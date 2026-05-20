অন্নপূর্ণা যোজনার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ রাজ্যের, 3000 টাকা পেতে একাধিক শর্ত
এই সহায়তার টাকা সুবিধাভোগীর নামে থাকা এবং আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা করা হবে বলে জানানো হয়েছে ।
Published : May 20, 2026 at 7:26 AM IST
কলকাতা, 20 মে: মহিলাদের জন্য 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার । মঙ্গলবার জারি করা সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রাপকরা নয়া প্রকল্পের আওতায় মাসিক 3,000 টাকা পাবেন ৷
এই নয়া প্রকল্প আগামী 1 জুন থেকে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়েছে । সুতরাং, ওইদিন থেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র আওতায় সরাসরি মাসে 3,000 টাকা ঢুকবে ৷
নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের তরফে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ এই দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আগেই ঘোষণা করেছিলেন 1 জুন থেকে টাকা পাবেন উপভোক্তারা । বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে বেশ কিছু শর্ত বা নিয়মাবলীও জুড়ে দেওয়া হয়েছে ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 25 থেকে 60 বছর বয়সি যে সকল মহিলা স্থায়ী সরকারি কর্মচারী হিসেবে বেতন বা পেনশন পান না এবং আয়কর প্রদান করেন না, তাঁরাই এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, এই সহায়তার টাকা 'প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর' (DBT - Direct Benefit Transfer) ব্যবস্থার মাধ্যমে সুবিধাভোগীর নামে থাকা এবং আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা করা হবে । বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের বর্তমান সকল সুবিধাভোগীকে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র আওতায় নিয়ে আসা হবে ।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কারা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না
মৃত, স্থানান্তরিত, SIR তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন এমন কেউ
অনুপস্থিত ভোটার হিসেবে SIR-2026 প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত হয়েছেন
খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দ্বিতীয় তালিকায় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে
বিচার-প্রক্রিয়ার পর যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে
ভোটার স্লিপ বিতরণের সময় যাঁরা ASDD (অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত বা নকল/Duplicate) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, যে সকল সুবিধাভোগী SIR ট্রাইব্যুনালে আপিল করেছেন অথবা 'নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন'-এর অধীনে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের আবেদনগুলির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই নতুন প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা পাবেন ।
একইভাবে, মৃত এবং স্থানান্তরিত সুবিধাভোগীদের নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে । সরকার ঘোষণা করেছে যে, এই প্রকল্পের জন্য নতুন আবেদনকারীদের সুযোগ দিতে 1 জুন একটি অনলাইন আবেদন পোর্টাল চালু করা হবে ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের জন্য নতুন আবেদনকারীদের বিষয়ে তদন্ত বা যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি সরকার অথবা এই উদ্দেশে অনুমোদিত কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকরা সম্পন্ন করবেন ৷ যা আবেদনকারীর বসবাসের স্থানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে । এতে আরও জানানো হয়েছে যে, জেলাস্তরে আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা (DM) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবেন ৷ অন্যদিকে, কলকাতা পুরনিগম (KMC) এলাকার বাসিন্দাদের আবেদনের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হবেন কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার ।