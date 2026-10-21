দুর্গাপুজোয় পদপিষ্টে 19 জনের মৃত্যু, 6 সদস্যের সিটের মাথায় সরস্বতী

দুর্গাপুজোয় পদপিষ্টে 19 জনের মৃত্যু, 6 সদস্যের সিটের মাথায় সরস্বতী
Chorbagan Durga Puja Pandal Stampede: চোরবাগান দুর্গাপুজোয় মণ্ডপে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করল সরকার ৷
Published : October 21, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ছ’সদস্যের এই বিশেষ কমিটি গড়া হয়েছে ৷ তদন্তকারী দলের মাথায় রাখা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতীকে ৷
রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ইতিমধ্যে এই মর্মে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন ৷ নবান্ন সূত্রের খবর, আগামী তিন মাসের মধ্যে এই কমিটিকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগান সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপে প্রতিমা দর্শনের জন্য ভিড় করেছিলেন বহু মানুষ ৷ সেই বিপুল ভিড়ের চাপে মণ্ডপ চত্বরে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ মণ্ডপে প্রাণ হারান 19 জন দর্শনার্থী ৷ জখম হন 25 জন ৷ উৎসবের মরসুমে খাস কলকাতার বুকে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ কী কারণে সে দিন সন্ধ্যায় আচমকা ভিড়ের এমন অস্বাভাবিক চাপ তৈরি হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সেই রহস্যভেদ করতেই এ বার ময়দানে নামছে রাজ্য সরকারের গড়া এই বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ তাঁদের অনেকে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
পুজো দেখতে গিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিণতি এর আগে কলকাতায় কখনও ঘটেছে কি না, তা শহরের প্রবীণতম নাগরিকরাও মনে করতে পারছেন না ৷ কেন এই ঘটনা ঘটল ? পুলিশের গাফিলতি থেকে শুরু পুজো উদ্যোক্তাদের উদাসীনতা- সব বিষয় তদন্ত করে দেখার জন্য কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে সিট গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশে জানায়, তা সম্ভব নয় ৷ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বেই তদন্তকারী বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে ৷ এরপর এদিন বিকেলে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতীর নেতৃত্বে সিট গঠনের কথা সামনে এল ৷
তদন্তকারী দলের সদস্য
মুখ্যসচিবের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটির রূপরেখা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৷ কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী ছাড়াও এই সিটে রয়েছেন আরও পাঁচ জন সদস্য- রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফের ডিজি তথা আইজি জাভেদ শামিমকে, রয়েছেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধান সচিব ৷ এছাড়াও রাজ্য পুলিশের ডিজির একজন প্রতিনিধি এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের একজন প্রতিনিধিকে কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি কলকাতায় কর্মরত জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফের এক জন প্রতিনিধিও রয়েছেন এই তদন্তকারী দলে ৷
তদন্তের কাজে কোনও ভাবে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ না ওঠে, তা নিশ্চিত করতে এই বিশেষ তদন্তকারী দলে কলকাতা পুলিশের কোনও আধিকারিককে রাখা হয়নি ৷ জায়গা পাননি কলকাতা পুরসভা বা চোরবাগান সর্বজনীন পুজো কমিটির কোনও সদস্য ৷ তবে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যে আলাদা ভাবে তদন্ত শুরু করেছে ৷ পুলিশের সঙ্গে সমান্তরালে রাজ্য সরকারের তৈরি এই নতুন কমিটিও গোটা ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখবে ৷
কোন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে তদন্তকারী দল
তদন্তকারী দলকে প্রথমেই ঘটনার সঠিক সময় এবং নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে ৷ মণ্ডপ চত্বরে সে দিন ভিড় কীভাবে একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছিল, তা খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা ৷ মণ্ডপের যা ধারণক্ষমতা ছিল, তার তুলনায় অতিরিক্ত দর্শনার্থী ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন কি না, তা-ও তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে ৷
পাশাপাশি আরও দু’টি গুরুত্বপূর্ণ দিক খতিয়ে দেখবে সিট- সেদিন বৃষ্টির কারণে দর্শনার্থীদের মধ্যে আচমকা হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছিল কি না, তা দেখা হবে ৷ একই সঙ্গে মণ্ডপ ভেঙে পড়ার কোনও ঘোষণা থেকে দর্শনার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল কি না, তদন্ত করে দেখা হবে তাও ৷
দুর্ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কার বা কাদের গাফিলতি ছিল, তা চিহ্নিত করাও এই তদন্তের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ৷ চোরবাগানের ওই মণ্ডপের নকশায় কোনও ত্রুটি ছিল কি না, ঘটনার সময় মণ্ডপ চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর অভাব ছিল কি না, পুজো আয়োজকদের ভূমিকাও থাকছে তদন্তের আতশকাচের নীচে ৷ মণ্ডপের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গলদ ছিল কি না, তা দেখবেন কমিটির সদস্যেরা ৷ পাশাপাশি প্রশাসনের কোনও স্তরে চূড়ান্ত গাফিলতি হয়েছিল কি না, সে বিষয়েও নির্দিষ্ট ভাবে অনুসন্ধান চালাবে এই কমিটি ৷
শুধু দুর্ঘটনার কারণ বা গাফিলতি চিহ্নিত করাই নয়, ভবিষ্যতের নাগরিক সুরক্ষার দিকটিও মাথায় রাখা হয়েছে ৷ আগামী দিনে বড় পুজো বা জনসমাগমে এই ধরনের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা এড়াতে কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়েও রাজ্য সরকারকে বিস্তারিত সুপারিশ করবে এই তদন্তকারী দল ৷ সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে রাজ্য সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতীর নেতৃত্বাধীন এই কমিটি ৷