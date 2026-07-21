রাজ্য প্রশাসনে বড় পদক্ষেপ, 18 জন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকের চাকরি স্থায়ী করল নবান্ন

রাজ্য প্রশাসনে বড় পদক্ষেপ, 18 জন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকের চাকরি স্থায়ী করল নবান্ন
নবান্নের তরফে রাজ্যের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই 18 জন আধিকারিকের প্রবেশন বা প্রশিক্ষণ পর্ব সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
Published : July 21, 2026 at 10:57 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: রাজ্য প্রশাসনে বড় পদক্ষেপ করল নবান্ন। মঙ্গলবার রাজ্যের মোট 18 জন ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) আধিকারিকের চাকরি স্থায়ী বা কনফার্মেশন করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল। নবান্নের তরফে রাজ্যের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর এদিন এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই 18 জন আধিকারিকের প্রবেশন বা প্রশিক্ষণ পর্ব সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, সেই প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার ঠিক পরের দিন থেকেই তাঁদের চাকরিতে এই স্থায়ীকরণ কার্যকর করা হল।
প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি চাকরিতে এটি একটি রুটিন প্রক্রিয়া হলেও আধিকারিকদের কর্মজীবনের ক্ষেত্রে এই স্থায়ীকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সফলভাবে প্রবেশন পিরিয়ড পার করার পর দায়িত্ব পালনে দক্ষতার ভিত্তিতেই এই চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয়। 21 জুলাই, 2026 তারিখে রাজ্যের যুগ্ম সচিবের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে আধিকারিকদের বর্তমান পোস্টিং এবং স্থায়ীকরণ কার্যকরের নির্দিষ্ট তারিখ বিশদে উল্লেখ করা হয়েছে।
যেসব ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের চাকরি এদিন স্থায়ী হয়েছে, নির্দেশিকায় তাঁদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত জেলা স্তরে কর্মরত আধিকারিকরাই এই তালিকায় রয়েছেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, উত্তর 24 পরগনার ডিএম ও ডিসি দেবলীনা সেন, হাওড়ার ডিএম ও ডিসি গার্গী হাজরা এবং পূর্ব বর্ধমানের ডিএম ও ডিসি শহীদ আলীর চাকরি স্থায়ী হয়েছে 15 এপ্রিল থেকে।
একই দিন থেকে চাকরি স্থায়ী হয়েছে জলপাইগুড়ির ডিএম ও ডিসি (প্রবেশন) রুকাইয়া সুলতানা ও অর্ণশ্রী চক্রবর্তী এবং কোচবিহারের তুফানগঞ্জের ডিএম ও ডিসি (প্রবেশন) সনৎ কুমার দাসের।তালিকায় জেলার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লকের বিডিওদের নামও রয়েছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-1 ব্লকের বিডিও ধ্রুবাশিস সামন্তের স্থায়ীকরণ কার্যকর হচ্ছে 16 এপ্রিল থেকে।
মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-2 ব্লকের বিডিও শুভময় মাজি ও শুভঙ্কর দাস, লালগোলার বিডিও অভিষেক বিশ্বাস এবং নদিয়ার শান্তিপুরের বিডিও সব্যসাচী রায়ের চাকরিও 16 এপ্রিল থেকে স্থায়ী বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা-2 ব্লকের বিডিও মাধব মণ্ডল, হুগলির খানাকুল-1 ব্লকের বিডিও অদিতি গঙ্গোপাধ্যায় এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীর বিডিও স্বর্ণাভ হালদারের চাকরি 15 এপ্রিল থেকে স্থায়ী করা হয়েছে বলে নবান্ন জানিয়েছে।
তালিকার শেষে থাকা বাকি আধিকারিকদের স্থায়ীকরণের তারিখও বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির ডিএম ও ডিসি (প্রবেশন) সুব্রত কর্মকারের স্থায়ীকরণ কার্যকর হচ্ছে চলতি বছরের 29 এপ্রিল থেকে। হুগলির আরামবাগের ডিএম ও ডিসি (প্রবেশন) রজত কুমার বলিদা, পুরুলিয়ার ডিএম ও ডিসি (প্রবেশন) মানিক সর্দার এবং মুর্শিদাবাদের ডিএম ও ডিসি (প্রবেশন) ভারত চন্দ্র দাসের চাকরি চলতি বছরের 17 জানুয়ারি থেকেই স্থায়ী বলে ঘোষণা করেছে কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর।
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিজেদের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এই আধিকারিকরা। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্লক ও জেলাস্তরে এঁদের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। নিজেদের প্রশিক্ষণ পর্ব সাফল্যের সঙ্গে পার করে এবার পাকাপাকিভাবে রাজ্য প্রশাসনের মূল পরিকাঠামোয় নিজেদের জায়গা মজবুত করে নিলেন এই 18 জন ডব্লিউবিসিএস অফিসার।