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ফার্ন সংরক্ষণে জোর রাজ্যের, 6টি কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে বিশেষ জীববৈচিত্র্য পার্ক

রাজ্যের আবহাওয়া, উচ্চতা, মাটি এবং ভূপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এই ছ'টি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে । এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী ৷

fern conservation
ফার্ন সংরক্ষণের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 12:41 PM IST

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কলকাতা, 30 জুলাই: রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় ফার্ন প্রজাতিকে রক্ষা করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার । জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং ফার্ন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজ্যজুড়ে 'ফার্ন বায়োডাইভারসিটি পার্ক' বা ফার্ন জীববৈচিত্র্য পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি দফতর । কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই পার্কগুলি তৈরি করা হবে ।

কোথায় হবে পার্ক ?

জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে কলকাতার নিউটাউনের ইকো পার্কে এই ধরনের একটি পার্ক তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে দফতর । পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনার খড়দা এবং পাহাড়ের কালিম্পংয়েও এই পার্ক তৈরির বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে । মূলত, রাজ্যের ছ'টি কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে একটি করে এমন পার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ।

রাজ্যের আবহাওয়া, উচ্চতা, মাটি এবং ভূপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এই ছ'টি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে । এগুলি হল পাহাড়ি অঞ্চল, তরাই ও তিস্তা পলিমাটি অঞ্চল, গাঙ্গেয় (নতুন) পলিমাটি অঞ্চল, বিন্ধ্য (পুরনো) পলিমাটি অঞ্চল, ল্যাটেরাইট ও কাঁকুরে এবড়োখেবড়ো অঞ্চল এবং উপকূলীয় পলিমাটি অঞ্চল ।

ফার্ন সংরক্ষণে কী কী পদক্ষেপ ?

সম্প্রতি 28টি কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে রাজ্যের ভবিষ্যৎমুখী বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন নিয়ে একটি বৈঠক হয় । সেই বৈঠকের ফাঁকেই রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী এই পরিকল্পনার কথা জানান । তিনি বলেন, "ফার্নের অনেক প্রজাতি এখন বিপন্ন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে । এই প্রেক্ষাপটে, আমরা রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে ফার্ন জীববৈচিত্র্য পার্ক গড়ে তুলে ফার্ন সংরক্ষণ করতে চাই ।"

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফার্নের গুরুত্ব অপরিসীম । সেই প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী আরও বলেন, "ফার্ন বিভিন্ন ধরনের সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস তৈরি করে যার নানা বায়োঅ্যাকটিভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সম্ভাব্যভাবে অনেক রোগের চিকিৎসায় উপকারী হতে পারে ।"

কীভাবে এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি এগোবে, তার রূপরেখা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "আমরা যদি প্রতিটি কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে একটি করে ফার্ন জীববৈচিত্র্য পার্ক স্থাপন করতে পারি এবং ইন-সিটু সংরক্ষণের উদ্যোগ নিই, তবে এই প্রজাতিগুলিকে আরও কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে ।"

রাজ্যে এই উদ্যোগ প্রথম

বিদেশের বিভিন্ন দেশে এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে এই ধরনের পার্ক বেশ জনপ্রিয় । তবে পশ্চিমবঙ্গে ফার্ন সংরক্ষণের জন্য এমন উদ্যোগ এটাই প্রথম । ফার্ন পার্কের পাশাপাশি মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহ বাড়াতেও উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য । রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর ইতিমধ্যেই নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে একটি 'অ্যাস্ট্রো পার্ক' বা মহাকাশ গবেষণা পার্ক তৈরির জায়গা চিহ্নিত করেছে । ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই পার্কটি তৈরি করা হবে ।

রাজ্যে সার্বিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের বিষয়ে কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তির উন্নতির জন্য আমরা কেন্দ্র এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করব ।"

TAGGED:

FERN SPECIES
AGRO CLIMATIC ZONES
ফার্ন সংরক্ষণ
ফার্ন প্রজাতি
FERN CONSERVATION

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