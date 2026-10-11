খরাপ্রবণ পশ্চিমাঞ্চলে জলসংরক্ষণ ও সেচে বিপুল সাফল্য, রাজ্যে উপকৃত দু’লক্ষেরও বেশি কৃষক
বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম— মূলত এই ছ’টি জেলাকে কেন্দ্র করেই প্রথম পর্যায়ে কাজ শুরু হয়েছিল।
Published : October 11, 2026 at 10:35 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: রাজ্যের রুক্ষ এবং খরাপ্রবণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে কৃষির সার্বিক ছবিটা বদলাচ্ছে। জলসংরক্ষণ এবং সেচ-সম্ভাবনা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রান্তিক কৃষকদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ আর্থিক সহায়তায় চলা এই বিশেষ প্রকল্পের হাত ধরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের দু’লক্ষেরও বেশি দরিদ্র কৃষক সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।
বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম— মূলত এই ছ’টি জেলাকে কেন্দ্র করেই প্রথম পর্যায়ে কাজ শুরু হয়েছিল। এই পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলির প্রায় 1.29 লক্ষ হেক্টর জমিতে মোট 27টি জলবিভাজিকা বা ওয়াটারশেড প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুপাতের হিসেব 60:40। অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রকল্পটির জন্য অনুমোদিত মোট 350.60 কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে 210.36 কোটি টাকা এবং রাজ্যের অংশ 140.28 কোটি টাকা।
দফতর সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় বরাদ্দের মধ্যে ইতিমধ্যেই 198.42 কোটি টাকা রাজ্যের হাতে এসে পৌঁছেছে। বরাদ্দ অর্থ খরচের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছে রাজ্য। গত 2025-26 অর্থবর্ষে মোট 73.70 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, যার পুরোটাই সফলভাবে খরচ করা সম্ভব হয়েছে।
পাশাপাশি, চলতি 2026-27 অর্থবর্ষেও কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে প্রাপ্ত 45.56 কোটি টাকার মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় 22 কোটি টাকার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কাজের গতি বজায় রাখতে এবং লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত পূরণ করতে চলতি বছরেই কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত 24.94 কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠিয়েছে নবান্ন। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকল্পটিতে প্রায় 268.86 কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের 77 শতাংশ।
এই বিপুল কর্মযজ্ঞের সরাসরি সুফল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কৃষি দফতর সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের ফলে প্রান্তিক স্তরে কৃষিকাজ ও জীবিকায় বদল এসেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের 2 লক্ষ 29 হাজার 418 জন দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। সেচের জলের জোগান বাড়াতে এবং জলসংরক্ষণ জোরদার করতে 510টি কৃষি-পুকুর খনন ও পুনর্খনন করা হয়েছে। মাটির তলার জলের স্তর বাড়াতে ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধীনে 5,491টি জলসংরক্ষণ কাঠামো, চেক ড্যাম এবং সেচ-নালা তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে চলেছে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এর ফলে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল প্রায় 22,308 হেক্টর জমি এখন উন্নত চাষযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছে।
কৃষির পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করতেও বিশেষ পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই 5 হাজার 543টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং 9 হাজার 392টি ব্যবহারকারী গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা, মৎস্যচাষ এবং উদ্যানপালনের জন্য এই পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে এই সাফল্যের পর এবার প্রকল্পের পরিধি আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য। নতুন প্রস্তাবে আগের ছ’টি জেলার পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাকেও এই প্রকল্পের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট 10টি জেলায় কাজ হবে। বর্তমানে এই প্রস্তাবিত নতুন স্থানগুলির তালিকা চূড়ান্ত করার কাজ জোরকদমে চলছে।