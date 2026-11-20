পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানরা স্কুলে ফিরুক, অধিকার-সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জেলায় জেলায় সমীক্ষা শুরু শ্রম দফতরের
Bengal Survey on Migrant Labour Children: ইটভাটা থেকে ধাবা, পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে ফেরাতে সমীক্ষা শুরু শ্রম দফতরের ৷ বিশেষ প্রতিবেদন সুরজিৎ দত্তের ৷
Published : November 20, 2026 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: কোভিডকালে শূন্য রাস্তা, ফাঁকা রেললাইন দিয়ে একদল মানুষের পথ চলা দেখেছিল সারা দেশ তথা বিশ্ব ৷ তাঁদের মাথায় বোঝা, পিঠেও ৷ কোলে-কাঁখে শিশু, কোনও সন্তানের কড়ে আঙুল হাতের মুঠোয় ৷ অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সঙ্গী করে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ কেউ ফিরেছেন, কারও পথ শেষ হয়েছে রাস্তায় ৷ লকডাউনের সময়েই বোধহয় পরিযায়ী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছিল মানুষের ৷
তাঁদের এই জীবনযুদ্ধের সবচেয়ে বেশি দাম দিতে হয় খুদেদের ৷ কখনও মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, কখনও স্কুলে ভর্তিটাই হয়ে ওঠে না, আবার কখনও তারাও বাবা-মায়ের সঙ্গে ইটভাটায় ইট বয়ে বেড়ায় বা রেস্তোরাঁয় বাসন ধোয়ার কাজে লেগে যায়, পাথর ভাঙে- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানদের এই পরিণতিই যেন ভবিতব্য ৷
এবার এই পরিযায়ী-সন্তাদের জন্য বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ জীবিকার তাগিদে ঘরছাড়া শ্রমিকের কোনও শিশু সন্তানের শৈশব যেন আর নষ্ট না-হয় ৷ সে যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে এবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানদের চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষার মূল স্রোতে ফেরাতে বিশেষ সমীক্ষা শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গের শ্রম দফতর ৷
সমীক্ষা কীভাবে ?
গত 14 নভেম্বর শ্রম দফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করা হয়েছে ৷ সেই নির্দেশিকা মেনেই রাজ্যের বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় শুরু হয়েছে খোঁজখবর । মূলত যেসব শিশু মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে অথবা যারা আজ পর্যন্ত স্কুলের গণ্ডিই পেরতে পারেনি, তাদের চিহ্নিত করাই এই সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ৷ পাশাপাশি, পরিযায়ী পরিবারের যে ছেলেমেয়েরা বর্তমানে তাঁদের কর্মক্ষেত্রের আশপাশের কোনও স্কুলে পড়াশোনা করছে, তাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কেমন, সেই তথ্যওসংগ্রহ করা হচ্ছে ৷
ইটভাটা, মাখানা চাষের এলাকা, কৃষিজমি, খনি, খাদান, পাথর ভাঙার কল, ধাবা, রেস্তরাঁ— যে সব জায়গায় পরিযায়ী শ্রমিকরা সপরিবার থাকেন এবং কাজ করেন, সেই প্রতিটি ক্ষেত্রই এই সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ 24 পরগনা, মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো একাধিক জেলায় সমীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷
শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, লক্ষ্য পুনর্বাসন
