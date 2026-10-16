উৎসবের আবহে সুখবর, সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে বড় পদক্ষেপ নবান্নের

উৎসবের আবহে সুখবর, সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে বড় পদক্ষেপ নবান্নের
Seventh Pay Commission: সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশনের আওতায় বেতন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷
Published : October 16, 2026 at 4:16 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর আবহে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন সুখবর ৷ উৎসবের মরশুমে ইতিমধ্যে কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বর্ধিত 38 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-সহ বেতন ঢুকেছে ৷ তার রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্য সরকার ৷ সরকারি কর্মীদের নতুন বেতন ও ভাতার পরিকাঠামো চূড়ান্ত করতে দফতরভিত্তিক অনলাইন তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিল নবান্ন ৷ রাজ্য প্রশাসনের এই পদক্ষেপে খুশির হাওয়া সরকারি কর্মচারী মহলে ৷
সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতেই এই নতুন উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন ৷ রাজ্য সরকারের তরফে এবিষয়ে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কর্মীদের বর্তমান বেতন ও ভাতার কাঠামো নিখুঁতভাবে খতিয়ে দেখবে কমিশন ৷ সেই পর্যালোচনার পরেই সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা হবে ৷ সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতার সামগ্রিক কাঠামোকে বর্তমান সময়ের নিরিখে যুগোপযোগী করে তোলাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য ৷ আর সেই কাজ নির্ভুলভাবে শেষ করতেই রাজ্যের সমস্ত দফতরের কাছ থেকে কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে ৷
প্রশাসনিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি সরকারি দফতরের অধীনে থাকা সমস্ত পদ, পরিষেবা এবং সার্ভিস ক্যাডার সম্পর্কে বিশদ তথ্য জমা দিতে হবে ৷ কোন দফতরে কত জন কর্মী কোন পদে কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের বর্তমান বেতন কাঠামো কী এবং তাঁরা এখন কী কী ভাতা পান, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চায় কমিশন ৷ নির্দেশিকায় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, কর্মীদের পদভিত্তিক তথ্য, সার্ভিস ক্যাডার এবং বর্তমান বেতন ও ভাতার খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করার পরেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত করা হবে ৷ অর্থাৎ, নতুন পে কমিশনের সুপারিশ তৈরির মূল ভিত্তি হতে চলেছে দফতরগুলির পাঠানো এই তথ্যভাণ্ডার ৷
পুরো প্রক্রিয়াটি যাতে অত্যন্ত দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, তার জন্য কাগজের ফাইলের বদলে ডিজিটাল ব্যবস্থার উপরে ভরসা রেখেছে রাজ্য প্রশাসন ৷ তথ্য সংগ্রহের জন্য চালু করা হয়েছে দফতরভিত্তিক একটি বিশেষ অনলাইন ব্যবস্থা ৷ এই নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেই রাজ্যের প্রতিটি সরকারি বিভাগ তাদের অধীনস্থ কর্মী এবং পদমর্যাদার বিশদ বিবরণ কমিশনের কাছে পাঠাবে ৷
সরকারি নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত কাঠামোর ‘পার্ট এ’ এবং ‘পার্ট বি’-তে বেশ কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলি উল্লেখ করা রয়েছে ৷ সেই নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে মেনে সংশ্লিষ্ট দফতর ও সংস্থাগুলিকে দ্রুত তাদের কর্মীদের ডেটাবেস অনলাইনে নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে ৷
সপ্তম বেতন কমিশনের কাজের পরিধি কেবল মূল বেতন বা ‘বেসিক পে’ বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ৷ কর্মীদের চাকরির সামগ্রিক দিকগুলিই খতিয়ে দেখছে কমিশন ৷ সরকারি নির্দেশিকা বলছে, মূল বেতনের পাশাপাশি কর্মীদের কাজের সার্বিক পরিবেশ কেমন, চাকরিজীবনে পদোন্নতির সুযোগ কতটা রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাপ্য ভাতার কী অবস্থা, সেটাও বিশদে দেখা হবে ৷ একই সঙ্গে কর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করবে কমিশন ৷ সব দিক খতিয়ে দেখে তবেই চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দেওয়া হবে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই সপ্তম বেতন কমিশনের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ৷ বর্ধিত ডিএ পাওয়ার পরপরই পে কমিশন নিয়ে প্রশাসনের এই তৎপরতায় তাঁরা নতুন করে আশার আলো দেখছেন ৷ পুজোর ঠিক মুখে নবান্নের এই পদক্ষেপ সরকারি কর্মীদের উৎসবের আনন্দকে এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে ৷