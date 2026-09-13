অবিলম্বে অনুমোদনহীন 252টি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ রাজ্যের, অসঙ্গতির তালিকায় আরও 100

অবিলম্বে অনুমোদনহীন 252টি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ রাজ্যের, অসঙ্গতির তালিকায় আরও 100
West Bengal Unaided Madrasah Closed: অভিযোগের সদুত্তর দিতে না পারলে গুরুতর অসঙ্গতির তালিকায় থাকা 100টি মাদ্রাসাও শীঘ্রই বন্ধ করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : September 13, 2026 at 12:46 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন । প্রথম দফায় 252টি অনুমোদনহীন আনএইডেড মাদ্রাসা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিল সরকার ।
রাজ্যের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা দফতরের তরফে এই কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । পাশাপাশি, বেনিয়মের অভিযোগে আরও 100টি মাদ্রাসাকে শোকজ করেছে দফতর । উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও চরম ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাফ জানানো হয়েছে ।
রাজ্যজুড়ে চলা মাদ্রাসাগুলির প্রকৃত অবস্থা জানতে সম্প্রতি বিস্তারিত সমীক্ষা চালায় প্রশাসন । কলকাতা-সহ রাজ্যের 22টি জেলায় এই ব্যাপক তল্লাশি ও তথ্য যাচাইয়ের কাজ হয় । এর মূল লক্ষ্য ছিল, রাজ্যে গজিয়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো ঠিক কেমন, তা যাচাই করা । শিক্ষক ও পড়ুয়ার অনুপাত, পঠনপাঠনের মান এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের উৎস কী, মূলত সেই বিষয়গুলিই এই পরিদর্শনে খতিয়ে দেখা হয় ।
এই সমীক্ষা থেকেই রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষার এক চাঞ্চল্যকর ছবি সামনে আসে । দেখা যায়, অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা বৈধ মাদ্রাসার চেয়েও অনেক বেশি । সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ্যে সঠিক অনুমোদন নিয়ে চলছে 2,132টি মাদ্রাসা । কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হল, কোনও সরকারি বোর্ড বা সংস্থার ন্যূনতম অনুমোদন ছাড়াই রাজ্যজুড়ে 2,396টি মাদ্রাসা দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । যা প্রকাশ্যে আসতে প্রশাসনের অন্দরেও উদ্বেগ ছড়ায় ।
জেলা প্রশাসনের এই প্রাথমিক রিপোর্টের পর নড়েচড়ে বসে সরকার । সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে রাজ্যস্তর থেকে বিশেষ পরিদর্শক দল গঠন করা হয় । তাঁরা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন । সেই জোড়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করে সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা দফতর ।
নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে 252টি মাদ্রাসাকে তাৎক্ষণিক বন্ধ করতে হবে । মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম, কোচবিহার, দক্ষিণ 24 পরগনার মতো একাধিক জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে এই অনুমোদনহীন আনএইডেড মাদ্রাসাগুলি ।
বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু কড়া বার্তা দিয়েছেন । এই পদক্ষেপের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তাঁর বক্তব্য, "জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় ব্যাপক যাচাই পর্ব চলে ৷ 22টি জেলা এবং কলকাতা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসাগুলির ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পরিকাঠামো, তহবিলের উৎস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।"
রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, সঠিক অনুমোদন-সহ 2,132টি মাদ্রাসা চালু রয়েছে এবং কোনও সরকারি বোর্ড বা সংস্থার প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই 2,396টি মাদ্রাসা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে । সংগৃহীত তথ্যের সঠিক যাচাইয়ের জন্য রাজ্যস্তর থেকেও বিশেষ পরিদর্শক দল পাঠানো হয়েছিল । যাচাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা 252টি মাদ্রাসাকে তাৎক্ষণিক বন্ধ এবং কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
সরকারের এই অভিযান এখানেই শেষ হচ্ছে না । পরিদর্শনের সময় আরও 100টি মাদ্রাসার কার্যকলাপে বড়সড় অসঙ্গতি মিলেছে । সেগুলিকেও সতর্ক করেছে প্রশাসন । এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর হুঁশিয়ারি, "গুরুতর অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে আরও এমন 100টি মাদ্রাসাকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছে । বৈধ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠান বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"
যাবতীয় অভিযোগের সদুত্তর না মিললে ওই 100টি মাদ্রাসাও যে আগামী দিনে চিরতরে বন্ধ হতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত । শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে এবং বেআইনি কার্যকলাপ রুখতেই রাজ্য সরকারের এই কড়া পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।