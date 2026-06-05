গ্রামের রাস্তা থেকে পানীয় জল সরবরাহে দ্রুত ছাড়পত্র, বড় পদক্ষেপ নবান্নের

গ্রামের রাস্তা থেকে পানীয় জল সরবরাহে দ্রুত ছাড়পত্র, বড় পদক্ষেপ নবান্নের
সরকারি প্রকল্পগুলি যাতে আটকে না-থাকে বা অনুমোদনের অভাবে থমকে না-যায়, তাই কয়েকটি দফতরের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ৷
Published : June 5, 2026 at 8:52 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে থাকা বা শ্লথ গতিতে চলা উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির রূপায়ণে আরও গতি আনতে বড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন ৷ সরকারি কাজকর্ম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে লাল ফিতের ফাঁস কাটাতে বিভিন্ন দফতরের নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা আরও এক ধাক্কায় বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হল ৷
প্রধানত, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল এবং আর্থিক মঞ্জুরি বা ফিনান্সিয়াল স্যাংশনের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷
শুক্রবার, রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের অডিট ব্রাঞ্চের (গ্রুপ টি) তরফে এই আর্থিক ক্ষমতা পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা বা মেমোরেন্ডাম জারি করা হয়েছে ৷ নবান্নের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, এই নয়া নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার ফলে সরকারের বিভিন্ন দফতর নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুতগতিতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, এর আগেও দফতরগুলির হাতে থাকা এই আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ৷ 2025 সালের জুলাই এবং পরবর্তীকালে অক্টোবর মাসে প্রশাসনিক দফতরগুলির আর্থিক ক্ষমতা সংশোধন করে তা বাড়ানো হয়েছিল ৷ কিন্তু তারপরেও পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে ফাইল অর্থ দফতরে আসার পর তা অনুমোদন পেতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যাচ্ছে ৷
সরকারি প্রকল্পগুলি যাতে কোনওভাবেই আটকে না-থাকে এবং অনুমোদনের অভাবে থমকে না-যায়, সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতা আরও একবার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘোরাতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে এই আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত জরুরি ছিল ৷
অর্থ দফতরের জারি করা নতুন এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরকে কাজের গুরুত্ব এবং ব্যাপ্তির ভিত্তিতে প্রধানত কয়েকটি ক্যাটাগরি বা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে ৷ এই বিভাজনের উপর ভিত্তি করেই সরাসরি আর্থিক মঞ্জুরির ক্ষেত্রে তাদের স্বাধিকার দেওয়া হয়েছে ৷
সাতটি দফতরের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সাতটি দফতর এখন থেকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যের যেকোনও প্রকল্পের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন সরাসরি নিজেদের স্তরেই দিতে পারবে ৷ এই দফতরগুলি হল পূর্ত দফতর (PWD), সেচ ও জলপথ (I&WD), জনস্বাস্থ্য কারিগরি (PHE), জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন (WRID), নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক (UDMA), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (H&FW) এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন (P&RD) দফতর ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যের গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল, হাসপাতাল এবং পুরসভা এলাকার উন্নয়নের সিংহভাগ কাজ এই দফতরগুলির মাধ্যমেই হয়ে থাকে ৷ তাই এদের হাতে তিন কোটি টাকার আর্থিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার অর্থ হল, এখন থেকে এই টাকার নীচের কোনও প্রকল্পের জন্য তাদের আর অর্থ দফতরের মুখাপেক্ষী হয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে না ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের প্রান্তিক এবং ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলির উন্নয়নের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশিকায় ৷ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন (NBDD), পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক (PUAD) এবং সুন্দরবন বিষয়ক দফতরকে এবার থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার জন্য নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ৷ এর ফলে জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে পাহাড় কিংবা সুন্দরবনের নদীমাতৃক এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এখন থেকে আরও দ্রুততার সঙ্গে করা যাবে ৷ তালিকায় নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকা এই সমস্ত দফতরগুলি ছাড়া রাজ্য সরকারের বাকি অন্যান্য সমস্ত প্রশাসনিক দফতরের (Other Departments) ক্ষেত্রে এই আর্থিক অনুমোদনের ঊর্ধ্বসীমা ধার্য করা হয়েছে 75 লক্ষ টাকা ৷
বিশেষ শর্ত
তবে নবান্নের এই নির্দেশিকায় আর্থিক ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও সরকারি কোষাগারের অর্থের যাতে কোনওভাবেই যথেচ্ছাচার না হয়, তার জন্য একটি অত্যন্ত কড়া এবং বিশেষ শর্ত বহাল রাখা হয়েছে ৷ অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই বর্ধিত ক্ষমতার সুবিধা নিয়ে কোনও প্রকল্পের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন (AAFS) দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার বা আর্থিক উপদেষ্টার সম্মতি (Concurrence) নেওয়া একেবারে বাধ্যতামূলক ৷
আর্থিক উপদেষ্টার সম্মতি ছাড়া কোনও ফাইল চূড়ান্ত অনুমোদন পাবে না ৷ এর পাশাপাশি, প্রতিটি দফতরকে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া বাজেট বরাদ্দের (Budget Provisions) বিষয়টিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে ৷ অর্থাৎ, বাজেটে টাকার সংস্থান না থাকলে শুধুমাত্র ক্ষমতা রয়েছে বলেই কোনও প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া যাবে না ৷
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, একদিকে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং অন্যদিকে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা— এই দুইয়ের মধ্যে এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখতেই নবান্নের তরফে এই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।