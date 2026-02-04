ETV Bharat / state

ছাব্বিশের ভোটের আগে শেষ বাজেটে বাড়তে পারে ডিএ-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটের সময় রাজ্য বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য৷

WEST BENGAL ASSEMBLY
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 9:33 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিধানসভায় শেষ বাজেট আগামিকাল বৃহস্পতিবার পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই মুহূর্তে রাজ্যবাসীর চোখ সেদিকেই৷ বাজেটে কী কী চমক থাকতে পারে, সেটা নিয়েই আলোচনা চলছে। নবান্ন সূত্রে খবর, মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা থেকে শুরু করে একগুচ্ছ চমক থাকতে পারে এবারের বাজেটে। সবচেয়ে বড় কথা, থাকতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধি নিয়ে ঘোষণাও।

এখনও পর্যন্ত যা সূচি রয়েছে, একই দিনে রাজ্যপালের ভাষণ এবং ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে। বেলা সাড়ে 12টায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণ দিয়ে অধিবেশন শুরু হবে। এরপর রাজ্যপালের ভাষণের ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব চলবে। অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

নবান্ন সূত্রে খবর, এবারের বাজেটেও চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা হতে পারে। গতবছর বাজেটেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ভোটের আগে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের কথা ভেবে আরও চার শতাংশ ভাতা বৃদ্ধি হতে পারে বলেই খবর।

এছাড়া এবারের বাজেটে সেভাবে কর কাঠামো পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অপরিবর্তিত থাকতে পারে কর কাঠামো। তবে ভোটকে সামনে রেখে একাধিক জনমুখী ঘোষণা হতে পারে৷ তার মধ্যে অবশ্যই থাকতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অর্থের বৃদ্ধির ঘোষণাও।

বিগত কয়েকটি নির্বাচনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দলকে ধরাশায়ী করেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই চোখ ধাঁধানো ফলাফলের পেছনে একটা বড় কাজ করেছে মহিলাদের সমর্থন। যেভাবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে 25 বছর উপরের মহিলাদের হাজার-বারোশো টাকা করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে, তা ভোটবাক্সে কাজ করেছে। আর সেই কারণেই ভোটের আগে এই বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বরাদ্দ বাড়তে পারে৷

তবে শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নাকি তার সঙ্গে আরও একাধিক চমক অপেক্ষা করবে, তার জন্য আগামিকাল দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ, আগামীকাল দুপুর আড়াইটায় বিধানসভা কক্ষে বাজেট পেশ করবেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আধিকারিকদের তরফ থেকে বাজেটের চমক প্রসঙ্গে মুখ খোলা হয়নি৷ বরং বারবার এই কথাই বলা হয়েছে যে সুখবর থাকতে পারে এবারের বাজেটে।

