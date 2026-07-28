পাহাড়ের দুই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দায়িত্ব পূর্ত দফতরের, নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি

পাহাড়ের দুই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দায়িত্ব পূর্ত দফতরের, নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি
পাহাড়ের দুই গুরুত্বপূর্ণ পথ সুভাষ ঘিসিং মার্গ ও 3 নম্বর মাইল সার্কুলার রোড ৷ দুইয়ের দায়িত্ব নিল পূর্ত দফতর ৷ স্বস্তিতে পাহাড়বাসী থেকে পর্যটকরা ৷
Published : July 28, 2026 at 4:47 PM IST
দার্জিলিং, 28 জুলাই: পাহাড়ের যাতায়াত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ পরিকাঠামোয় এক বড়সড় ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে ৷ এতদিন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর অধীনে থাকা পাহাড়ি অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুই সড়কপথ, সুভাষ ঘিসিং মার্গ (রোহিনী রোড) এবং দার্জিলিং-লেবং-রাঙ্গেড়ুং- 3 নম্বর মাইল সার্কুলার রোডকে সরকারিভাবে নিজেদের অধীনে নিল রাজ্যের পূর্ত দফতর ৷
গতকাল নবান্ন থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে ওই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পথের দায়িত্ব পূর্ত দফতর গ্রহণ করায় এখন থেকে সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুতগতিতে শুরু হতে চলেছে। গত 23 জুন, 2026 জিটিএ-এর পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে ওই পথ দু'টির কৌশলগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সেগুলিকে রাজ্য পূর্ত দফতরের হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত নির্দেশে জানানো হয়েছে, দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এই সড়ক দুটি হস্তান্তর করবেন।
একইসঙ্গে নর্থ জোনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার-1 (পিডব্লিউডি রোডস)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সার্কেল বা ডিভিশনের মাধ্যমে দ্রুত প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করা হয় ৷ এর মধ্যে যেখানে প্রয়োজন, নতুন ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ-সহ নিরাপদ চলাচলের সমস্ত পরিকাঠামোগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এই প্রশাসনিক অগ্রগতি ও নবান্নের ইতিবাচক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। সাংসদের কথায়, "সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পূর্ত দফতরের মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দারের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন আমি পাহাড়ের তিন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে রোহিনী রোড ও 3 নম্বর মাইল সার্কুলার রোড সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলাম ৷ বহু প্রতীক্ষিত এই দাবি মেনে নিয়ে পূর্ত দফতর দ্রুত পদক্ষেপ করায় রাজ্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ ।"
বিস্তা আরও জানান, এই পথগুলি কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের বাসিন্দাদের জন্য লাইফলাইন। রাস্তাগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার হলে যাতায়াতে যানজট কমবে, পর্যটকদের পথচলা সুগম হবে এবং অঞ্চলের পর্যটন শিল্প নতুন গতি পাবে। একইসঙ্গে চা ও কৃষি পণ্যের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হবে, পড়ুয়ারা নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছতে পারবে এবং মুমূর্ষু রোগীরাও দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শিলিগুড়ি ও সমতলের সঙ্গে পাহাড়ের অন্যতম প্রধান ব্যস্ত রুট হল জাতীয় সড়ক 110 এবং রাজ্য সড়ক 12 সংলগ্ন সিমুলবাড়ির সঙ্গে সংযোগকারী রোহিনী রোড বা সুভাষ ঘিসিং মার্গ। অন্যদিকে, দার্জিলিং শহরের যানজট এড়িয়ে লেবং বাজার, রাঙ্গেড়ুং চা-বাগান হয়ে 3 নম্বর মাইলে পৌঁছনোর জন্য সার্কুলার রোডটি স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প পথ। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা দু'টির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না-হওয়ায় চলাচলে নানা সমস্যা হচ্ছিল। পূর্ত দফতর দায়িত্ব নেওয়ায় আগামী দিনে পাহাড়ে যাতায়াত আরও নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও দ্রুতগামী হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটনমহল।