দীপাাবলীর মুখে সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, স্বাগত জানালেন সাংসদ রাজু
Cinchona Plantation Workers Wage Hike: পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার ।
Published : November 4, 2026 at 4:50 PM IST
দার্জিলিং, 4 নভেম্বর: পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য সরকার । সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি নতুন করে সংশোধন করে 406 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ।
সরকারের এই নতুন মজুরি পরিকাঠামো চলতি বছরের 1 জুলাই থেকে বকেয়া হিসাব-সহ কার্যকর করা হচ্ছে । পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলের বহু পরিবার বহু বছর ধরে ন্যায্য অধিকার ও সঠিক মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল । উৎসবের আবহেই রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত পাহাড়ি অঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ।
রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । তিনি জানান, পাহাড়ের মেহনতি ও প্রান্তিক সিঙ্কোনা শ্রমিক পরিবারগুলি বছরের পর বছর ধরে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক পেতে নিরবচ্ছিন্নভাবে আবেদন জানিয়ে আসছিল ।
শ্রমিক পরিবারের সেই সংবেদনশীল ও দীর্ঘদিনের মৌলিক দাবিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর মানবিক মানসিকতার প্রশংসা করেন ও তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷
সাংসদ রাজু বিস্তা বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে আরও জানান, বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি ও আধুনিক জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে এই নতুন মজুরি পরিকাঠামো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল । এই সিদ্ধান্তের ফলে সিঙ্কোনা বাগানের পরিবারগুলি প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থায়িত্ব লাভ করবে । এর মাধ্যমে শুধুমাত্র হাজার হাজার শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো না, বরং পাহাড়ের প্রান্তিক পরিবারগুলির অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথকেও সুগম করা হল ।
On behalf of the Cinchona plantation workers and their families, I extend my heartfelt gratitude to the Hon'ble Chief Minister Sh. Suvendu Adhikari Ji, for the much-awaited revision of their minimum wages. As per the Labour Commissioner’s order dated 2 November 2026, the minimum wage for adult workers employed in Cinchona plantations has been revised to ₹406 per day, with effect from 1 July 2026. For years, the workers had submitted repeated representations seeking a fair wage revision, but their legitimate demands were ignored by the erstwhile Trinamool Congress government. Under the decisive leadership of Hon'ble Chief Minister Sh. Suvendu Adhikari Ji, the BJP government has listened to their concerns and acted promptly. This revision is an important step towards recognising the contribution, dignity and welfare of Cinchona plantation workers. It will bring much-needed financial support to hundreds of hardworking families across the region and help them meet their everyday needs with greater security. I sincerely thank the Hon’ble Chief Minister, the Labour Department and all officials who contributed to bringing this decision to fruition. The Cinchona workers and their families will remember this gesture of support and compassion with gratitude. I assure all our tea garden workers, cinchona garden workers and all citizens that we are working tirelessly towards addressing the aspirations and improving the quality of life of the people from our Darjeeling hills, Terai and Dooars region.— Raju Bista (@RajuBistaBJP) November 4, 2026
সাংসদ স্পষ্ট করেন, কেবল সিঙ্কোনা বাগান কেন্দ্রিক উন্নয়নই নয়, পুরো উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের চা বাগান কর্মী এবং সাধারণ মেহনতি মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানে নিরবচ্ছিন্ন কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে । তাঁদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অব্যাহত থাকবে ।
বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ঐতিহাসিক এই মজুরি পুনর্নির্ধারণের ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষ আনন্দিত, তেমনই এর প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ব্যবসা ও সার্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপরেও পড়বে, যা আঞ্চলিক অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে ।