বাসের ভেতরে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। এগুলি জিপিএস যুক্ত থাকায় সহজেই লোকেশন চিহ্নিত করতে পারা যাবে অ্যাপ দিয়ে ।