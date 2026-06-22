প্রশাসনিক মানচিত্রে যুগান্তকারী রদবদল, রাজ্য বাজেটে পাঁচ নতুন জেলা ও 9 পুরসভার ঘোষণা
কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর এবং আরামবাগকে পূর্ণাঙ্গ ও পৃথক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বর্তমান প্রশাসন।
Published : June 22, 2026 at 8:24 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: দীর্ঘদিনের জল্পনা এবং প্রশাসনিক স্তরের জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে রাজ্যের মানচিত্রে এক আমূল ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পথে হাঁটল সরকার ৷ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ়, গতিশীল এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাজেট অধিবেশনে বড়সড় রদবদলের রূপরেখা প্রকাশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷
তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, রাজ্যে এবার নতুন পাঁচটি জেলা আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর এবং আরামবাগকে পূর্ণাঙ্গ ও পৃথক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বর্তমান প্রশাসন। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান হবে। বিশেষত সুন্দরবন বা আরামবাগের মতো ভৌগোলিক দিক থেকে বিস্তীর্ণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার ক্ষেত্রে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
তবে প্রশাসনিক চমক কেবল জেলা ভাগেই সীমাবদ্ধ নেই। সার্বিক প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসকে একটি সুনির্দিষ্ট এবং মজবুত কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে এবারের বাজেটে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে কাঁথি অঞ্চলকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুলিশ জেলা হিসেবে গড়ে তোলার কথা জানানো হয়েছে বাজেট ভাষণে। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রেও মিলেছে সুখবর। ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গোপীবল্লভপুরকে নতুন মহকুমার স্বীকৃতি দেওয়ার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।
পাশাপাশি, স্থানীয় প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং নাগরিক পরিষেবার মান তৃণমূল স্তরে উন্নত করতে রাজ্যে একধাক্কায় নতুন 9টি পুরসভা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ সরকারের নতুন পুরসভা গঠনের এই তালিকায় সগৌরবে জায়গা করে নিয়েছে শিবনিবাস, গাজোল, টাল, বেলদা, বাগনান, জয়গী, কোলাঘাট, কামারপুকুর এবং টুঙ্গিপাড়ি। গ্রামীণ পঞ্চায়েত কাঠামো থেকে পুরসভার তকমা পেলে এই অঞ্চলগুলিতে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থেকে শুরু করে সার্বিক জীবনযাত্রার অভাবনীয় উন্নতি ঘটবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণার খবর সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত হতেই সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে আক্ষরিক অর্থেই উৎসবের চেহারা নেয়। উল্লেখ্য, আরামবাগ বা বসিরহাটের মতো অঞ্চলগুলিতে পৃথক জেলার দাবি কোনও সাময়িক আবেগ ছিল না, বহু দশক ধরে এলাকার মানুষ এই দাবিতে নিরন্তর সরব ছিলেন। ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং সদর দফতর অনেক দূরে হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষকে সামান্য সরকারি কাজের জন্য চরম ভোগান্তির শিকার হতে হত ৷ অবশেষে সেই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হওয়ায় খুশির বাঁধ ভেঙেছে সব মহলেই ৷
নতুন জেলার মর্যাদা পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আরামবাগ শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ ভাগ করে নেন। অন্যদিকে, আরামবাগ মহকুমারই অন্তর্গত গোঘাটে স্থানীয় বাসিন্দারা রীতিমতো রাস্তায় নেমে আবির ও রং খেলায় মেতে ওঠেন। বসিরহাটেও দিনভর চলেছে মিষ্টি বিলি এবং আনন্দ উদযাপন। উৎসবের মেজাজে থাকা এক স্থানীয় বাসিন্দা নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন,"বহু দশকের দাবি আজ পূর্ণ হল। জেলা সদর দূরে থাকার কারণে আমাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হত। নতুন জেলা গঠিত হলে এবার সরকারি পরিষেবা পাওয়া অনেক সহজ হবে এবং এলাকায় শিল্প, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের এক নতুন জোয়ার আসবে।"
নতুন জেলা ও পুরসভা গঠনের এই সরকারি সিলমহর কেবল ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। প্রশাসনিক মহলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই ঘোষণার আইনি ও পরিকাঠামোগত রূপায়ণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। নতুন প্রশাসনিক ইউনিটগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিতকরণ, সরকারি দফতর ও ভবন নির্মাণ এবং কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সবকিছু সরকারি পরিকল্পনা ও নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী এগোলে খুব শীঘ্রই রাজ্যের এই নতুন প্রশাসনিক মানচিত্রটি সম্পূর্ণ বাস্তব রূপ পাবে। বিকেন্দ্রীকরণের এই সুফল সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছলে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সামগ্রিক প্রশাসনিক কাজকর্মে এক নতুন গতির সঞ্চার হবে বলে দৃঢ় আশাবাদী প্রশাসন।