শ্রম দফতরের আধিকারিকদের দাবি, এই উদ্যোগ কেবল খাতায়-কলমে পরিসংখ্যান জমানোর জন্য নয় ৷ যে শিশু শিক্ষাব্যবস্থার নজরের আড়ালে থেকে যায়, তাদের কাছে পৌঁছানোটাই আসল উদ্দেশ্য ৷ দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সমীক্ষার রিপোর্ট হাতে এলে স্থানীয় প্রশাসন, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি), পুলিশ এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হবে, যাতে শিশুর নিরাপত্তা ও পড়াশোনা— দু'টিই নিশ্চিত করা যায় ৷ ওই আধিকারিকের কথায়, “একবার আমরা তাদের বসবাস এবং কর্মস্থল চিহ্নিত করতে পারলে, স্কুলে ভর্তি বা পুনরায় ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারব এবং অল্প বয়সেই কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে তাদের আটকাতে পারব ৷”
রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের ছবি
সরকারি পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ রাজ্যের 22টি জেলার (কলকাতা জেলা এই গ্রামীণ কর্মসংস্থান তালিকার বাইরে) হিসেব অনুযায়ী, চিহ্নিত পরিযায়ী শ্রমিকের মোট সংখ্যা 22 লক্ষ 24 হাজার 60 জন ৷
এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে মুর্শিদাবাদ ৷ সেখানে চিহ্নিত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা 3 লক্ষ 86 হাজার 191 জন ৷ এর পরেই রয়েছে মালদা (2 লক্ষ 86 হাজার 329), পশ্চিম মেদিনীপুর (1 লক্ষ 68 হাজার 570), নদিয়া (1 লক্ষ 61 হাজার 908), পূর্ব মেদিনীপুর (1 লক্ষ 57 হাজার 376) এবং দক্ষিণ 24 পরগনা (1 লক্ষ 50 হাজার 987) ৷
কোচবিহার, উত্তর 24 পরগনা, উত্তর দিনাজপুর এবং পূর্ব বর্ধমানেও এই সংখ্যা এক লক্ষের বেশি ৷ অন্যদিকে, তালিকার একেবারে নীচে রয়েছে কালিম্পং, সেখানে সংখ্যাটা 3 হাজার 435 ৷ যদিও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের দাবি, সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত 22.24 লক্ষের বাইরেও বহু অনিবন্ধিত শ্রমিক রয়েছেন ৷ সব মিলিয়ে বাস্তবে সংখ্যাটা এর চেয়ে অনেক বেশি ৷
অতীতের ব্যর্থতা বনাম বর্তমান সরকারের উদ্যোগ
করোনা-পরবর্তী সময়ে তৎকালীন তৃণমূল সরকারও পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলছুট হওয়া আটকাতে উদ্যোগী হয়েছিল ৷ সেই সময়ের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক একটি প্রকল্পও চালু করেছিলেন ৷ কিন্তু অভিযোগ, বাস্তবে রূপায়ণের অভাবে সেই উদ্যোগ কেবল খাতায়-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল ৷ 2026 সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বাড়তি জোর দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে ‘জিরাম জি’ প্রকল্পে 125 দিনের কর্মীদের দৈনিক মজুরি 300 টাকা থেকে বাড়িয়ে 600 টাকা করার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি ৷ তবে শুধু শ্রমিকদের ফেরানো নয়, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার আঙিনায় ফিরিয়ে আনাও যে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার, তা স্পষ্ট করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "পরিবর্তনের এই সরকার বাস্তবে গরিব মানুষের সরকার ৷ অতীতের তৃণমূল সরকার পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য কিছুই করেনি ৷ আমরা শুধু পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছি না ৷ গোটা পরিবারের কথা ভাবছি ৷ সেখানেই ওই পরিবারের সন্তানেরা যাতে স্কুলছুট হয়ে না পড়ে, সেই বিষয়টাও আমাদের কাজের মধ্যে রয়েছে ৷"
ভয়ঙ্কর জাতীয় পরিসংখ্যান ও ভাষার বাধা
