সমাবর্তনে গাউনের বদলে দেশি হ্যান্ডলুম-ভারতীয় পোশাক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ রাজ্যের
West Bengal Government Convocation Dress Code: সমাবর্তনে গাউন আর চলবে না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর ৷
Published : November 24, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রচলিত গাউনের বদলে দেশিয় হ্যান্ডলুমের পোশাক এবং ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহারের উপর জোর দিল রাজ্য সরকার ৷ এই মর্মে রাজ্যের সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের চিঠি পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর ৷ সমাবর্তনের মতো বিশেষ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে ভারতীয় হ্যান্ডলুমের পোশাক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে ওই চিঠিতে ।
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর 2015, 2019 এবং 2024 সালের একাধিক নির্দেশিকার উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিতে ৷ সেখানে সমাবর্তনের মতো অনুষ্ঠানে প্রচলিত গাউনের পরিবর্তে হ্যান্ডলুমের তৈরি পোশাক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই নির্দেশিকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর জানিয়েছে, ভারতের আবহাওয়ার সঙ্গে হ্যান্ডলুমের তৈরি পোশাক অনেক বেশি উপযোগী ও আরামদায়ক ৷ পাশাপাশি, দেশিয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধের প্রকাশ ঘটানো হবে ৷ এছাড়া এই উদ্যোগ গ্রামীণ হ্যান্ডলুম শিল্প এবং তাঁতশিল্পীদের জীবিকাকেও সহায়তা করবে ৷
তবে পোশাকের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট নকশা বা বাধ্যতামূলক পোশাকবিধি চাপিয়ে দেওয়া হয়নি ৷ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের মতো করে সমাবর্তনের পোশাকের নকশা তৈরি করতে পারবে ৷ উপাচার্য, বিশিষ্ট অতিথি এবং স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি-প্রাপকদের জন্য পৃথক সমাবর্তনের পোশাক তৈরির ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ৷ ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে উত্তরীয়-সহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে ৷
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে ৷ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি তাদের অধীনস্থ কলেজগুলিতেও এই উদ্যোগ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে ৷ সমাবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপের ছবি ও ভিডিয়ো ইউজিসির ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং পোর্টালে আপলোড করা যেতে পারে ৷ পাশাপাশি, এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা উচ্চশিক্ষা দফতরকে লিখিত ভাবে জানানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷
এদিকে, ঠিক একমাস পর অর্থাৎ 24 ডিসেম্বর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 69তম বার্ষিক সমাবর্তন ৷ সেই অনুষ্ঠান ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ও আইনি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মেনে চলার দাবি জানিয়ে উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে চিঠি দিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) ইউনিট ৷ উপাচার্যকে দেওয়া ওই চিঠিতে একাধিক দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের দুই সদস্য কিশলয় রায় এবং তীর্থরাজ বর্ধন ৷