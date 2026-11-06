রাজ্যে 237টি বিএড কলেজে ভর্তির অনুমতি, দুশো'র বেশি প্রতিষ্ঠানে বন্ধ অ্যাডমিশন
Govt on B.ED College Admission: বন্ধ কলেজগুলি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান উন্নত করলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ফের ছাত্রভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী ।
Published : November 6, 2026 at 9:00 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: শিক্ষার গুণমান ও পরিকাঠামো নিয়ে কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের । পরিদর্শনে সন্তোষজনক রিপোর্ট না মেলায় 205টি বিএড কলেজে 2026-28 শিক্ষাবর্ষে ছাত্রভর্তি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল উচ্চ শিক্ষা দফতর । তবে কোনও কলেজের অ্যাফিলিয়েশন বাতিল করা হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে ।
পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান উন্নত করলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ফের ভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিকাশ ভবনে গিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত হতে দেওয়া যাবে না । শিক্ষার গুণমান বজায় রাখতে হবে । সেই নির্দেশ মেনেই উচ্চ শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে রাজ্যের বিএড, আইটিআই, পলিটেকনিক এবং ফার্মা কলেজগুলিতে পরিদর্শন চালানো হয় ।
4 নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম দফার পরিদর্শনের পরে 156টি বিএড কলেজকে 2026-28 শিক্ষাবর্ষে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল । অন্যদিকে, গুণমান ও পরিকাঠামোর নিরিখে সন্তোষজনক ফল না মেলায় 451টি কলেজকে 21 দিনের মধ্যে শো-কজ করে প্রয়োজনীয় উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয় । এর মধ্যে 9টি কলেজ আর কোনও জবাব দেয়নি । বাকি 442টি কলেজের জবাব খতিয়ে দেখে দ্বিতীয় দফার পরিদর্শন করা হয় । স্বচ্ছতা বজায় রাখতে দ্বিতীয় দফায় প্রথম পরিদর্শনে যাওয়া একই পরিদর্শকদের পাঠানো হয়নি ।
দ্বিতীয় দফার পরিদর্শনে 237টি কলেজের পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে । 4 নভেম্বর ওই কলেজগুলিকে 2026-28 শিক্ষাবর্ষে ছাত্রভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে । তবে বাকি 205টি কলেজ প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি । এই কলেজগুলিকে চলতি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে পরিকাঠামো, ফ্যাকাল্টি, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং টিচিং-লার্নিং পদ্ধতির উন্নতি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই শর্ত পূরণ হলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির অনুমতি মিলবে ।
শুধু বিএড কলেজ নয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য । মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের 265টি আইটিআইয়ের মধ্যে পরিকাঠামোর অভাবে 14টিতে ছাত্রভর্তি বন্ধ করতে বাধ্য করে দিয়েছে সরকার । 134টি ফার্মা কলেজের মধ্যে 38টিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে । অন্যদিকে, 74টি পলিটেকনিকের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপ কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয় । কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া বা De-affiliate করার উদ্দেশ্য সরকারের নেই । বরং শিক্ষার মান বজায় রাখা এবং শুধুমাত্র 'ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিষ্ঠান' হয়ে ওঠা আটকাতেই এই উদ্যোগ । সংশ্লিষ্ট কলেজগুলি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান উন্নত করলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ফের ছাত্রভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে । এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি ।