ETV Bharat / state

প্রাণীকুলের জীবাশ্ম সংক্রান্ত পোর্টালের সূচনা; উদ্বোধনে শুভেন্দু অধিকারী, ভূপেন্দ্র যাদব

আগামী 30 জুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে প্যালিওইন্ডিয়া পোর্টাল-এর সূচনা করা হবে।

The PaleoIndia Portal
প্রাণীকুলের জীবাশ্ম সংক্রান্ত পোর্টালের সূচনা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 জুন: জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে 'প্যালিওইন্ডিয়া পোর্টাল' (PaleoIndia Portal) নামে একটি ওয়েবসাইট সূচনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পোর্টালটি যৌথভাবে জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাসটেইনেবল কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট, চেন্নাই তৈরি করেছে। আগামী 30 জুন জেডএসআই (ZSI)-এর 111তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে প্যালিওইন্ডিয়া পোর্টাল-এর সূচনা করা হবে। একই সঙ্গে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জেডএসআই ডিরেক্টর ডঃ ধৃতি ব্যানার্জী বলেন," পোর্টালটি রিয়েল-টাইম ডেটা আপলোড সিস্টেমে সজ্জিত। ভারতের প্যালিওন্টোলজিক্যাল (জীবাশ্ম সংক্রান্ত) ঐতিহ্যের একটি উন্মুক্ত, সহযোগিতামূলক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রস্তুত ভান্ডার তৈরির দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া দ্বারা প্রদত্ত পরিবর্তনশীল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে, এই পোর্টালটি দেশের 28টি রাজ্য এবং 8টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ফসিল বা জীবাশ্ম প্রাণীর স্থানিক বন্টন নথিবদ্ধ থাকবে। এর মধ্যে ম্যামালিয়া (Mammalia), রেপটিলিয়া (Reptilia), অ্যাভিস (Aves), পিসেস (Pisces), অ্যামফিবিয়া (Amphibia), মোলাস্কা (Mollusca), আর্থ্রোপোডা (Arthropoda), ফোরামিনিফেরা (Foraminifera), একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) এবং ইকনফোসিলস (Ichnofossils) জুড়ে 5,000-এরও বেশি নমুনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া আগামী 30 জুন থেকে 2 জুলাই পর্যন্ত 'অ্যানিম্যাল ট্যাক্সোনমিক সামিট-2026' শীর্ষক এক সম্মেলন-এর আয়োজন করবে। আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেডএসআই ও বিএসআই (BSI)-এর — 'অ্যানিম্যাল ডিসকভারিজ–2025' (Animal Discoveries– 2025) এবং 'প্ল্যান্ট ডিসকভারিজ–2025' (Plant Discoveries– 2025) প্রকাশ করবেন। যার মধ্যে বিশ্বব্যাপী এবং ভারতীয় জীববৈচিত্র্য ডেটাবেসে যুক্ত হওয়া নতুন প্রজাতি ও নতুন রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ ছাড়াও, 111 বছর পূর্তি স্মরণে, জেডএসআই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত প্রথাগত জ্ঞানের ওপর একটি '111 ঘণ্টার হ্যাকাথন'-এর আয়োজন করেছিল। যার গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে আগামী 29 জুন। এই হ্যাকাথনটি একযোগে 16টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পরিবেশ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত জরুরি চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য আদিবাসী পরিবেশগত প্রজ্ঞা এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্যে ব্যবধান দূর করতে এই ইভেন্টটি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ তথা শিক্ষার্থী, গবেষক এবং উদ্ভাবকদের একত্রিত করেছে। এতে মোট ৩60টি দল অংশগ্রহণের জন্য নথিবদ্ধ হয়েছিল। যার মধ্যে জেডএসআই-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক স্তরের প্রাথমিক পর্বের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 192টি দলকে বাছাই করা হয়।

জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার 16টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিটিতে প্রথম স্থান অধিকারী দলগুলিকে জাতীয় স্তর-2 পর্বের প্রতিযোগিতায় (সেমি ফাইনাল) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল, যা জেডএসআই/উত্তর ভারতের আঞ্চলিক কেন্দ্র দেরাদুনে অনুষ্ঠিত হয়। এই ইভেন্ট থেকে শীর্ষ স্থান অধিকার করা সেরা পাঁচটি দল কলকাতার ধন ধান্য অডিটোরিয়ামে 29 জুন নির্ধারিত গ্র্যান্ড ফিনালেতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য, 1916 সালে প্রতিষ্ঠিত জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, যার সদর দফতর কলকাতায় অবস্থিত, ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে। ভারতের প্রাণিকুল অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে, জেডএসআই ট্যাক্সোনমিক (শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত) জ্ঞানকে এগিয়ে নিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যা ভারতের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য বুঝতে এবং বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

  1. বেজির হত্যা ও অবৈধ বাণিজ্য রোধে ট্রাইকো-ট্যাক্সোনমিক শনাক্তকরণ আবিষ্কারে ZSI
  2. পুর-পানীয় জলে প্রথম মেটাজেনমিক প্রোফাইল উন্মোচন করল জেডএসআই ও আইআইটি-মাদ্রাজ

TAGGED:

ZSI
ANIMAL FOSSILS
PALEOINDIA PORTAL
SUVENDU ADHIKARI
ZSI TO LAUNCH PALEOINDIA PORTAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.