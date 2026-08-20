ঝুলে থাকা টেন্ডার নিয়ে চরমসীমা বেঁধে দিল নবান্ন, এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির কড়া নির্দেশ

ঝুলে থাকা টেন্ডার নিয়ে চরমসীমা বেঁধে দিল নবান্ন, এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির কড়া নির্দেশ
বৃহস্পতিবার নবান্নের অর্থ দফতরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী এক মাসের মধ্যে এই ঝুলে থাকা পুরনো টেন্ডারগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
Published : August 20, 2026 at 10:46 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: রাজ্যের ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টালে দিনের পর দিন পড়ে রয়েছে অসংখ্য টেন্ডার। সেগুলি চূড়ান্ত করা বা বাতিল করার বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কোনও পদক্ষেপই করছে না খোদ সরকারি দফতরগুলি। এর জেরে অযথাই পোর্টালের জায়গা আটকে থাকছে । ব্যাহত হচ্ছে পোর্টালের স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং গতি। ডিজিটাল পরিকাঠামোর এই বেহাল দশা কাটাতে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার।
বৃহস্পতিবার নবান্নের অর্থ দফতরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী এক মাসের মধ্যে এই ঝুলে থাকা পুরনো টেন্ডারগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যথায় পোর্টাল থেকে সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
রাজ্যের অর্থ দফতরের অডিট শাখা থেকে জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ই-পোর্টালে রাজ্যের বিভিন্ন টেন্ডার ইনভাইটিং অথরিটি বা দরপত্র আহ্বানকারী সংস্থাগুলি যে টেন্ডারগুলি ডেকেছিল, তার অনেকগুলিরই কোনও সুরাহা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর পোর্টালে 'অ্যাওয়ার্ড অফ কন্ট্রাক্ট' আপলোড করে সেটি চূড়ান্ত করতে হয়। নচেৎ নির্দিষ্ট কারণে টেন্ডারটি বাতিল করতে হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি এর কোনওটিই করেনি। ফলে অকারণে ই-পোর্টালের উপর চাপ বাড়ছে।
নবান্ন সূত্রে খবর, এই গাফিলতি নতুন নয়। এর আগে 2024 সালের 5 জুন একটি নির্দেশিকা জারি করে ওই বছরের 15 জুলাইয়ের মধ্যে পুরনো টেন্ডারগুলির নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু অর্থ দফতর লক্ষ্য করেছে, বহু কর্তৃপক্ষ সেই সময়সীমা মানেনি। এখনও প্রচুর টেন্ডার অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
এর পরেই বৃহস্পতিবার রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (অর্থ) পিকে মিশ্রের স্বাক্ষর করা নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। রাজ্যের সমস্ত স্তরের সচিব, জেলাশাসক থেকে শুরু করে ট্রেজারি অফিসারদের কাছে সেই নির্দেশের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে। নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, 31 অগস্ট 2025 পর্যন্ত যে সমস্ত টেন্ডার ডাকা হয়েছিল, সেগুলির অবিলম্বে নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি কোনও টেন্ডার আইনি জটিলতা বা আদালতে বিচারাধীন থাকার কারণে আটকে থাকে, তবে তা এক মাসের মধ্যে অর্থ দফতরকে নির্দিষ্ট ই-মেল আইডিতে জানাতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের কড়া বার্তা, "নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও তথ্য না এলে ধরে নেওয়া হবে, পোর্টাল থেকে ওই টেন্ডারগুলি বাতিলের বিষয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই।" অর্থাৎ, এই নির্দেশিকা জারির এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মুছে যাবে ওই পুরনো টেন্ডারগুলি। প্রশাসনের একাংশের মতে, সরকারি কাজে গতি আনতে এবং ডিজিটাল পোর্টালকে জঞ্জালমুক্ত রাখতেই অর্থ দফতরের এই কড়া পদক্ষেপ। নির্দেশিকাটি অবিলম্বে কার্যকর করার কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।