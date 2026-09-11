রাস্তা-সেতুর নাম বদল, কার্তিক মহারাজের নেতৃত্বে কমিটি গড়ল রাজ্য
Committee for Renaming Roads-Bridges: শুক্রবার এই কমিটি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য সরকার ৷ ইটিভি ভারতরে সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : September 11, 2026 at 10:20 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা, অ্যাভিনিউ বা সেতুর নামে কি এবার বড়সড় কোনও বদল আসতে চলেছে ? প্রশাসনিক স্তরে এমনই এক সম্ভাবনার কথা ভাসছে । কারণ, রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তাঘাট এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারের সরকারি জায়গার নামকরণের জন্য এবার একটি উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করল নবান্ন । নতুন নাম রাখা কিংবা পুরনো নাম পরিবর্তনের যে কোনও প্রস্তাব এখন থেকে এই কমিটি খতিয়ে দেখবে ।
বুধবার, 11 সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যসচিব এই সংক্রান্ত একটি আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করেছেন । তবে এই নির্দেশিকার সবচেয়ে চমকপ্রদ দিকটি হল কমিটির নেতৃত্ব । রাজ্য সরকারের এই বিশেষ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দকে । যিনি কার্তিক মহারাজ নামেই বেশি পরিচিত । তাঁর নেতৃত্বেই এবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তা বা সেতুর নামকরণের রূপরেখা তৈরি হবে ।
কমিটিতে বেশ কয়েকজন চর্চিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে রাখা হয়েছে । কার্তিক মহারাজের পাশাপাশি সদস্য হিসেবে রয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য়পাল তথাগত রায় । রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক সুব্রত গুপ্ত । স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের প্রধান সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব এবং পূর্ত দফতরের সচিব এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ।
এর পাশাপাশি কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সচিব এবং ড. বিষ্ণুপদ দত্তকেও সদস্য করা হয়েছে । এই পুরো পর্ষদের সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবেন নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক । তবে নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, তাঁর পদমর্যাদা কোনোভাবেই যুগ্মসচিবের থেকে কম হলে চলবে না ।
নতুন এই কমিটির কাজের পরিধি ঠিক কতটা হবে, তা নির্দেশিকায় খোলসা করা হয়েছে । সরকারি বিভিন্ন দফতর, পুরসভা, স্থানীয় প্রশাসন এবং অনুমোদিত সংস্থার কাছ থেকে নিয়মিত নামকরণের প্রস্তাব আসে নবান্নে । এবার থেকে সেই সমস্ত প্রস্তাব সরাসরি এই উপদেষ্টা কমিটির টেবিলে যাবে । তারা প্রতিটি নামের প্রস্তাব অত্যন্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে । নামকরণের ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট নামের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব বিচার করা হবে । মাথায় রাখা হবে ঐতিহ্য এবং জনস্বার্থের বিষয়টিও ।
অনেক সময় দেখা যায়, একটি রাস্তার একাধিক নাম মানুষের মুখে ঘোরে । কিংবা সময়ের নিয়মে পুরনো ঐতিহাসিক নাম হারিয়ে যায় । এই কমিটি পরিস্থিতি বিচার করে সেই সব পুরনো বা মানুষের মুখে মুখে ফেরা প্রচলিত নাম ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করতে পারে ।
নতুন নামকরণের ক্ষেত্রেও একাধিক মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া হয়েছে । একই নামের বা খুব কাছাকাছি বানানের নামের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে । সাধারণ মানুষের যাতে রাস্তা চিনতে সুবিধা হয় সেই বিষয়টি গুরুত্ব পাবে । ভৌগোলিক পরিচিতির সঙ্গে নামের ধারাবাহিকতা বা সামঞ্জস্য রয়েছে কি না, সেটাও বিচার্য বিষয় । কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির অবদান, ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট স্থানের কোনও সম্পর্ক থাকলে, সেই দিকটিও যত্ন নিয়ে মূল্যায়ন করবে কমিটি । তবে এই সব সিদ্ধান্ত কমিটি নিজেদের ইচ্ছেমতো নেবে না । প্রয়োজন মতো স্থানীয় সংস্থা, ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান, ইতিহাসবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হবে । সব পক্ষের কথা শুনেই চূড়ান্ত পথে হাঁটবে সরকার ।
কমিটির দৈনন্দিন কাজের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে । প্রতিটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পর, কমিটি একটি যুক্তিসঙ্গত সুপারিশ তৈরি করবে । সেই সুপারিশ তারা পাঠিয়ে দেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে । পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার মূল দায়িত্ব থাকবে সদস্য-সচিবের কাঁধে । তিনি প্রতিটি প্রস্তাবের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং প্রেক্ষাপটের সমস্ত তথ্য কমিটির সামনে পেশ করবেন । বৈঠকের আয়োজন করা, আলোচনার বিষয় ঠিক করা, কার্যবিবরণী তৈরি থেকে শুরু করে সুপারিশ পাঠানোর গোটা কাজটাই তিনি সামলাবেন ।
তবে নতুন এই কমিটি তৈরি হলেও, স্থানীয় প্রশাসনের আইনি ক্ষমতায় কোনও কোপ পড়ছে না । নির্দেশিকায় আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, স্থানীয় প্রশাসনের নিজস্ব আইনি অধিকার আগের মতোই বহাল থাকছে । বিশেষ করে কলকাতা পুরনিগমের আওতাধীন রাস্তার নামকরণের ক্ষেত্রে কলকাতা পুর আইন, 1980 মেনে চলা হবে । সেখানকার রাস্তা বা জায়গার নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বর্তমান আইনি বিধি এবং উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেই কাজ এগোবে ।
নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর এই নতুন কমিটিকে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম পরিকাঠামোগত ও সচিবালয় সংক্রান্ত সাহায্য জোগাবে । আপাতত এই কমিটির নির্দিষ্ট কোনও মেয়াদের কথা নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়নি । রাজ্য সরকার পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ করবে । পরিস্থিতি বদলালে ভবিষ্যতে এই কমিটি পুনর্গঠন বা পরিবর্তন করার সবরকম আইনি রাস্তাও খোলা রেখেছে নবান্ন ।