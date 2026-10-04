মাফিয়া টুলুকে সহযোগিতা ! গ্রেফতার প্রাক্তন ভূমি সংস্কার আধিকারিক

মাফিয়া টুলুকে সহযোগিতা ! গ্রেফতার প্রাক্তন ভূমি সংস্কার আধিকারিক
Stone Mafia Tulu Mondal Case Arrest: বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের লোকজন জাল ডিসিআর ছাপিয়ে টাকা তুলত ৷ তাকে সহযোগিতা করতেন ধৃত সরকারি আধিকারিক ৷
Published : October 4, 2026 at 4:36 PM IST
সিউড়ি, 4 অক্টোবর: পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার মহম্মদবাজারের প্রাক্তন ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের আধিকারিক সব্যসাচী মণ্ডল ৷ বর্তমানে তিনি ভূমি অধিগ্রহণ দফতরের স্পেশাল অফিসার পদে রয়েছেন ৷ ধৃতকে রবিবার সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷
অভিযোগ, একদা নকল চালান ব্যবহার করে সরকারি কোটি কোটি টাকা টুলু মণ্ডলের পকেটে যেতে সহযোগিতা করেছিলেন এই অফিসার ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী বলেন, "ছ'দিনের জন্য হেফাজতে চেয়ে আবেদন করেছিলাম, পাঁচ দিন দিয়েছেন ৷ বিএল অ্যান্ড আরও যে কাজটা ছিল সেটা সঠিকভাবে করেননি ৷ ফলে টুলু মণ্ডল জাল ডিসিআই বানিয়ে কোটি কোটি সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছে ৷ সহযোগিতা করেছে এই অফিসার ৷ তদন্ত চলছে, আরও কিছু উঠে আসবে ৷"
রাজ্যে পালা বদলের পর বীরভূম জেলায় কয়েক হাজার কোটি টাকার বেআইনি পাথর কারবারের পর্দা ফাঁস হয়েছে ৷ কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ইতিমধ্যে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়েছে ৷ তার বিরুদ্ধে সিউড়ি জেলা আদালত হুলিয়া জারি করেছে ৷ এমনকী, ইন্টারপোল মারফত 'রেড কর্নার' নোটিশ জারি হয়েছে ৷ বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদির মতো কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে পরিবার সহ দেশ ছেড়ে মাফিয়া টুলু ৷
এই মামলায় এবার বীরভূমের মহম্মদবাজারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে প্রাক্তন আধিকারিক সব্যসাচী মণ্ডলকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ এই মুহূর্তে তিনি ভূমি অধিগ্রহণ দফতরের স্পেশাল অফিসার পদে রয়েছেন ৷
তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, 2022 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত মহম্মদবাজারে বিএল অ্যান্ড এলআরও (ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার) পদে ছিলেন তিনি ৷ ডিসিআর অর্থাৎ ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিভ ছাপিয়ে পাথর বোঝাই গাড়ি থেকে টাকা তোলা হত ৷ প্রতিদিন গড়ে সাড়ে 3-5 কোটি টাকা উঠত 5 টি ডিসিআর গেট থেকে ৷ সরকারি দফতরের ছাড়পত্র পেয়ে জাল ডিসিআর ছাপিয়েও টাকা তুলত মাফিয়া টুলুর লোকজন ৷ ফলে, সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত না কোটি কোটি টাকা ৷ এই তিন বছরের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা উধাও ৷ সরকারি পদে থেকে মাফিয়া টুলুকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে ৷
প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ টুলুর 242 টি ট্রাক-ডাম্পার, 7 টি বাড়ি, একটি খামার বাড়ি, একটি পার্কিং, 2টি পাথর ক্রাশার, 3টি পাথর খাদান, 300 বিঘা জমি-সহ 220 কোটি টাকার সম্পত্তি সিজ করেছে পুলিশ ৷
এমনকী, অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের টাকা ও টুলুর শ্যালকের শ্যালক মিন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে থাইল্যান্ডের টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ ও স্পেশাল ট্রাক্স ফোর্স ৷