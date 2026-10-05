কলকাতা-ইউরোপ সরাসরি উড়ান চালুর চেষ্টা, চার নতুন বিমানবন্দর নিয়ে আজ নবান্নে চুক্তি

কলকাতা-ইউরোপ সরাসরি উড়ান চালুর চেষ্টা, চার নতুন বিমানবন্দর নিয়ে আজ নবান্নে চুক্তি
WB Govt on Four New Airports MoU Sign: সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় উড়ান প্রকল্পের আওতায় এই চার বিমানবন্দর থেকে 72 আসন বিশিষ্ট বিমান চলাচল করবে ।
Published : October 5, 2026 at 10:13 AM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: রাজ্যের আকাশপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে আজ, সোমবার নতুন দিগন্ত খুলে যেতে চলেছে । কেন্দ্রের উড়ান প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের আরও চারটি নতুন বিমানবন্দরকে যুক্ত করতে চলেছে সরকার । এই বিষয়ে আজ নবান্ন সভাঘরে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ দফতরের একটি মৌ বা সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হবে ।
এই চুক্তির ফলে হাসিমারা, কোচবিহার, বালুরঘাট এবং হলদিয়ায় নতুন বিমানবন্দর তৈরির উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে । শুধু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৃদ্ধিই নয়, আন্তর্জাতিক উড়ান নিয়েও আজ বড় দরবার করতে চলেছে রাজ্য । নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর কাছে কলকাতা থেকে সরাসরি ইউরোপের উড়ান ফেরানোর জন্য বিশেষ আর্জি জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
রবিবার নন্দীগ্রামে ভোট প্রচারের ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগের কথা স্পষ্ট করেছেন । তিনি বলেন, "সোমবার নবান্ন সভাঘরে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের পরিবহণ দফতরের একটি মউ স্বাক্ষর হবে । হাসিমারা, কোচবিহার, বালুরঘাট ও হলদিয়ায় কেন্দ্রীয় উড়ান স্কিমে বিমানবন্দর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে । এই অনুষ্ঠানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামমোহন নাইডুকে কলকাতা-ইউরোপ সরাসরি বিমান ফেরানোর আবেদন জানাব ।"
এক সময় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি লন্ডন, প্যারিস বা বার্লিনে যাওয়ার সুবিধা ছিল । ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, লুফথহানসা এবং এয়ার ফ্রান্সের মতো নামী উড়ান সংস্থাগুলি নিয়মিত কলকাতা থেকে তাদের পরিষেবা দিত । কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা আইনি গেরোয় দীর্ঘদিন ধরে সেই সরাসরি উড়ান বন্ধ হয়ে রয়েছে । এখন ইওরোপের কোনও দেশে যেতে হলে যাত্রীদের দিল্লি, মুম্বই অথবা দুবাই হয়ে যেতে হয় ।
বিগত সরকারের আমলেও এই পরিষেবা ফেরানোর জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল । কিন্তু তাতে সুরাহা হয়নি । তবে, রাজ্যে এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার । তাই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে কলকাতা বিমানবন্দরে ফের ইউরোপীয় উড়ান চালুর আশা তৈরি হয়েছে ।
এদিনের চুক্তি মূলত রাজ্যের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে । 2016 সালে চালু হওয়া কেন্দ্রীয় উড়ান প্রকল্পের আওতায় নতুন করে আকাশপথে উড়ান গতি পেতে চলেছে রাজ্য । অতীতে এই প্রকল্প রূপায়ণে জমির অভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হাসিমারায় 37 একর এবং কলাইকুণ্ডায় 25 একর জমি চেয়েছিল কেন্দ্র । তৎকালীন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সেই আর্জি জানালেও বিগত সরকার জমি দিতে রাজি হয়নি ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই জট কেটেছে । নতুন সরকার ইতিমধ্যেই হাসিমারা এবং কলাইকুণ্ডায় বিমানবন্দর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জমির অনুমতি দিয়েছে । পাশাপাশি, বালুরঘাট এবং হলদিয়াতেও জমির ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় উড়ান প্রকল্পের আওতায় এই চার বিমানবন্দর থেকে 72 আসন বিশিষ্ট বিমান চলাচল করবে । এর ফলে রাজ্যের নানা প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ যেমন নিবিড় হবে, তেমনই গতি আসবে শিল্পায়নেও । গোটা দেশের বিমান নেটওয়ার্কের মানচিত্রে বাংলার গুরুত্ব আরও বাড়বে । এর পাশাপাশি, কল্যাণী শহরে একটি গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট তৈরির লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই দু'হাজার একর জমি চিহ্নিত করে ফেলেছে রাজ্য সরকার ।
যেহেতু রাজ্যে বিমানবন্দর তৈরির গোটা প্রক্রিয়ায় পরিবহণ দফতর নোডাল বা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, তাই আজ নবান্নে তাদের সঙ্গেই কেন্দ্রের এই মৌ স্বাক্ষরিত হবে । অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং । সব ঠিকঠাক চললে পরিবর্তনের বাংলায় আকাশপথে পরিবহণের ছবিটা খুব দ্রুত বদলে যেতে চলেছে বলে আশাবাদী প্রশাসনিক মহল ।