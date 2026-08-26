ত্রিদিব-সুধাংশু জামানায় ইতি, কলকাতা বইমেলায় 24 সদস্যের নতুন কমিটি

ত্রিদিব-সুধাংশু জামানায় ইতি, কলকাতা বইমেলায় 24 সদস্যের নতুন কমিটি
কলকাতা বইমেলায় একচেটিয়া আধিপত্যে ইতি টেনে 24 সদস্যের নতুন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার ৷
Published : August 26, 2026 at 4:14 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: কলকাতা বইমেলায় এতদিন ছিল একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের একাধিপত্য। আর সেই সংগঠনের চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন দু'জন ব্যক্তি। এবার সেই চেনা ছবিতে পাকাপাকিভাবে বদল আসতে চলেছে ৷ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার পরিচালনায় এবার বড়সড় রদবদল ঘটল ৷ দীর্ঘদিনের একচেটিয়া আধিপত্যে ইতি টেনে 24 সদস্যের নতুন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার ৷ আর এই কমিটিতেই রয়েছে সবচেয়ে বড় চমক ৷ নতুন এই প্যানেলে জায়গা হয়নি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি সুধাংশুশেখর দে।
বইপাড়ার ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, বইমেলায় এবার আক্ষরিক অর্থেই ত্রিদিব-সুধাংশু জামানার অবসান ঘটল। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতা বইমেলার যাবতীয় সিদ্ধান্ত, স্টল বণ্টন থেকে শুরু করে 'ফোকাল থিম কান্ট্রি' নির্বাচন—সবটাই আবর্তিত হত গিল্ডের এই শীর্ষ কর্তাদের ঘিরে। কিন্তু 2027 সালের বইমেলায় সেই চেনা সমীকরণ আর থাকছে না ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী দিনে বইমেলা আর কোনও একক সংগঠনের কুক্ষিগত থাকবে না ৷ মেলার আয়োজনের দায়িত্ব এবার থেকে যৌথভাবে সামলাবে তিনটি সংস্থা ৷ পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের পাশাপাশি আয়োজক হিসেবে যুক্ত হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র (EZCC) এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (NBT)। মেলার রূপরেখা কেমন হবে, পরিকাঠামো কীভাবে সাজানো হবে, তা নিয়ে এই তিন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে রাজ্যের তৈরি করা এই নতুন উপদেষ্টা কমিটি ৷
নতুন এই কমিটিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টদের রাখা হয়েছে ৷ প্রকাশনা জগতের পরিচিত মুখদের পাশাপাশি বিভিন্ন মঠ ও মিশনের প্রতিনিধিরাও এই কমিটিতে রয়েছেন ৷ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন স্বামী আর্যেশানন্দ এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী সারস্বতানন্দ ৷ এছাড়া দেবজ্যোতি দত্ত, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, তনুজা চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ বক্সি, সুকেশ মণ্ডল, মোহিত রায়, সপ্তর্ষি চৌধুরী, ওসমান গণি এবং আশিস গিরির মতো পরিচিত ব্যক্তিরা এই কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন ৷
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলের বিশেষ নজর কমিটিতে দেবজিৎ সরকারের উপস্থিতি ৷ তিনি রাজ্য বিজেপি'র মুখপাত্র হলেও, এই কমিটিতে তাঁকে মূলত একজন আইনজীবী এবং 'দেশের ডাক' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই যুক্ত করা হয়েছে ৷ নতুন এই কমিটি গঠনের ফলে মেলার প্রশাসনিক ভরকেন্দ্রও যে এক লহমায় সরে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট ৷ এতদিন কলকাতা বইমেলা সংক্রান্ত যাবতীয় বৈঠক এবং সাংবাদিক সম্মেলন হত গিল্ডের নিজস্ব অফিসে ৷ এখন থেকে সেই দীর্ঘদিনের প্রথাও ভাঙতে চলেছে ৷ এই প্রসঙ্গে কমিটির অন্যতম সদস্য দেবজিৎ সরকার বলেন, "বইমেলা সংক্রান্ত বৈঠকও আর গিল্ডের অফিসে হবে না। বইমেলার পরবর্তী বৈঠক হবে ইজেডসিসি-র দফতরে।" তাঁর এই বক্তব্যের পরেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, বইমেলার রাশ এবার সরাসরি যৌথ মঞ্চের হাতেই ন্যস্ত হচ্ছে।
আগামী 2027 সালের কলকাতা বইমেলা এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই বছরটি কলকাতা বইমেলার 50 তম বর্ষ বা সুবর্ণজয়ন্তী। একই সঙ্গে ওই বছরটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মন্ত্র 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছর পূর্তি। পাশাপাশি, 2027 সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125 তম জন্মবার্ষিকীও উদযাপিত হবে। এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের প্রভাব আগামী বইমেলার আয়োজনে স্পষ্টভাবে পড়বে বলে জানা গিয়েছে। দেবজিৎ সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন, "বইমেলার 50 বছর, বন্দে মাতরমের 150 বছর এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়ের 125 বছরে আয়োজিত হবে বইমেলা 2027 ৷ ফলে আয়োজনে থাকবে তিনটি বিষয়ই ৷"
বিশেষ করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে মেলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা নিয়ে ছোট ও মাঝারি প্রকাশকদের একাংশের মধ্যে দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ ছিল। গত 29 জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর থেকেই মেলা পরিচালন কমিটিতে বদল আসার জল্পনা তীব্র হতে শুরু করে ৷ অবশেষে সেই জল্পনাই সত্যি হল। গিল্ডের শীর্ষপদের দুই কর্তাকে বাইরে রেখে এই নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তকে বইপাড়ার অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তাঁদের মতে, এর ফলে মেলা পরিচালনায় আরও বেশি স্বচ্ছতা আসবে।
পাশাপাশি, ইজেসিসি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের মতো সংস্থার অন্তর্ভুক্তি মেলার আন্তর্জাতিক এবং সর্বভারতীয় চরিত্রকে আরও মজবুত করবে ৷ সর্বভারতীয় সংস্থা যুক্ত হওয়ায় মেলার আঙিনায় আরও বেশি করে ভিনরাজ্য ও আন্তর্জাতিক প্রকাশকদের মেলবন্ধন ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হল ৷ সাধারণ গ্রন্থপ্রেমীদের আশা, নতুন কমিটির হাত ধরে কলকাতা বইমেলা আগামী দিনে আরও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে ৷