বকরি ঈদ: সরকার বদলের জের, জোড়ার বদলে এবার মিলবে একদিনের ছুটি

বকরি ঈদে একদিনের ছুটি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 7:53 PM IST

কলকাতা, 23 মে: রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের প্রভাব এবার সরাসরি এসে পড়ল উৎসবের ছুটির তালিকায়। আগে বকরি ঈদ বা ঈদ-উজ-জোহা উপলক্ষে একটানা দু'দিনের সরকারি ছুটি পাওয়ার রেওয়াজ থাকলেও, নতুন সরকারের আমলে তা কমিয়ে মাত্র একদিন করা হয়েছে। মানে এবার শুধু 28 তারিখ বৃহস্পতিবার ছুটি থাকবে ৷

সম্প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছুটির যে নতুন নির্দেশিকা বা ক্যালেন্ডার সামনে এসেছে, তাতেই এই রদবদলের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আর সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

ছুটির নির্দেশিকা (ছবি: রাজ্য প্রশাসন সূত্রে পাওয়া)

নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছর উৎসব-অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মচারীরা নির্দিষ্ট কিছু ছুটি পেয়ে থাকেন। বকরি ঈদে এর আগে একটানা দু'দিন ছুটি কাটানোর সুযোগ পেতেন কর্মীরা। কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো এবং নিয়মে রদবদল চোখে পড়ছে। এবার সেই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসেবেই ছুটির ক্যালেন্ডারেও কাটছাঁট করা হল। নতুন প্রশাসনিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, আসন্ন বকরি ঈদে আর আগের মতো দু'দিনের ছুটি মিলবে না। শুধুমাত্র মূল উৎসবের দিনটিতেই সরকারি ছুটি বহাল থাকবে।

সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের একাংশের মতে, কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে, কাজের দিন বাড়াতে এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে আরও গতি আনতেই সরকারের তরফে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তবে অন্য একটি অংশের মতে, দীর্ঘদিনের প্রচলিত ছুটির নিয়মে এই ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন সাধারণ কর্মী এবং উৎসবমুখর মানুষের মধ্যে কিছুটা হতাশার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে যে সমস্ত কর্মীরা কর্মসূত্রে নিজেদের বাড়ি এবং পরিবার থেকে দূরে থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মাত্র একদিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরে উৎসবে যোগ দেওয়া বেশ অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের উৎসবের দিনগুলিতে অতিরিক্ত ছুটি দেওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। বকরি ঈদের মতো বড় উৎসবগুলিতেও তার কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই 'ছুটির রাজনীতির' বদলে কাজের সংস্কৃতির উপর বেশি জোর দিচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশ মনে করছেন, ছুটির সংখ্যা কমিয়ে সরকারি কাজের সময় এবং পরিষেবা প্রদানের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা চলছে।

যদিও সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের মতে, উৎসবের ছুটি কমানো মানে সাধারণ মানুষের আবেগে আঘাত করা। শুধু সরকারি কর্মীরাই নন, স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির তালিকাতেও এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে। সাধারণত বকরি ঈদের সময় টানা ছুটির সুযোগ নিয়ে অনেকেই পরিবার বা পরিজনদের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করে থাকেন। ছুটি কমে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সেইসব পরিকল্পনা ধাক্কা খাবে।

