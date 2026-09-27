কৃষি জমিতে বাড়ি করে ফাঁপরে ? মুশকিল আসানে নবান্নের নয়া ব্যবস্থা

কৃষি জমিতে বাড়ি করে ফাঁপরে ? মুশকিল আসানে নবান্নের নয়া ব্যবস্থা
Post Facto Land Conversion Discount: বাড়ি বা কারখানা তৈরির আগে জমির চরিত্র বদল করে 'বাস্তু' করা বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তেমন কিছু হয়নি ৷
Published : September 27, 2026 at 4:38 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: কৃষিজমি বা শালি জমিতে বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন ? অথচ সরকারি খাতায় জমির চরিত্র বদল করা হয়নি ৷ এমন কাজে যুক্ত নাগরিকদের জন্য এবার বড় স্বস্তি ৷ অনুমতি ছাড়া জমির চরিত্র বদলে নির্মাণ করা হলেও, এবার মিলবে আইনি স্বীকৃতি ৷ প্রশাসনের পরিভাষায় একে বলা হচ্ছে 'পোস্ট ফ্যাক্টো কনভার্সন'।
2026 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত এই ধরনের নির্মাণের ক্ষেত্রে বড়সড় ছাড় দিতে চলেছে নবান্ন ৷ শহরতলি এবং পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে সরকারের এই সিদ্ধান্তে বহু মানুষ লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
নিয়ম অনুযায়ী, বাড়ি বা কারখানা তৈরির আগে জমির চরিত্র বদল করে 'বাস্তু' করা বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু সেই নিয়ম অনেক ক্ষেত্রেই শুধু খাতায়-কলমে রয়ে গিয়েছে ৷ সরকারি অনুমতির তোয়াক্কা না করেই শালি জমিতে গজিয়ে উঠেছে হাজার হাজার নির্মাণ ৷ এর জেরে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়ছিলেন জমির মালিকরা ৷ বাড়ি তৈরি হয়ে গেলেও সরকারি নথিতে জমিটি কৃষি বা শালি জমি হিসেবেই থেকে যাচ্ছে ৷ ফলে সেই সম্পত্তি কেনাবেচা করতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে সাধারণ মানুষের ৷ মিলছে না ব্যাঙ্ক ঋণও ৷ নাগরিকদের এই হয়রানি কমাতেই নবান্নের এই পদক্ষেপ ৷ এর ফলে রাজ্যের তথ্যভাণ্ডারে সরাসরি জমির চরিত্র বদলে বাস্তু বা কারখানা করার সুযোগ মিলবে ৷
এর আগে 2017 সালের 7 নভেম্বর পর্যন্ত এই ভূতাপেক্ষ রূপান্তর বা পোস্ট ফ্যাক্টো কনভার্সন-এর সুযোগ ছিল ৷ কিন্তু তারপরও রাজ্যে এমন নির্মাণের সংখ্যা কমেনি ৷ বরং প্রশাসনের কাছে খবর, ওই নির্দিষ্ট দিনের পরেও হাজারে হাজারে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে ৷ তাই বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিয়মে ফের শিথিলতা এনেছে রাজ্য ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, গত 17 সেপ্টেম্বর এ নিয়ে একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ পনেরো দিনের মধ্যে ওয়াকিবহাল মহলের মতামত চাওয়া হয়েছে ৷ সব ঠিক থাকলে আগামী মাসের শুরুতেই এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে ৷
তবে এই আইনি স্বীকৃতি কিন্তু বিনামূল্যে মিলবে না ৷ নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সরকারি ফি জমা দিয়েই জমির চরিত্র বদল করতে হবে ৷ এক্ষেত্রে জমির চরিত্র বদলের জন্য ফি-এর পরিমাণ নতুন করে বাড়ানো হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা রয়েছে ৷ ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, হাজার হাজার এমন নির্মাণকে ফি-এর বিনিময়ে বৈধতা দিলে রাজ্যের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতে পারে ৷
কৃষিজমির ক্ষেত্রে ছাড় মিললেও জলাশয় বা পুকুর বোজানোর ক্ষেত্রে কোনও রেয়াত করা হবে না ৷ সরকার এই বিষয়ে কড়া অবস্থানই বজায় রাখছে ৷ জলাশয় বুজিয়ে কোনও নির্মাণ হলে তাকে এই ছাড়ের আওতায় আনা হবে না ৷ এ প্রসঙ্গে রাজ্যের এক পদস্থ আধিকারিক স্পষ্ট বলেছেন, "এই আইনে কোনওভাবেই শিথিলতা দেখানো হচ্ছে না ৷ কারণ, ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী, একমাত্র 1985 সালের আগে কোনও পুকুর বা জলাশয় বোজানো হয়েছে, প্রমাণ করতে পারলে তবেই সেই জমির চরিত্র বদলের অনুমতি দেয় রাজ্য ৷"
প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামিদিনে মিউটেশন ও কনভার্সন নিয়ে আরও কিছু নিয়ম বদলের কথা ভাবছে রাজ্য ৷ সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে একটি নির্দিষ্ট আয়তন পর্যন্ত জমির চরিত্র বদলের আইনি বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ৷ যদিও অর্থ দফতর প্রাথমিকভাবে সেই প্রস্তাবে সায় দেয়নি বলেই খবর ৷ ফলে আগামিদিনে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই নিয়ম কার্যকর হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের ৷ অপ্রয়োজনীয় জটিলতা কাটিয়ে ভূমি সংক্রান্ত পরিষেবা আরও সহজ করতেই নবান্ন এই পদক্ষেপগুলি করছে ৷