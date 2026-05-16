বড় ঘোষণা সরকারের, তৃণমূল আমলের সমস্ত কাস্ট সার্টিফিকেট রি-ভেরিফিকেশনের সিদ্ধান্ত

বড় ঘোষণা সরকারের, তৃণমূল আমলের সমস্ত কাস্ট সার্টিফিকেট রি-ভেরিফিকেশনের সিদ্ধান্ত
ফের কাঠগড়ায় জাতিগত শংসাপত্র। কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাজ্যের ৷ 2011 থেকে দেওয়া অর্থাৎ তৃণমূল আমলের সমস্ত কাস্ট সার্টিফিকেট (SC-ST-OBC) সার্টিফিকেট পুনরায় যাচাই করতে হবে।
Published : May 16, 2026 at 10:42 AM IST
কলকাতা, 16 মে: তৃণমূল সরকারের আমলে জারি হওয়া সমস্ত জাতিগত শংসাপত্র বা কাস্ট সার্টিফিকেটের রি-ভেরিফিকেশন বা পুনর্যাচাই করবে রাজ্য সরকার। 2011 সালের পর থেকে ইস্যু হওয়া সমস্ত SC, ST এবং OBC শংসাপত্রের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য ৷ এই মর্মে শুক্রবার রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফরের তরফে সমস্ত জেলাশাসককে কড়া নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।
তৃণমূলের দীর্ঘ শাসনকালে এই শংসাপত্র বিলিবণ্টনে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং ভুয়ো শংসাপত্রগুলি বাতিল করার লক্ষ্য নিয়েই এই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল বর্তমান সরকার।
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছে বর্তমান শাসকদল। এবার তাদের আতশকাঁচের নীচে কাস্ট সার্টিফিকেট বা জাতিগত শংসাপত্র সংক্রান্ত দুর্নীতি। আদিবাসী উন্নয়ন এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু এই বিষয়ে অত্যন্ত কড়া এবং স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।
তিনি বলেন, "তৃণমূলের আমলে বহু ভুয়ো ও গরমিল থাকা এসসি-এসটি-ওবিসি সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছে। এই সব শংসাপত্র ব্যবহার করে অনেকে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন।" মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, অযোগ্যদের হাত থেকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ফিরিয়ে নিতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। শুধুমাত্র ভুয়ো শংসাপত্র বাতিল বা যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই পদক্ষেপ সীমাবদ্ধ থাকছে না। যে সমস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাত দিয়ে এই ভুয়ো বা নিয়ম-বহির্ভূত শংসাপত্রগুলি জারি করা হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া আইনি ব্যবস্থার পথে হাঁটছে প্রশাসন।
মন্ত্রী জানিয়েছেন, যে সব আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে এবং স্বাক্ষরে এই ত্রুটিপূর্ণ বা ভুয়ো সার্টিফিকেটগুলি ইস্যু করা হয়েছে, প্রশাসনিক তদন্তে তা প্রমাণিত হলে সেই আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কঠোর বিভাগীয় ও আইনি পদক্ষেপ করা হবে। এই পুরো প্রক্রিয়ার প্রথম প্রশাসনিক ধাপ হিসেবেই শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে অবিলম্বে এলাকাভিত্তিক রি-ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের তরফে।
জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে রাজ্যে এই জটিলতা বা আইনি লড়াই অবশ্য আজকের নয়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টেও এই ইস্যুতে ব্যাপক ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকারকে। উল্লেখ্য, গত 2024 সালের 22 মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায়ে 2010 সালের পর থেকে ইস্যু হওয়া রাজ্যের সমস্ত ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র একলহমায় বাতিল করে দিয়েছিল।
আদালত সেই সময় তাদের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশনের 1993 সালের আইন বা নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে ওই বিপুল সংখ্যক শংসাপত্রগুলি দেওয়া হয়নি। তার ফলে যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছেন ৷ অযোগ্যরা সুযোগ পেয়েছেন।
সেই সময় হাইকোর্টের ওই নির্দেশের পর পুরো রাজ্যজুড়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। আদালত তৎকালীন রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিল, নতুন করে নিয়ম মেনে সমীক্ষা চালিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের ফের সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে।
আদালতের সেই নির্দেশ মেনে সেই সময়কার সরকার নতুন করে একটি তালিকা তৈরির কাজও তড়িঘড়ি শুরু করেছিল। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, নতুন তালিকা তৈরির ক্ষেত্রেও পুরোনো গলদগুলি থেকেই গিয়েছে। সেই বিস্তর গরমিলের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা ফের আদালতে গড়ায়। এরপর গত 2025 সালের 15 জুন কলকাতা হাইকোর্ট পূর্বতন সরকারের তৈরি করা সেই নতুন তালিকার উপরেও স্থগিতাদেশ জারি করে দেয়। সেই দীর্ঘ আইনি জটিলতা এবং পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগের আবহেই, এবার 2011 সালের পর থেকে দেওয়া সমস্ত শংসাপত্রের রি-ভেরিফিকেশনের এই সরকারি সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহল।