কলকাতাকে পূর্ব ভারতের ‘মাইস ক্যাপিটাল’ করার লক্ষ্য, পর্যটনে লগ্নি টানতে একগুচ্ছ ঘোষণা মন্ত্রীর
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থাকে কলকাতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি দুর্গাপুজোকেও এই মাইস পরিকল্পনার আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানান পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ ৷
Published : July 24, 2026 at 9:01 AM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: বিধানসভায় পর্যটন দফতরের বাজেট পেশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পর্যটন নিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলেন পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। পূর্ব ভারতের মধ্যে কলকাতাকে অন্যতম প্রধান পর্যটন ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য।
এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "আমরা কলকাতাকে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মাইস ক্যাপিটাল হাব হিসাবে করে তুলব"। এই লক্ষ্য পূরণে দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই একটি ‘মাইস ব্যুরো’ গঠন করা হয়েছে ৷ 2026-27 অর্থবর্ষে এই ব্যুরোর মাধ্যমে অন্তত দু'হাজারটি ইভেন্ট বা অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এর ফলে রাজ্যে বিপুল আয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, "এতে অন্তত 2 হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে। শুধুমাত্র কলকাতাকে সামনে রেখে আমরা এই রাজ্যে বর্তমান সরকারের যে রেভিনিউ কালেকশন চমকে দেবে । সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য একটা সহযোগী ভূমিকা পর্যটন দফতর নেবে ৷"
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থাকে কলকাতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি দুর্গাপুজোকেও এই মাইস পরিকল্পনার আওতায় আনা হচ্ছে ৷ বড় কনফারেন্স বা সম্মেলন কলকাতায় আয়োজিত হলে তার সঙ্গে হোটেল, পরিবহণ এবং খাদ্য শিল্প সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ে ৷ গোয়া বা দিল্লির উদাহরণ টেনে মন্ত্রী জানান, কলকাতাকেও সেই ধাঁচেই উন্নত ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, সুন্দরবন, দীঘা-মন্দারমণি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং দার্জিলিংয়ের মতো জায়গাগুলিকেও পর্যটকদের কাছে সমানভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ৷ এতদিন ভিনরাজ্যের পর্যটন মেলাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ত না। এখন থেকে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যটন মেলায় রাজ্য অংশগ্রহণ করবে এবং জোরদার প্রচার চালাবে ৷ বিদেশে থাকা প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের রাজ্যের পর্যটন ও অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার কাজও শুরু হয়েছে ৷
পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে বিনিয়োগ টানতে ক্যাশ এবং নন-ক্যাশ ইনসেনটিভ বা সুবিধা দেওয়ার কথা এদিন ঘোষণা করা হয়েছে ৷ বিনিয়োগকারীদের জন্য ইতিমধ্যেই দফতরে একটি ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে এবং হোম-স্টে, হোটেল ও ট্যুর অপারেটরদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ৷
নন-ক্যাশ সুবিধার ব্যাখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "অর্থ ছাড়াই শুধুমাত্র কিছু আইনগত পরিবর্তন বা কিছু আইনি সুযোগ-সুবিধা আমরা তুলে ধরতে পারি।" তিনি আরও জানান, আইন লঙ্ঘন না-করে কোনও ভবনে অতিরিক্ত তলা নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার মতো বিষয়গুলি এর আওতায় পড়ে।
বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে একটি জায়গা থেকেই যাতে সমস্ত অনুমোদন পাওয়া যায়, তার জন্য 'সিঙ্গল উইন্ডো পলিসি' চালুর চিন্তাভাবনাও চলছে ৷ অন্যদিকে, সরাসরি আর্থিক ছাড় বা জমির ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দিতে ক্যাশ ইনসেনটিভের কথাও ভেবেছে সরকার।
দুর্গাপুজোর সময় যে সমস্ত বাঙালিরা ভিনরাজ্যে ঘুরতে যান, তাঁদের বাংলার পুজোমুখী করতে বিশেষ পুজো প্যাকেজ আনছে পর্যটন দপ্তর। ‘ট্যুরিজম ফর অল’ বা সকলের জন্য পর্যটন নীতির উপর সরকার জোর দিচ্ছে ৷ কলকাতার বিখ্যাত পুজোগুলির পাশাপাশি গ্রামবাংলার প্রাচীন ও বনেদি বাড়ির পুজোকেও পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে ম্যাপিংয়ের কাজ চলছে ৷
অন্যদিকে, এদিন বিধানসভায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পৈতৃক ভিটেতে শৌচালয় নির্মাণ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে মন্ত্রী জানান, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