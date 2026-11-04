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দীপাাবলীর মুখে সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, স্বাগত জানালেন সাংসদ রাজু

Cinchona Plantation Workers Wage Hike: পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার ।

Govt Quinine factory in north bengal
সরকারি কুইনাইন কারখানা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2026 at 4:50 PM IST

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দার্জিলিং, 4 নভেম্বর: পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য সরকার । সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি নতুন করে সংশোধন করে 406 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ।

সরকারের এই নতুন মজুরি পরিকাঠামো চলতি বছরের 1 জুলাই থেকে বকেয়া হিসাব-সহ কার্যকর করা হচ্ছে । পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলের বহু পরিবার বহু বছর ধরে ন্যায্য অধিকার ও সঠিক মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল । উৎসবের আবহেই রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত পাহাড়ি অঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ।

Govt Quinine factory in north bengal
কুইনাইন কারখানার রাস্তা (ইটিভি ভারত)

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । তিনি জানান, পাহাড়ের মেহনতি ও প্রান্তিক সিঙ্কোনা শ্রমিক পরিবারগুলি বছরের পর বছর ধরে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক পেতে নিরবচ্ছিন্নভাবে আবেদন জানিয়ে আসছিল ।

শ্রমিক পরিবারের সেই সংবেদনশীল ও দীর্ঘদিনের মৌলিক দাবিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর মানবিক মানসিকতার প্রশংসা করেন ও তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷

সাংসদ রাজু বিস্তা বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে আরও জানান, বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি ও আধুনিক জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে এই নতুন মজুরি পরিকাঠামো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল । এই সিদ্ধান্তের ফলে সিঙ্কোনা বাগানের পরিবারগুলি প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থায়িত্ব লাভ করবে । এর মাধ্যমে শুধুমাত্র হাজার হাজার শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো না, বরং পাহাড়ের প্রান্তিক পরিবারগুলির অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথকেও সুগম করা হল ।

সাংসদ স্পষ্ট করেন, কেবল সিঙ্কোনা বাগান কেন্দ্রিক উন্নয়নই নয়, পুরো উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের চা বাগান কর্মী এবং সাধারণ মেহনতি মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানে নিরবচ্ছিন্ন কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে । তাঁদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অব্যাহত থাকবে ।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ঐতিহাসিক এই মজুরি পুনর্নির্ধারণের ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষ আনন্দিত, তেমনই এর প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ব্যবসা ও সার্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপরেও পড়বে, যা আঞ্চলিক অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে ।

TAGGED:

CINCHONA PLANTATION WORKERS WAGE
NORTH BENGAL TEA GARDEN WORKERS
GOVT CINCHONA PLANTATION WORKERS
সিঙ্কোনা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি
সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের মজুরি

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