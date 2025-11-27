পুলিশের শীর্ষস্তরে বড় রদবদল, একাধিক আইপিএস বদলি; ফাঁকা পূর্ব মেদিনীপুর
রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ এদিকে বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে ৷ এই আবহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : November 27, 2025 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে ৷ ঠিক তখনই পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করল নবান্ন ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বৃহস্পতিবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল নবান্ন। একই দিনে রাজ্য পুলিশে উচ্চপর্যায়ের রদবদল এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আসন্ন নির্বাচন এবং রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক গতি আনার লক্ষ্যেই এই জোড়া সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে ৷
এদিন রাতে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে একঝটকায় বদলি হল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ— মোট 10টি জেলার পুলিশ সুপার, বেশ কয়েকজন ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও আইবি-র সিনিয়র আধিকারিকদের দায়িত্বে পরিবর্তন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মালদার এসপির বদলি
সবচেয়ে আলোচিত পরিবর্তন মালদা জেলায় ৷ চলতি বছরে শাসকদলের একের পর এক নেতা-কর্মী খুন, তারপর পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ— সব মিলিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ যাদব ৷ নবান্নের নির্দেশে তাঁকে উত্তর দিনাজপুর জেলার ট্র্যাফিক পুলিশের সুপার পদে বদলি করা হয়েছে ৷ তাঁর জায়গায় মালদার নতুন এসপি হচ্ছেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
পূর্ব মেদিনীপুরে শূন্য এসপি পদ
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরেও বড় রদবদল হয়েছে ৷ জেলার পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে বদলি করে পাঠানো হয়েছে বাঁকুড়ার এসপি পদে ৷ তবে কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়নি ৷ ফলে পূর্ব মেদিনীপুরের এসপি পদ আপাতত খালি ৷
এছাড়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) নিখিল আগরওয়ালকে বদলি করা হয়েছে বাঁকুড়ায় ৷ ঝাড়গ্রামের এসপি অরিজিৎ সিংহের পদোন্নতি হয়েছে ৷ তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে মেদিনীপুর রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়েছে ৷ অন্য দিকে, বাঁকুড়ার এসপি বৈভব তিওয়ারিকে পাঠানো হয়েছে পুরুলিয়ার এসপি পদে ৷
উত্তর-দক্ষিণবঙ্গেও একাধিক বদলি
নবান্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, আলিপুরদুয়ারের এসপি ওয়াই রঘুবংশী এখন জলপাইগুড়ির নতুন পুলিশ সুপার ৷ জলপাইগুড়ির এসপি কে উমেশ গণপতকে আবার জলপাইগুড়ি জেলার এসপি পদেই বদলি করা হয়েছে ৷ রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি সানা আখতারকে পাঠানো হয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসি (ওয়েস্ট জ়োন) পদে ৷
বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি পলাশচন্দ্র ঢালিকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি হিসেবে ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি ধৃতিমান সরকার যাচ্ছেন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সিনিয়র সুপার পদে ৷ আইবি-র সিনিয়র সুপার সচিনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিউ টাউনের ডেপুটি কমিশনার পদে ৷ প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগে রাজ্য পুলিশের 175 জন ইন্সপেক্টরের দায়িত্বে রদবদল করা হয়েছিল ৷ এর কয়েক দিনের মধ্যেই উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের এই ব্যাপক পরিবর্তন রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই নানা জল্পনা তৈরি করেছে ৷ তবে নবান্নের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে আরও নির্ভুল ও স্বচ্ছ করতে এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার স্বার্থেই এই বদলি ৷
নির্বাচনী আধিকারিকের ক্ষমতা বৃদ্ধি
পুলিশি রদবদলের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরকে শক্তিশালী করতে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থ দফতর ৷ নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে সিইও প্রশাসনিক ব্যয় এবং অভ্যন্তরীণ প্রকল্পের খরচ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং প্রধান সচিবের সমতুল্য ক্ষমতা ভোগ করবেন ৷ 13 নভেম্বর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার পরেই নির্দেশিকাটি কার্যকর করা হয়েছে ৷
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এতদিন নির্বাচনী দফতরের ছোটখাটো খরচের অনুমোদনের জন্য অন্য দফতরের উপর নির্ভর করতে হত, যা কাজের গতি কমিয়ে দিত ৷ নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কাজের পরিধি ও সমন্বয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্ষমতা হস্তান্তর জরুরি হয়ে পড়েছিল ৷ অর্থ দফতরের 2015 সালের 4 জুন এবং সাম্প্রতিক নির্দেশিকার ভিত্তিতে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ৷ এর ফলে আসন্ন নির্বাচনগুলির প্রস্তুতি পর্ব আরও দ্রুত ও নির্বিঘ্নে হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে নির্বাচনী পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লাল ফিতের ফাঁস অনেকটাই আলগা হবে ৷ সব মিলিয়ে, পুলিশ প্রশাসনের খোলনলচে বদলে ফেলা এবং নির্বাচনী দফতরকে বাড়তি ক্ষমতা প্রদান— নবান্নের এই জোড়া কৌশল আগামী দিনে রাজ্যের প্রশাসনিক মানচিত্রে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার ৷