কম জমিতে বেশি কর্মসংস্থান, স্টার্ট-আপেই ভরসা নবান্নের ! তৈরি হচ্ছে নতুন নীতি
A new policy is in works: কম জমি ব্যবহার করে বিপুল কাজের সুযোগ তৈরি করতে খসড়া স্টার্টআপ নীতি চূড়ান্ত করার পথে হাঁটছে নবান্ন ।
Published : November 17, 2026 at 7:49 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: জমির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়াতে স্টার্ট-আপ বা নতুন উদ্যোগের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । কম জমি ব্যবহার করে বিপুল কাজের সুযোগ তৈরি করতে খসড়া স্টার্ট-আপ নীতি চূড়ান্ত করার পথে হাঁটছে নবান্ন ।
মঙ্গলবার কলকাতায় 'ইনোভেশন 2026: ইস্ট রাইজিং, পাওয়ারিং দ্য ইনোভেশন করিডর' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় এই পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত । তিনি বলেন, "বাংলা এমন ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে ন্যূনতম জমি ব্যবহার করে ব্যাপক কর্মসংস্থান করা সম্ভব । এর অর্থ হল 'ভার্টিকেল ডেভেলপমেন্ট' । সেই কারণেই স্টার্ট-আপের প্রয়োজন, যা অনেক কম জমি নেয় কিন্তু প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি করে ।"
সুব্রতবাবু জানান, রাজ্যে উর্বর কৃষিজমি রয়েছে, যেখানে বছরে দু'তিনটি ফসল ফলে । তাই জমির সমস্যা মাথায় রেখেই স্টার্টআপকে হাতিয়ার করা হচ্ছে । পাশাপাশি ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের যাওয়া রুখতে রাজ্যেই কাজের সুযোগ তৈরি করা এখন সরকারের বড় লক্ষ্য । তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ ও শ্রমিক কাজের খোঁজে কেরল, মহারাষ্ট্র, তেলঙ্গানার মতো রাজ্যে চলে যান । তাই রাজ্যের মানুষের জন্য অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থান তৈরি করাই এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।"
নবান্নের এক আধিকারিকের বক্তব্য, "শুধু বড় বিনিয়োগ আনলেই রাজ্যের বেকারত্ব দূর হবে না । বাঙালিকে ব্যবসায় উৎসাহিত করতে হবে । বিশেষত, শিক্ষিত বাঙালিকে আত্মনির্ভর করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, সাশ্রয়ী ডিজিটাল টুলস, স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার, স্মার্ট মেশিনারি তৈরির মতো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । বৈদ্যুতিক যানবাহন, ব্যাটারি প্রযুক্তি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো পরিবেশবান্ধব শিল্পকে সামনে রেখে স্টার্টআপগুলি নতুন নতুন পণ্য তৈরি করে কেন্দ্রের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে সফল করতে পারে ।"
নতুন উদ্যোগপতিদের সব রকম সহযোগিতা দিতে একটি স্বাধীন 'স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল' (এসপিভি) গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য । সুব্রতবাবু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার খসড়া স্টার্টআপ নীতিকে আরও নিখুঁত করছে এবং এমন একটি সহায়ক সংস্থা তৈরি করতে চলেছে, যা স্বাধীনভাবে কাজ করে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেবে । স্টার্টআপগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সংস্থা শিল্পমহল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্য অংশীদারদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবে ।"
নবান্ন সূত্রে খবর, এই খসড়া নীতিতে কেন্দ্রের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের নীতিকেই অনুসরণ করা হচ্ছে । সরকারি কেনাকাটায় যোগ্য স্টার্টআপগুলিকে সুযোগ দিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা, টার্নওভার এবং দরপত্রে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের নিয়ম শিথিল করার প্রস্তাব রয়েছে । শ্রম ও পরিবেশ আইনে ছাড় পেতে প্রথম পাঁচ বছর 'সেলফ-সার্টিফিকেশন' বা স্ব-প্রত্যয়নপত্র দিলেই চলবে । এ ছাড়া তিন বছরের জন্য আয়করে ছাড়ের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে । পাশাপাশি নীতি আয়োগের 'অটল ইনোভেশন মিশন' চালু করে বাংলাকে স্টার্টআপ হাব গড়তে উদ্যোগী হয়েছে সরকার ।
এই নীতি চূড়ান্ত করতে সোমবার ও মঙ্গলবার কলকাতায় রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিক, এমএসএমই দফতর, শিল্প বণিক সভা সিআইআই এবং রাজ্যের ও ভিনরাজ্যের প্রায় 40 জন স্টার্টআপ প্রতিনিধিকে নিয়ে দিনভর 'স্টেক হোল্ডার্স কনসালটেশন ওয়ার্কশপ' বা রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় ।
সিআইআই-এর এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, "রাজ্য সরকার এবং অংশীদারদের সঙ্গে আমাদের দিনভর খুব ভালো বৈঠক হয়েছে । অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও সহায়ক সংস্থা হিসেবে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল ব্যবহার করা হবে ।" প্রস্তাবিত এই এসপিভি আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইনকিউবেটর ও গবেষণাগারকে যুক্ত করে স্টার্টআপগুলিকে সরাসরি সহায়তা দেবে ।
দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানেও স্টার্ট-আপ বড় ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করেন সুব্রতবাবু । তিনি বলেন, "আমরা কেবল ডিপ টেক বা কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্সের কথা বলছি না । আমরা দৈনন্দিন সেই সব সমস্যার কথাও বলছি যেগুলির সমাধান প্রয়োজন । উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গের 125টি পুরসভায় প্রতিদিন যে পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়, তার খুব সামান্য অংশই প্রক্রিয়াকরণ করা হয় । রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে এটি একটি বড় সমস্যা, যা প্রযুক্তি এবং স্টার্ট-আপের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে ।"
তবে পূর্ব ভারতে স্টার্ট-আপের সংখ্যা যে এখনও বেশ কম, তা স্বীকার করেছেন সিআইআই-এর পূর্বাঞ্চলীয় স্টার্টআপ কমিটির চেয়ারম্যান রোহিত সরকার । তিনি বলেন, "পূর্ব ভারতে আমাদের অংশীদারিত্ব এখনও অত্যন্ত সামান্য । গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশের 2 লক্ষ 23 হাজার স্টার্টআপের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাকি পূর্বাঞ্চল মিলিয়ে অবদান প্রায় 19 হাজার । যা 10 শতাংশেরও কম, অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 25 শতাংশই পূর্বাঞ্চলে বাস করেন । ফলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে ।"
অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও রাজ্যের স্টার্টআপগুলির বড় সুযোগ রয়েছে বলে জানান ডিআরডিও-র টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (টিডিএফ) ডিরেক্টর নিধি বনসল । তাঁর বক্তব্য, "ভারতের আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বড় অবদান রাখতে পারে । স্টার্টআপগুলির জন্য টিডিএফ এবং আইডেক্স (iDEX) হল এমন মঞ্চ, যার মাধ্যমে প্রযুক্তির নমুনা বা প্রোটোটাইপ ব্যবহার করা যায় এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব । আমরা ডিআরডিও-র গবেষণাগারগুলির মাধ্যমে পরামর্শ দিতে পারি এবং স্টার্টআপগুলিকে প্রয়োজনীয় সব রকম সহায়তা বাড়িয়ে দিতে পারি ।"