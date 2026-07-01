রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে প্রোটোকল ভঙ্গ: কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে শিলিগুড়ির প্রাক্তন সিপিকে ছাড়পত্র

রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে প্রোটোকল ভঙ্গ: কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে শিলিগুড়ির প্রাক্তন সিপিকে ছাড়পত্র
চলতি বছরের মার্চে শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এই অনুষ্ঠানে তাঁর প্রোটোকল ভঙ্গের অভিযোগ শোক'জ করা হয়েছিল তৎকালীন শিলিগুড়ির সিপিকে ৷
Published : July 1, 2026 at 3:39 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 জুলাই: শিলিগুড়ির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পাঠানোর ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার ৷ জানা গিয়েছে, তিনি দিল্লিতে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স বা সিআরপিএফ-এর আইজি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চলেছেন ৷ সম্প্রতি রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পালাবদলের পর নয়া সরকারের তরফে এই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷
এই পদক্ষেপের নেপথ্যে রয়েছে চলতি বছরের মার্চ মাসের একটি বিতর্কিত ঘটনা ৷ গত 7 মার্চ শিলিগুড়িতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী সম্মেলনের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ অভিযোগ ওঠে, রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে সেই অনুষ্ঠানে চরম অব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল এবং প্রোটোকল লঙ্ঘন করা হয়েছিল ৷
এই ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ৷ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও এই অব্যবস্থাপনার দায় নিয়ে সরব হন অনেকে ৷ শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোঁসাইপুরে এয়ারপোর্ট অথরিটির উত্তরা ময়দানে নবম আন্তর্জাতিক আদিবাসী ও সাঁওতাল কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি ৷ প্রথমে এই সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের সন্তোষিনী স্কুলের মাঠে । ওই এলাকা প্রধানত চা-বাগানের শ্রমিক ও আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় সেখানেই আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা প্রোটোকলের কারণে অনুষ্ঠানস্থল বদলে গোঁসাইপুরে নিয়ে যাওয়া হয় ।
সম্মেলনের কর্মসূচি সেরে বিমানবন্দরে ফেরার আগে আচমকা প্রোটোকল ভেঙে বিধাননগরে আয়োজিত আদিবাসীদের আরেকটি সভায় হাজির হন রাষ্ট্রপতি ৷ সেই মঞ্চ থেকেই তিনি বলেন, "আগে সম্মেলনটা এখানেই হওয়ার কথা ছিল । হঠাৎ জানি না কী হল, কেন হল — এখানে আর অনুষ্ঠান হল না ! আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম । কিন্তু এখানে এসে ভালো লাগছে ।" পাশাপাশি তাঁকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, এই অভিযোগে প্রশাসনের প্রতি তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি ৷
বিষয়টি তৎক্ষণাৎ নজরে আসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ৷ রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং প্রোটোকল বজায় রাখার ক্ষেত্রে এমন গাফিলতিকে কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ৷ ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তৎকালীন দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক (ডিএম) মনীষ মিশ্র এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ বা শো-কজ পাঠানো হয় ৷
তৎকালীন রাজ্য সরকারের তরফে এই শো-কজের জবাব দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সন্তুষ্ট হয়নি ৷ পরে এপ্রিল মাসের শেষভাগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিককেই কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পাঠানোর জন্য রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হয় ৷ দীর্ঘ টানাপোড়েন এবং রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অবশেষে প্রাক্তন সিপি সি সুধাকরকে ছাড়পত্র দিল নয়া রাজ্য সরকার ৷ তবে দার্জিলিংয়ের তৎকালীন জেলাশাসকের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে চলেছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি ৷