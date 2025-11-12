ETV Bharat / state

ডিপিআর তৈরিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি, স্বচ্ছতা বাড়াতে বড় পদক্ষেপ নবান্নের

Navanna DPR preparation
স্বচ্ছতা বাড়াতে বড় পদক্ষেপ নবান্নের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 3:07 PM IST

কলকাতা, 12 নভেম্বর: রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পে স্বচ্ছতা, গতি বাড়াতে বড় উদ্যোগ নিল নবান্ন ৷ পরিকাঠামো সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পগুলির ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর (Detailed Project Report) তৈরির প্রক্রিয়ায় এবার থেকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু হতে চলেছে ৷ এর ফলে মানুষের হাতে হিসেব-নিকেশ বা অনুমানের ভুলের সম্ভাবনা একেবারেই কমে যাবে বলে দাবি প্রশাসনের।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন ডিপিআর তৈরির কাজ হাতে করে করা হত । এতে হিসাবের ভুল, অনুমানের ত্রুটি বা তথ্যসংগ্রহের বিলম্বে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক বেশি সময় লাগত । সেই সমস্যা কাটাতেই এখন থেকে সফটওয়্যার-ভিত্তিক সিস্টেমে ডিপিআর তৈরি হবে । নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, “প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারকে কেবল প্রয়োজনীয় উপকরণের নাম ও পরিমাণ ইনপুট করতে হবে। সিস্টেমে আগে থেকেই থাকা রেট শিডিউল অনুযায়ী সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে খরচ নির্ধারণ করে পূর্ণাঙ্গ ডিপিআর তৈরি করবে ।”

এই আধুনিক ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে রাজ্য সরকারের ‘ইউনিফাইড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ বা UPMS নামের ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে। 3 মে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়া এই অনলাইন পোর্টাল—upms.wb.gov.in—একটি প্রকল্পের পুরো জীবনচক্র ট্র্যাক করতে সক্ষম। প্রকল্প প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের শেষ ধাপ পর্যন্ত সবকিছুই এখানে ডেটা-ভিত্তিকভাবে রেকর্ড ও বিশ্লেষণ করা যায়। বর্তমানে রাজ্যের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (PWD), সেচ ও জলপথ দফতর, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (KMDA), পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতর এবং পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ইতিমধ্যেই এই সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ।

অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইউপিএমএস পোর্টালে যুক্ত হয়েছে জিও-ট্যাগিং সুবিধা । অর্থাৎ, প্রতিটি প্রকল্পের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান এখন অনলাইনে আপলোড করা বাধ্যতামূলক । এর ফলে একাধিক দফতর একই প্রকল্প বা একই রাস্তা নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করছে কি না, তা সঙ্গে সঙ্গেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে । অর্থ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইউপিএমএস প্রকল্পের শুরু থেকেই তা পর্যবেক্ষণে রাখে। এতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি দক্ষ হয় এবং প্রতিটি প্রকল্পের মান ও নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, “প্রকল্পের প্রতিটি ধাপের ডিজিটাল রেকর্ড থাকলে কেউই দায় এড়াতে পারবে না। এতে যেমন স্বচ্ছতা বাড়বে, তেমনই কাজের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।”

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জিও-ট্যাগিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্প স্থলের ছবি বা ভিডিওতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থান, সময় ও তারিখের তথ্য সংযুক্ত থাকবে। ফিল্ড অফিসাররা সেই তথ্য আপলোড করলেই নবান্ন বা জেলা প্রশাসন সরাসরি প্রকল্পের অগ্রগতি যাচাই করতে পারবে। কোনও স্তরে অনিয়ম বা গাফিলতি ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তা শনাক্ত করা যাবে। আগে যেখানে প্রকল্পের অগ্রগতি যাচাই করতে ময়দানে গিয়ে কাগজে কলমে রিপোর্টের উপর নির্ভর করতে হত, এখন তা হবে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়। ফলে প্রশাসনিক জটিলতা যেমন কমবে, তেমনই সময়ও বাঁচবে।

রাজ্য সরকার মনে করছে, এই নতুন প্রযুক্তি নির্ভর পদক্ষেপ উন্নয়নমূলক কাজকে আরও উত্তরদায়ী, সঠিক ও স্বচ্ছ করে তুলবে। নাগরিক পরিষেবা উন্নত করার পাশাপাশি সরকারি খরচেরও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। নবান্নের আশা, এই উদ্যোগের ফলে ভবিষ্যতে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পে ‘রিয়েল টাইম মনিটরিং’-এর এক নতুন অধ্যায় খুলে যাবে ।

