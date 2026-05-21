মাদ্রাসাতেও গাইতে হবে বন্দে মাতরম, জারি নয়া নির্দেশিকা
সমস্ত মাদ্রাসায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার ৷ মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর গত 19 তারিখ এই মর্মে একটি আদেশ জারি করেছে ।
Published : May 21, 2026 at 12:01 PM IST
কলকাতা, 21 মে: এখন থেকে ক্লাস শুরুর আগে প্রার্থনার সময় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক ৷ রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় এবার বাধ্যতামূলক করা হল 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া ।
বিকাশ ভবনের তরফে জারি হওয়া নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ সব মাদ্রাসা, এসএসকে এবং এমএসকেতে প্রতিদিন প্রার্থনা সভার সময় 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে ।
মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের পরিচালক কর্তৃক জারি করা এই আদেশের একটি অনুলিপি সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে । আদেশে এও বলা হয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পরেই এটি জারি করা হয়েছে ।
এর আগে রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে ক্লাস শুরুর আগে 'জাতীয় গান' গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । এবার সেই নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে মাদ্রাসাগুলিতেও । স্কুল শিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিদিনের প্রার্থনা সভায় জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করার কথা বলা হয়েছে ।
এই বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী সোমবার (গত 18 মে) থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম' চালু করা হবে । একইসঙ্গে তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন, জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমি নবান্নে যাব । সব বিদ্যালয়ে 'বন্দে মাতরম' সোমবার থেকে শুরু করতে হবে । নবান্নে তিনি পুরো প্রক্রিয়ার তদারকি করবেন নিজেই ।"
এর আগে, গত 13 মে স্কুল শিক্ষা দফতরের ডিরেক্টর অফ এডুকেশনের তরফে স্কুলপ্রধানদের উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছিল, সকালের প্রার্থনাসভায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত ৷ যাতে রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই জাতীয় গান নিয়মিতভাবে গাইতে পারে । যদিও বর্তমানে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলোয় গরমের ছুটি চলার জন্য এই সোমবার থেকে বন্দে মাতরম গাওয়া সম্ভব হয়নি । আগামী 1 জুন স্কুল খুললে এই নির্দেশ কার্যকর হবে ।
উল্লেখ্য, এতদিন রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলে মূলত জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন' গাওয়া হয়ে আসছে । পরে তৃণমূল সরকারের আমলে 1905 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানকে রাজ্য সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল । সেই গান যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বা শেষে গাওয়া হত । কিন্তু সরকার বদলের পর সেই রীতির পরিবর্তন হয়েছে । বরং সরকারি নির্দেশ মেনে এখন সরকারি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছে ।