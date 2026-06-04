আম ও ইতিহাসের মেলবন্ধনে মালদা জেলায় পর্যটন তৈরির ভাবনা প্রশাসনের

আম ও ইতিহাসের মেলবন্ধনে মালদা জেলায় পর্যটন তৈরির ভাবনা প্রশাসনের
এই জেলায় আছে ইতিহাস আর আম ৷ পর্যটনের এই দুটি উপকরণকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলার চেষ্টা চলছে ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : June 4, 2026 at 8:01 PM IST
মালদা, 4 জুন: প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে মালদা জেলার আমের কাহিনি মিশিয়ে পর্যটন শিল্পে নতুন এক আঙ্গিক তৈরির চিন্তাভাবনা শুরু করেছে প্রশাসন ৷ প্রায় পর্যটনহীন এই জেলার প্রতি মানুষের কৌতূহল উসকে দিতেই এই প্রয়াস বলে জানাচ্ছেন জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশ ৷ এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে মালদা জেলার অর্থনীতিতে নতুন এক মোড় আসার সম্ভবনাও রয়েছে ৷ তবে বিষয়টি এখন একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ৷
মালদা জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন ৷ একসময় ইংরেজবাজারের গৌড়ের শাসক ছিল গুপ্ত রাজবংশ ৷ পরবর্তীতে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন রাজা শশাঙ্ক ৷ পাল ও সেন বংশও গৌড় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিল ৷ পরবর্তীতে এখানে সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ বিভিন্ন রাজবংশের স্থাপত্য এখনও গৌড়ে রয়েছে ৷ যদিও কালের নিয়মে এসবের অনেকটাই এখন ভগ্নপ্রায় দশা ৷ তবে শুধু গৌড়ই নয়, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের অনেক স্থাপত্য দেখতে পাওয়া যায় গাজোলের আদিনা, পাণ্ডুয়া, পুরাতন মালদা, হবিবপুর-সহ একাধিক জায়গায় ৷
জেলার ইতিহাসকে পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনতে একসময় চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক তথা রাজ্যের তৎকালীন পর্যটন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ দুর্ভাগ্যের বিষয়, এনিয়ে কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ তারপর গোটা পরিকল্পনাটি চলে যায় ফাইলের আড়ালে ৷ যদিও এখন এনিয়ে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ আর কিছু বলতে রাজি নন ৷
এবার রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই মালদা জেলাকে পর্যটন শিল্পে তুলে ধরতে একাধিক পরিকল্পনা করছে প্রশাসন ৷ তাদের হাতে রয়েছে এই জেলার ইতিহাস আর আম ৷ পর্যটনের এই দুটি উপকরণকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলার চেষ্টা চলছে ৷ কীভাবে ? জেলায় যেসব ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে তার পাশাপাশি কোনও আমবাগান বেছে নেওয়া হবে ৷ সেই বাগানকে মডেল হিসাবে তৈরি করা হবে ৷ সেখানে আমের ইতিহাস, তার নানা প্রজাতি, আমজাত খাদ্যসামগ্রীর বিবরণ, বিভিন্ন মডেল রাখা হবে ৷ পর্যটকরা সেখানে এই জেলার আম সংক্রান্ত অনেক তথ্য পেয়ে যাবেন ৷ বাগানের পাশে থাকা জেলার ইতিহাসকেও তাঁরা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন ৷
প্রশাসনিক আধিকারিকদের ধারণা, মালদার ইতিহাস আর আমের মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে পর্যটকরা উৎসাহিত হবেন ৷ এই জেলায় অসংখ্য প্রজাতির আম উৎপন্ন হয় ৷ পর্যটকরা প্রতিটি আমের প্রজাতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ৷ জেলার তিনটি প্রজাতির আম এখনও পর্যন্ত জিআই ট্যাগ পেয়েছে ৷ সেই ক্ষীরসাপাতি বা হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ ও ফজলি আমকে ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ এতে দেশ ও বিদেশে মালদার আমের ব্র্যান্ডিং ছড়িয়ে পড়বে ৷ এছাড়াও মালদার আমের প্রচার নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷ জেলার প্রতিটি ব্লকেই আমের বাগান রয়েছে ৷ ঐতিহাসিক কোনও নিদর্শনের পাশে থাকা আমবাগানে পর্যটকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে ৷ আমের সঙ্গে জেলার ইতিহাসও প্রচারের আলোয় আসবে ৷
জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, "মালদার আম নিয়ে আমাদের একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এর জন্য 11 জনের একটি কমিটি তৈরি করে আমরা পদক্ষেপ করতে চলেছি ৷" প্রশাসনিক সূ্ত্রে খবর, কমিটির মাথায় থাকবেন জেলাশাসক নিজে ৷ জেলার আম-ইতিহাস পর্যটন সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনা এই কমিটির মাধ্যমেই হবে ৷
প্রশাসনের এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে উচ্ছ্বসিত মালদা ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা ৷ তিনি বলেন, "এই পরিকল্পনা সফল হলে তা মালদার অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে ৷ একদিকে যেমন দেশে ও বিদেশে জেলার আমের ব্র্যান্ডিং হবে তেমনই জেলার প্রাচীন ইতিহাসও পর্যটকরা জানতে পারবেন ৷ এতে জেলায় কর্মসংস্থান বাড়বে ৷ উপকৃত হবেন অনেক যুবক-যুবতী ৷ কিন্তু জেলায় পর্যটন বাড়াতে হলে সবার আগে পর্যটনস্থলগুলিতে হোটেল কিংবা হোম স্টে তৈরি করা প্রয়োজন ৷ আর প্রয়োজন সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ প্রশাসন এদিকে নজর দিলে ভালো হয় ৷"