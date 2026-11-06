বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা পর্ষদের কর্মীদের জন্য সুখবর ! বেতন নিয়ে বড় ঘোষণা নবান্নের

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা পর্ষদের কর্মীদের জন্য সুখবর ! বেতন নিয়ে বড় ঘোষণা নবান্নের
7th Pay Commission non-teaching employees: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি এবার এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কর্মচারীদেরও সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় নিয়ে এল রাজ্য সরকার ৷
Published : November 6, 2026 at 4:17 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাকর্মী এবং বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদের স্থায়ী কর্মীদের জন্য বেতন কাঠামোর জট কাটার ইঙ্গিত মিলল। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি এবার এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কর্মচারীদেরও সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় নিয়ে এল রাজ্য সরকার ৷
বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে অর্থ দফতরের অডিট শাখা এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে এই নির্দেশিকা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র।
রাজ্যের মোট 15টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের বর্তমান বেতন কাঠামো এবং চাকরির নানা শর্তাবলি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব পেল এই কমিশন ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তিনটি প্রধান শিক্ষা পর্ষদও। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের স্থায়ী কর্মীরা এই সিদ্ধান্তের সরাসরি সুবিধা পাবেন।
গত 22 জুলাই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণির কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের কথা জানিয়েছিল নবান্ন ৷ পরে 29 জুলাই এই কমিশনের কাজের পরিধি স্থির করা হয় ৷ সেই সিদ্ধান্তের রেশ টেনেই নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন এবার থেকে উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীদের বেতন ও চাকরির শর্ত পরীক্ষা করে দেখবে ৷ অর্থ দফতরের জারি করা আদেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “কমিশন যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় সুপারিশ জমা দেবে।”
অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে যে 25টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এছাড়া তালিকায় রয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৷
জেলাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, সিধু কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি বাবাসাহেব অম্বেডকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের বিষয়গুলিও বিবেচনা করবে এই বেতন কমিশন।
স্কুল ও মাদ্রাসা স্তরের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনাকারী তিনটি প্রধান শিক্ষা পর্ষদের স্থায়ী কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই বেতন কাঠামো নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন। নতুন এই নির্দেশে তাঁদেরও বেতন কমিশনের কাজের পরিধির মধ্যে এনে দেওয়া হল।
নবান্ন সূত্রের খবর, নির্দেশিকা জারির সঙ্গেই সপ্তম বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান নবীন প্রকাশের কাছে এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি কমিশনের সদস্য পার্থ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম পাল এবং সদস্য-সচিব দেবীপ্রসাদ করণমকেও বিষয়টি বিস্তারিত জানানো হয়েছে ৷
প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য উচ্চশিক্ষা দফতর, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দফতর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর, গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরেও এই নির্দেশের কপি পাঠানো হয়েছে ৷ রাজ্যপালের সচিবালয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়কেও বিষয়টি অবহিত করেছে অর্থ দফতর। সরকারি গেজেটেও নির্দেশিকাটি প্রকাশের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