সারা দেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলছুট হওয়ার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া এখনও বেশ কঠিন ৷ তবে ইউনিসেফ-এর তথ্য ও দেশের শেষ আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে পরিযায়ী শিশুর সংখ্যা প্রায় 9 কোটি 30 লক্ষ ৷ অথচ নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছে, এদের মধ্যে কত জন নিয়মিত স্কুলে যায়, সেই তথ্য সরকারের হাতে নেই ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, 2025-26 শিক্ষাবর্ষে দেশে প্রায় 8 লক্ষ 50 হাজার শিশু স্কুলছুট হয়েছে, যার মধ্যে 3 লক্ষ 78 হাজারই মেয়ে ৷ এর নেপথ্যে দারিদ্র্য ও অভিভাবকদের পরিযায়ী জীবনকেই দায়ী করা হয়েছে ৷
‘এইড অ্যাট অ্যাকশন’ এবং ‘ক্রাই’-এর মতো সংস্থার সমীক্ষা আরও উদ্বেগজনক ৷ তাদের দাবি, পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রায় 40 শতাংশ সন্তানই স্কুলের বাইরে থেকে যায় এবং পড়াশোনার বদলে কাজে যুক্ত হয় ৷ ইটভাটা বা নির্মাণকাজের মতো কর্মস্থলের প্রায় 80 শতাংশ ক্ষেত্রে আশপাশে কোনও স্কুল না-থাকায় মাঝপথেই থেমে যায় তাদের পড়াশোনা ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভিন্রাজ্যের ভাষার সমস্যা ৷ কেরলমের শিক্ষা দফতরের তথ্য বলছে, সে রাজ্যে স্কুলছুট পড়ুয়াদের প্রায় 36.65 শতাংশই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, ওড়িশার মতো ভিন্রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তান ৷ বারবার ঠিকানা বদল এবং ভাষাগত সমস্যার জেরে প্রতি বছর অসংখ্য শিশু প্রথাগত শিক্ষার বাইরে ছিটকে যাচ্ছে ৷
জাতীয় স্তরের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিশেষ সমীক্ষা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷
কী বলছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা ?
পশ্চিমবঙ্গের মালদা থেকে কেরলমে কাজ করতে গিয়েছেন বাবুন সরকার ৷ বাড়িতে তাঁর দু'টি কন্যা সন্তান রয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন ৷ তাঁর কথায়, "সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য ৷ আমাদের মতো পরিযায়ী শ্রমিকরা যাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে কাজ করেন, তাঁদের অনেকের ছেলেমেয়েই আর্থিক অভাবের কারণে স্কুলের চৌহদ্দি থেকে দূরে চলে যায় ৷ ফলে তারা পড়াশোনার সুযোগ পাবে ৷" তিনি এও বলেন,"নতুন সরকার ভালো কাজ করছে ৷ আমাদের জন্যও সরকার যদি আরও কিছু কাজ করে তাহলে আর কেরলমে পড়ে থাকতে হয় না ৷"
অন্যদিকে, চাঁচলের কলিগ্রামের বাসিন্দা নির্মল বারি এই মুহূর্তে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন দিল্লিতে ৷ তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সন্তান বাড়িতেই রয়েছে ৷ নিয়মিত স্কুলে যায় ৷ কিন্তু তাঁদের মতো অনেকের সন্তানই এই মুহূর্তে স্কুলে পড়াশুনা করে না ৷ সরকারের এই উদ্যোগে অবশ্যই তাঁরা উপকৃত হবে ৷ তিনি বলছেন, "সরকারের এমন উদ্যোগকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করছেন ৷"
ভারতের সংবিধানে ছ'টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে- সাম্যের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অধিকার, ধর্মের অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার, এবং সাংবিধানিক রক্ষকবচের অধিকার ৷ সংবিধানের স্থপতি বলে পরিচিত ড. বিআর আম্বেদকরের মতো সংবিধান প্রণেতারা দেশের গরিব-পিছিয়ে পড়া মানুষের সন্তানদেরও সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে এই ছ'টি অধিকারকে মৌলিক বলে উল্লেখ করেছিলেন দেশের নির্মাতারা ৷ কিন্তু আজ স্বাধীনতার 79 বছর পরেও অন্ধকারেই ভারতের কয়েক লক্ষ কোটি শিশু ৷