ETV Bharat / state

তৃণমূল সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল, 7 বছর পর CBI তদন্তের সাধারণ সম্মতি পুনর্বহাল রাজ্য সরকারের

সিবিআই তদন্তের ক্ষেত্রে ফের ‘সাধারণ সম্মতি’ বা ‘জেনারেল কনসেন্ট’ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার।

Nabanna
7 বছর পর CBI তদন্তের সাধারণ সম্মতি পুনর্বহাল রাজ্য সরকারের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি/কলকাতা, 8 জুন: রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদলের পর এবার প্রশাসনিক স্তরেও শুরু হয়ে গেল বড়সড় রদবদলের পালা। পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে নেওয়া অন্যতম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বাতিল করে রাজ্যে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআই তদন্তের ক্ষেত্রে ফের ‘সাধারণ সম্মতি’ বা ‘জেনারেল কনসেন্ট’ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। এর ফলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার অবাধ বিচরণের পথে যে দীর্ঘ আইনি এবং প্রশাসনিক বাধা তৈরি হয়েছিল, কার্যত তার পাকাপাকি অবসান ঘটল। সোমবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের জারি করা ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, 1946 সালের দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এসটাব্লিশমেন্ট বা ডিএসপিই (DSPE) আইনের 6 নম্বর ধারা প্রয়োগ করে রাজ্যে তদন্তের জন্য সিবিআইকে এই সাধারণ সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। নতুন এই প্রশাসনিক কাঠামোর ফলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে পশ্চিমবঙ্গে তদন্ত চালানোর ক্ষেত্রে আর পদে পদে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমতির ওপর নির্ভর করতে হবে না। বিশেষত, এ রাজ্যে কর্মরত যেকোনও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করতে সিবিআই এখন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করতে পারবে। তবে, এই বিজ্ঞপ্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি রক্ষাকবচও বহাল রাখা হয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির বা অপরাধের তদন্ত শুরু করতে হলে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে আগের মতোই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লিখিতভাবে আগাম অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের সঙ্গে সিবিআইয়ের এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। 2018 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ডিএসপিই আইনের ওই একই ধারা প্রয়োগ করে সিবিআইয়ের ওপর থেকে এই ‘সাধারণ সম্মতি’ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সেই সময় রাজ্য সরকারের ওই সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গে কোনও মামলার তদন্তভার গ্রহণ করতে, তল্লাশি চালাতে বা নতুন করে এফআইআর দায়ের করতে হলে সিবিআইকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে রাজ্যের নির্দিষ্ট অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হতো।

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তথাকথিত ‘অতিসক্রিয়তা’ ঠেকাতেই সেই সময় তৃণমূল সরকার ওই চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সেই পুরনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাতিল করে দিল, যা কার্যত রাজ্যে সিবিআইয়ের বৃহত্তর কাজের পথ প্রশস্ত করল।

তৃণমূল আমলে সাধারণ সম্মতি প্রত্যাহার করা হলেও সিবিআই অবশ্য একাধিক ক্ষেত্রে সরাসরি এফআইআর দায়ের করে তদন্ত চালিয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই পদক্ষেপকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে এবং রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হওয়ার অভিযোগ তুলে তৎকালীন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিল। শীর্ষ আদালতে সেই সময় ওই মামলার শুনানিপর্বে কেন্দ্রের তরফে হলফনামা দিয়ে অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানানো হয় যে, এই বিষয়ে কোনও রাজ্যেরই সীমাহীন ক্ষমতা থাকতে পারে না। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত অভিযুক্তদের আড়াল করার হাতিয়ার হিসেবে রাজ্য সরকার সাধারণ সম্মতি প্রত্যাহারের এই আইনি অধিকারকে কোনওভাবেই ব্যবহার করতে পারে না বলে কেন্দ্রের তরফে জোরালো সওয়াল করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, সাধারণ সম্মতি প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য ছিল না। বিগত কয়েক বছরে দেশের বেশ কয়েকটি অবিজেপি শাসিত রাজ্যও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতের জেরে সিবিআইয়ের ওপর থেকে এই সম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ফলে সেই রাজ্যগুলিতেও তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইকে নির্দিষ্ট অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে হতো, যা অনেক ক্ষেত্রেই তদন্তের গতিকে শ্লথ করে দিত। কিন্তু বাংলায় সদ্য পালাবদলের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই যেভাবে সিবিআইয়ের জন্য রাজ্যের দরজা ফের হাট করে খুলে দিল, তা রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের পাশাপাশি জাতীয় স্তরের রাজনীতিতেও অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

TAGGED:

GENERAL CONSENT FOR CBI PROBE
সিবিআই তদন্তের সাধারণ সম্মতি
WEST BENGAL GOVERNMENT
CBI CONSENT FOR CORRUPTION PROBES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.