মাদ্রাসাতেও গাইতে হবে বন্দে মাতরম, জারি নয়া নির্দেশিকা

সমস্ত মাদ্রাসায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার ৷ মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর গত 19 তারিখ এই মর্মে একটি আদেশ জারি করেছে ।

মাদ্রাসাগুলিতেও গাইতে হবে বন্দে মাতরম (ফাইল ছবি)
Published : May 21, 2026 at 12:01 PM IST

কলকাতা, 21 মে: এখন থেকে ক্লাস শুরুর আগে প্রার্থনার সময় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক ৷ রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় এবার বাধ্যতামূলক করা হল 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া ।

বিকাশ ভবনের তরফে জারি হওয়া নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ সব মাদ্রাসা, এসএসকে এবং এমএসকেতে প্রতিদিন প্রার্থনা সভার সময় 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে ।

মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের পরিচালক কর্তৃক জারি করা এই আদেশের একটি অনুলিপি সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে । আদেশে এও বলা হয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পরেই এটি জারি করা হয়েছে ।

জারি নয়া নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

এর আগে রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে ক্লাস শুরুর আগে 'জাতীয় গান' গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । এবার সেই নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে মাদ্রাসাগুলিতেও । স্কুল শিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিদিনের প্রার্থনা সভায় জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করার কথা বলা হয়েছে ।

এই বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী সোমবার (গত 18 মে) থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম' চালু করা হবে । একইসঙ্গে তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন, জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমি নবান্নে যাব । সব বিদ্যালয়ে 'বন্দে মাতরম' সোমবার থেকে শুরু করতে হবে । নবান্নে তিনি পুরো প্রক্রিয়ার তদারকি করবেন নিজেই ।​"

এর আগে, গত 13 মে স্কুল শিক্ষা দফতরের ডিরেক্টর অফ এডুকেশনের তরফে স্কুলপ্রধানদের উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছিল, সকালের প্রার্থনাসভায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত ৷ যাতে রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই জাতীয় গান নিয়মিতভাবে গাইতে পারে । যদিও বর্তমানে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলোয় গরমের ছুটি চলার জন্য এই সোমবার থেকে বন্দে মাতরম গাওয়া সম্ভব হয়নি । আগামী 1 জুন স্কুল খুললে এই নির্দেশ কার্যকর হবে ।

উল্লেখ্য, এতদিন রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলে মূলত জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন' গাওয়া হয়ে আসছে । পরে তৃণমূল সরকারের আমলে 1905 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানকে রাজ্য সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল । সেই গান যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বা শেষে গাওয়া হত । কিন্তু সরকার বদলের পর সেই রীতির পরিবর্তন হয়েছে । বরং সরকারি নির্দেশ মেনে এখন সরকারি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছে ।

