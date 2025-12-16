তিক্ততা ভুলে কাছে আসুক দু'দেশ, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে পরামর্শ বাংলাদেশ প্রাক্তন সেনা কর্তার

তিক্ততা ভুলে কাছে আসুক দু'দেশ, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে পরামর্শ বাংলাদেশ প্রাক্তন সেনা কর্তার
1971 সালের 16 ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় হয় ৷ সেই থেকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতি বছর পালিত হয় বিজয় দিবস ৷
Published : December 16, 2025 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: তিক্ততা ভুলে ভারত-বাংলাদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিবাচক দিক নিয়ে চর্চার পরামর্শ দিলেন সে দেশের প্রাক্তন সেনা কর্তা ৷ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে কলকাতায় এসে এমনটাই মত বাংলাদেশ সেনার প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আমিনুর রহমানের ৷ শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে ৷ এমন আবহে বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনা কর্তার মন্তব্য বিশেষ অর্থবহ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
1971 সালের 16 ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় হয় ৷ সেই থেকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতি বছরের এই বিশেষ দিনটায় বিজয় দিবস পালিত হয় ৷ এবারের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে যোগ দিতে এসেছেন 20 জন মুক্তিযোদ্ধা ৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মেঘালয়ের রাজ্য়পাল তথা ভারতের প্রাক্তন সেনা প্রধান বিজয় কুমার সিং থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তারাও ছিলেন অনুষ্ঠানে ৷
বাংলাদেশ সেনার প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আমিনুর রহমান বলেন, "আমি চাইব সবাই দু'দেশের সম্পর্কের ইতিবাচক দিকটা নিয়ে চর্চা করুন ৷ আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব ৷ ভারতও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে ৷ এভাবেই দু'দেশের সম্পর্ক চিরমধুর থাকবে ৷" সাহিত্য থেকে শুরু করে সংস্কৃতি-সহ অন্য নানা ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে কী কী মিল আছে তাও নিজের ভাষণে তুলে ধরেন এই প্রাক্তন সেনা কর্তা ৷
নিজের ভাষণে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতীয় সেনার বীর জওয়ান থেকে শুরু করে আধিকারিকদের স্মরণ করেন প্রাক্তন সেনা প্রধান বিজয় কুমার সিং ৷ তিনি বলেন, "মানবিকতার খাতিরে আমরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম ৷ পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচার করছিল, আমরা সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে পেরেছি ৷ চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে আরও নানা জায়গায় কী ভয়াবহ ঘটনা সে সময় হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি ৷ এসব অন্যায়ের সমাপ্তি হয়েছিল আমাদের হাতে ৷ "
বাংলার রাজ্যপালের ভাষণেও ফিরে আসে পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া অকথ্য অত্যাচারের কথা ৷ তিনি জানান, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী গণতন্ত্রের পক্ষে থেকে পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল ৷ তিনি মনে করেন, সত্যের জন্য সেনাবাহিনীর এই লড়াই প্রমাণ করে দেয় ভারত এক মহান দেশ ৷ মুক্তিযুদ্ধে জয়ের জন্য ভাষণের একটি অংশে বাংলাদেশের নাগরিকদের অভিনন্দন জানান রাজ্যপাল ৷ বাংলাদেশ সেনার আরেক প্রাক্তন কর্তা মেজর হাকিমের মতে, নিজের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটাতে ভারত ও বাংলাদেশের দুটি ভাইয়ের মতো আচরণ করা উচিত ৷ কারও কোনও একটি বিষয় অন্য কারও খারাপ লাগলে তা নিয়ে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা উচিত ৷