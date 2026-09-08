নবান্নে ফের বড়সড় রদবদল, কৃষি-দমকলের দায়িত্বে নয়া সচিব

নবান্নে ফের বড়সড় রদবদল, কৃষি-দমকলের দায়িত্বে নয়া সচিব
কৃষি, দমকল, ভূমি ও ভূমি সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সচিব বদলা করা হল । বদল এল অর্থ দফতরেও । ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : September 8, 2026 at 11:50 PM IST
কলকাতা 8 সেপ্টেম্বর: রাজ্য প্রশাসনে ফের বড়সড় রদবদল ঘটল। মঙ্গলবার নবান্নের তরফে এক নির্দেশিকা জারি করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সচিব পর্যায়ে রদবদল করা হয়েছে। রদবদল ঘটল কৃষি, দমকল, ভূমি ও ভূমি সংস্কারের মতো দফতরগুলিতে।
পাশাপাশি অর্থ এবং কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরেও নতুন করে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রশাসনিক কাজে আরও গতি আনতে এবং কাজের সুবিধার্থেই এই পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার।
কৃষি দফতরের প্রধান সচিব পদে এতদিন দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ওঙ্কার সিং মীনা। মঙ্গলবারের নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দমকল ও জরুরি পরিষেবা দফতরের প্রধান সচিব পদে নিয়ে আসা হল। অন্যদিকে, কৃষি দফতরের নতুন সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেবী প্রসাদ করণমকে। এর আগে তিনি অর্থ দফতরের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন।
গুরুত্বপূর্ণ রদবদল ঘটেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরেও। দফতরের এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের প্রধান সচিব পদে ছিলেন সুরেন্দ্র গুপ্তা। নতুন নির্দেশিকায় তাঁকে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের প্রধান সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে পুরনো দফতরের কাজ থেকে তাঁকে এখনই পুরোপুরি অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। মানে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের পাশাপাশি তিনি ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বও আগের মতোই সামলাবেন।
বদল ঘটেছে অর্থ দফতরেও। অর্থ দফতরের রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ কমিশনার তথা ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে ছিলেন পবন কাদিয়ান। তাঁকে অর্থ দফতরের (বাজেট) সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি করা হয়েছে। এর সঙ্গেই তাঁকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদের অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে তিনি ট্রেজারিজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসের ডিরেক্টর এবং পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের ডিরেক্টরের দায়িত্বও পালন করবেন। পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ কমিশনারের দায়িত্বও তাঁর হাতেই থাকছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই শীর্ষস্তরের আমলাদের এই নতুন দায়িত্বভার দেওয়া হল।
রাজ্য়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে প্রশাসনে একাধিদ বদল ঘটানো হয়েছে । প্রশাসনের পাশাপাশি পুলিশেও রদবদল হয়েছে । রাজ্য় সরকার বারাবার বুঝিয়ে দিয়েছে তারা প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে চায় । আর তার জন্য যা দরকার সেই সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে ।