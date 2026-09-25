বকেয়া ডিএ কীভাবে মিলবে ? পদ্ধতি স্পষ্ট করে নয়া নির্দেশিকা নবান্নের

বকেয়া ডিএ কীভাবে মিলবে ? পদ্ধতি স্পষ্ট করে নয়া নির্দেশিকা নবান্নের
WB Govt on Arrear Dearness Allowance: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর মেমোরেন্ডাম জারি করেছে রাজ্য ৷ এই টাকা দেওয়ার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
Published : September 25, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মেটানোর কথা আগেই ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার ৷ এবার সেই বকেয়া টাকা কীভাবে হিসেব করা হবে এবং সরকারি কর্মচারীদের হাতে পৌঁছবে, অর্থাৎ নির্দেশিকাটি কীভাবে কার্যকর হবে, সেই পদ্ধতি স্পষ্ট করল নবান্ন ৷
অর্থ দফতর একটি বিস্তারিত মেমোরেন্ডাম জারি করেছে ৷ সেখানে ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, বকেয়া ডিএ-র টাকা মেটানোর প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ঠিক কেমন হবে ৷ মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই এই নির্দেশিকা ৷
2008 সালের 1 এপ্রিল থেকে 2019 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ নিয়ে এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে ৷ ওই সময়ে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীর বেতন ‘হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ বা এইচআরএমএস-এর মাধ্যমে হয়নি, তাঁদের জন্যই এই নয়া পদ্ধতি ৷ এতদিন এইচআরএমএস-এ ওই কর্মীদের বেতনের তথ্য না-থাকায় বকেয়া হিসাব করতে সমস্যা হচ্ছিল ৷ সেই জট কাটাতেই নবান্নের এই নতুন পদক্ষেপ ৷
অর্থ দফতর জানিয়েছে, এইচআরএমএস পোর্টালে একটি নতুন মেনু যুক্ত করা হয়েছে ৷ এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘পে ডিটেইলস এন্ট্রি ফর এরিয়ার ডিএ’ । সংশ্লিষ্ট ‘ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার’ বা ডিডিও-কে এই মেনু ব্যবহার করতে হবে ৷ ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মীদের মূল বেতন বা বেসিক পে কত ছিল, তা ডিডিও-রা পোর্টালে আপলোড করবেন ৷ শুধু তাই নয়, ওই দীর্ঘ সময়ে কারও পদোন্নতি এবং ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যও পোর্টালে দিতে হবে ৷ নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে বেতনের প্রতিটি পরিবর্তন সিস্টেমে আপডেট করা বাধ্যতামূলক ৷
তবে চাইলেই যে কোনও তথ্য আপলোড করা যাবে, এমনটা নয় ৷ নবান্নের জারি করা নির্দেশিকায় কড়া ভাষায় বলা হয়েছে, "সার্ভিস বুক এবং অন্যান্য সরকারি নথির ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বেতনের তথ্য যাচাই করতে হবে"। অর্থাৎ, পোর্টালে তথ্য আপলোড করার আগে ডিডিও-কে সব কাগজপত্র মিলিয়ে দেখতে হবে ৷ ডিজিটালি আপলোড করা সার্ভিস বুক পোর্টালে থাকলেও, তথ্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ডিডিও কোনওভাবেই নিজের দায় এড়াতে পারবেন না ৷ তথ্যে কোনও ভুল থাকলে তার দায়ভার সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককেই নিতে হবে ৷
সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে আপলোড এবং যাচাই হওয়ার পর সিস্টেম নিজেই বকেয়া ডিএ-র হিসাব কষবে ৷ এরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে বকেয়া ডিএ-র স্টেটমেন্ট ৷ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিটি কর্মীর জন্য দু'টি আলাদা বিল তৈরি হবে ৷
প্রথম বিলটি হবে 2008 সালের 1 এপ্রিল থেকে 2015 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য ৷ দ্বিতীয় বিলটি হবে 2016 সালের 1 জানুয়ারি থেকে 2019 সালের 31 ডিসেম্বর সময়কালের জন্য ৷ যাঁরা বর্তমানে ডেপুটেশনে রয়েছেন, তাঁদের বকেয়া মেটানোর দায়িত্ব বর্তমান ডিডিও-র ৷
পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কথাও মাথায় রাখা হয়েছে নির্দেশিকায় ৷ বলা হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত কোনও কর্মীর যদি এইচআরএমএস আইডি না থাকে, তবে ডিডিও পোর্টাল থেকে নতুন আইডি তৈরি করবেন ৷ তারপর বেতনের তথ্য আপলোড করে বকেয়া ডিএ-র বিল জমা দেবেন ৷ মৃত কর্মীদের ক্ষেত্রে আইনি উত্তরাধিকারীরা যাতে বকেয়া টাকা পান, তারও ব্যবস্থা থাকছে ৷ সেক্ষেত্রে সিস্টেমে একাধিক নমিনির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার বিকল্প দেওয়া হয়েছে ৷
এক লপ্তে বকেয়া টাকার অঙ্ক অনেকটাই বেশি হতে পারে ৷ তাই নিয়ম মেনে এই টাকা থেকে প্রয়োজনীয় আয়কর কাটার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে ৷ এছাড়া, অতীতে যদি ডিএ বাবদ কোনও কর্মীকে ভুলবশত বেশি বা কম টাকা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে বিল চূড়ান্ত হওয়ার আগে তা অ্যাডজাস্ট করা যাবে ৷ রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সই করা এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে বলে অর্থ দফতর স্পষ্ট করে দিয়েছে ৷